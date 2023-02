"Las palabras de Nuland sobre los ataques a Crimea confirman la implicación de EEUU en el conflicto"

https://sputniknews.lat/20230217/las-palabras-de-nuland-sobre-los-ataques-a-crimea-confirman-la-implicacion-de-eeuu-en-el-conflicto-1135886611.html

La declaración de la subsecretaria de Estado de EEUU, Victoria Nuland, apoyando los ataques ucranianos contra Crimea confirma la implicación directa del país... 17.02.2023

Nuland, en un discurso pronunciado el 16 de febrero en un acto virtual del Carnegie Center, calificó las instalaciones militares rusas en Crimea de "objetivos legítimos" para Ucrania."Lo más importante es que no se trata solo de retórica de Washington, sino de acciones concretas. Estados Unidos está suministrando activamente a Kiev modernos complejos que se utilizan para derrotar a las regiones rusas. Están asesorando a los líderes militares ucranianos. De hecho, planifican operaciones junto con ellos. Participan en la selección de los objetivos de las armas, lo que ha sido reconocido abiertamente por expertos estadounidenses", añadió."Consideramos que esta postura de Washington es una manifestación flagrante de la actitud belicosa de Estados Unidos hacia nuestro país", abundó el portavoz ruso. "Por fin debe resultar obvio para toda la comunidad internacional que es EEUU el instigador de la confrontación en Ucrania".Guirenko aseguró que los intentos de Washington de utilizar a los ucranianos para infligir una derrota estratégica a Rusia están condenados al fracaso. "Nadie puede tener la menor duda: Rusia defenderá a sus ciudadanos y su territorio", subrayó.De acuerdo con el diario estadounidense The New York Times, la Administración del presidente Joe Biden está considerando proveer a Ucrania con las armas necesarias para atacar la península de Crimea, que se incorporó a Rusia a través de un referendo celebrado en marzo de 2014, en el que el 96% de los habitantes de la península votó a favor de su adhesión al país eslavo.Según reportes de medios, Biden considera que la posición de Kiev en las negociaciones futuras mejorará si el Ejército ucraniano puede amenazar el control de Crimea por parte de Rusia, aunque tal medida puede incrementar el riesgo de escalada del conflicto.Con todo, el 23 de enero, el vicecanciller ruso, Serguéi Riabkov, dijo a Sputnik que las declaraciones de EEUU sobre la posibilidad de suministrar a Kiev misiles de largo alcance para lanzar ataques a Crimea llevaría a una escalada de consecuencias impredecibles.El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero de 2022 el lanzamiento de una operación militar especial para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk frente al genocidio cometido por parte de Kiev en contra de esas poblaciones.En reiteradas ocasiones, Moscú denunció que EEUU y otros países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se implicaron en el conflicto con el envío de grandes cantidades de armamento a las tropas ucranianas. La Cancillería rusa advirtió que los países de la Alianza Atlantista estaban "jugando con fuego" al suministrar armas a Ucrania.El 2 de febrero, Putin afirmó que el nazismo en su forma moderna representa una amenaza para Rusia, que una vez más tiene que luchar contra el Occidente colectivo. El mandatario subrayó que una guerra moderna contra Rusia tendría un carácter distinto.

