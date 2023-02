https://sputniknews.lat/20230217/los-seis-mitos-que-llevaron-a-polonia-a-tomar-decisiones-equivocadas-en-el-conflicto-de-ucrania-1135903024.html

Los seis mitos que llevaron a Polonia a "tomar decisiones equivocadas" en el conflicto de Ucrania

Los seis mitos que llevaron a Polonia a "tomar decisiones equivocadas" en el conflicto de Ucrania

Los 'falsos mitos' sobre la necesidad de apoyo militar y financiero a Kiev son peligrosos para Polonia, afirma el columnista de 'Myśl Polska', Piotr Panasiuk. 17.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-17T21:56+0000

2023-02-17T21:56+0000

2023-02-17T21:56+0000

ucrania

polonia

eeuu

internacional

otan

europa

rusia

unión europea

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/11/1135905954_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e3beb3e99937d933f9bb26f9cc62f11f.jpg

El conflicto ucraniano va acompañado de un enfrentamiento igualmente tenso que ocurre en el campo de la información y donde el mito constituye el arma principal. Piotr Panasiuk, el autor del artículo de Myśl Polska, nota su valor en las guerras de información modernas, afirmando que "los mitos, como relatos ficticios que no se corresponden con la realidad, desempeñan un papel crucial en la comunicación entre los centros de poder y la sociedad". El editorialista explica que los mitos se crean con el objetivo de influir en la conciencia de la población, modificarla de manera cierta y útil para los centros de toma de decisión y, asimismo, dirigir la energía social en la dirección preferida por esos centros de control. Lo importante, continúa, es que las direcciones elegidas pueden carecer de importancia para la gente, así como no atender los deseos de los ciudadanos. Su función específica de gestión prevalece, por eso el mito se usa cada vez más.El conflicto en Ucrania está lleno de tales mitos desde su inicio. Entre ellos se destaca la narrativa de "la necesidad de todo tipo de ayuda para Ucrania" que es "la más explotada de todas las narrativas que están surgiendo actualmente", de acuerdo con el autor. No obstante, este mito, señala, "no solo es falso, sino peligroso para la propia Ucrania, así como para Polonia", que también está involucrada en esa batalla de información. 1. "Falsos inicios"Panasiuk detalla que "el insidioso ataque armado de Rusia contra Ucrania" representa el otro mito que fue promulgado por los medios de comunicación de Occidente desde el inicio de la operación militar el 24 de febrero de 2022. El autor se opone a esa narrativa al decir que este hecho "no es completamente cierto". Recuerda que toda la confrontación se inició con el derrocamiento del presidente legítimo de Ucrania Víktor Yanukóvich. Nota que la crisis política ucraniana en 2014 fue empujada con la ayuda de los servicios de inteligencia de Occidente en el llamado Euromaidán de Kiev y representaba una versión clásica de revoluciones de colores "llevadas a cabo por países anglosajones de todo el mundo durante décadas".De acuerdo con sus palabras, la decisión del entorno oligárquico de Yanukóvich de abandonarlo, en persecución de dinero de EEUU, obligó al expresidente ucraniano a huir del país. Entretanto, el este de Ucrania decidió resistir el golpe ilegal de Kiev que introdujo tropas para pacificar el Donbás. De ahí surgió la resistencia armada, y la gente de idioma ruso de esos territorios pidió ayuda a Rusia, relató Panasiuk.Asimismo, la República Autónoma de Crimea, con su parlamento, optó por separarse de Ucrania y unirse a Rusia. Lo mismo persiguieron en Járkov, Odesa y Donetsk, donde los residentes también exigieron seguir el camino de Crimea, expuso el columnista.2. "Una Rusia débil y el paraguas de la OTAN"El Ejército ucraniano, "construido y equipado por la OTAN", no pudo hacer frente al inicio de la operación militar, pero, de acuerdo con el autor, los medios de comunicación, que son "el arma más importante de EEUU", convirtieron la derrota ucraniana de febrero de 2022 en "un mito popular de defensa heroica de la patria"."Al mismo tiempo, para convencer a Europa, asustada por la maniobra rusa, de ayudar a Ucrania y arrastrarla al conflicto, se difundieron fantasmagorías sobre la debilidad de Rusia, que ya no tenía armas ni misiles, que su economía estaba a punto de colapsar, a través de diversas 'cajas de resonancia'", prosiguió.Panasiuk añade que se difundieron "fantasías sobre el poder de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) y la omnipotencia del Ejército estadounidense", con el fin de "debilitar por completo el instinto de autoconservación". De este modo, subrayó, la divulgación de tal falsa narrativa ha llevado a gran parte de la sociedad polaca a "tomar decisiones equivocadas".3. "Mitos al servicio del robo de recursos"Panasiuk cree que las autoridades de supervisión estadounidenses han obligado a las élites polacas a utilizar la mayor parte de los recursos financieros y militares nacionales de una forma que contradice a las leyes del Estado polaco y "al sentido común". El autor vuelve a insistir en que el conflicto del Donbás no atiende en ningún modo a los intereses vitales polacos, y sin embargo Ucrania ha recibido "las mejores armas polacas, millones de toneladas de combustible regaladas, las cuentas de la mayoría de las organizaciones benéficas polacas robadas", con el resultado de que la escala de la ayuda supera desde hace tiempo los 100.000 millones de zlotys (más de 22.243 millones de dólares). También señala que el actual trasfondo informativo polaco también está dominado por la narrativa de que Rusia invadirá Polonia. En el contexto de estos temores "creados artificialmente", el Gobierno polaco "se apresuró a comprar cualquier arma que alguien y en cualquier lugar le ofreciera". Calculando la dimensión financiera de estas actuaciones, el autor se pregunta cuándo Polonia saldará la deuda contraída para su compra.4. "Los mitos de la amenaza son una aceptación de la censura"El artículo también plantea la cuestión del estado de las libertades civiles y la libertad de expresión en el país europeo, que traspasen ante el falso mito fomentado a diario de la amenaza rusa. La presión resultante del obsesivo proucranianismo conduce al acoso y despido de las personas que sostienen opiniones diferentes, ejemplifica.5. "Canibalización de los mecanismos civiles de autoayuda"El abuso de los métodos de ayuda a los necesitados que sucede bajo la narrativa de la 'ayuda a Ucrania', en palabras del columnista, "ha canibalizado de hecho la confianza construida a lo largo de los años entre donantes y beneficiarios". Concluye que la propaganda de los principales medios de comunicación sobre la obsesiva necesidad de ayuda de Ucrania hace que "las verdaderas personas necesitadas de Polonia", como las personas con discapacidad, los enfermos de cáncer, los niños pasen sin ser notadas.6. "El mito de la ayuda occidental en realidad está perjudicando a Ucrania" Al abordar este último mito, el autor insiste en que la narrativa de la ayuda militar a Ucrania "es fundamentalmente errónea y hace a los ucranianos más mal que bien", que conlleva "una falsa imagen de cierta omnipotencia occidental" que dispone de capacidades para superar todo. Panasiuk hace hincapié en que ese mito priva a los ucranianos de lo más importante, que es "una visión realista de su situación actual", así como impide "inventar soluciones adecuadas por parte de la propia sociedad ucraniana". El autor cree que las promesas de Occidente "son falsas", mientras que Rusia tiene demasiados recursos y su organización es más avanzada para el enfrentamiento. En realidad, la OTAN no arriesgará ni un solo hombre estadounidense o británico para proteger a Ucrania, resalta.Asimismo, los países europeos que querían mantener la paz en el continente, fracasaron en esta tarea. En lugar de contribuir a la resolución del conflicto, se han convertido de facto en parte del enfrentamiento a causa de sus élites políticas europeas subordinadas a EEUU y en contra de sus propios intereses económicos, señala el autor. Al mismo tiempo, EEUU se beneficia de la situación actual y solo seguirá manipulando correctamente la información, "enviando falsas narrativas a sus oponentes y creando mitos que, como vemos en el caso de Ucrania, si se presentan correctamente, son capaces de causar la resonancia deseada por los responsables de la toma de decisiones y empujar a naciones enteras a una locura planificada", concluyó Panasiuk.El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero de 2022 el lanzamiento de una operación militar especial para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de la operación especial es la desmilitarización y desnazificación de Ucrania.En reiteradas ocasiones, Moscú denunció que EEUU y otros países de la OTAN se implicaron en el conflicto con el envío de grandes cantidades de armamento a las tropas ucranianas. Moscú envió a los países de la Alianza Atlantista una nota relativa a los suministros de armamento para el régimen de Kiev, en la que el canciller ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que cualquier cargamento que incluyera armas destinadas para Ucrania se convertiría en un blanco legítimo para las tropas de Rusia.

https://sputniknews.lat/20230215/lavrov-constata-el-fracaso-de-los-intentos-de-aislar-a-rusia-1135793436.html

https://sputniknews.lat/20220411/1124117708.html

https://sputniknews.lat/20230216/el-grupo-ruso-rostec-apuesta-por-mantener-su-posicion-en-el-mercado-global-de-armas-1135835411.html

https://sputniknews.lat/20230124/la-actual-crisis-energetica-europea-es-una-consecuencia-de-tomar-decisiones-equivocadas-1134978585.html

https://sputniknews.lat/20230213/europa-gasta-casi-800000-millones-para-atajar-la-crisis-energetica-1135709032.html

https://sputniknews.lat/20230216/eeuu-insinua-a-zelenski-que-su-apoyo-es-finito-1135870769.html

ucrania

polonia

eeuu

unión europea

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, polonia, eeuu, otan, europa, rusia, unión europea, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 conflicto en el este de ucrania (2014-2022), adhesión de crimea 2014