Macron llama a Occidente a preparar condiciones para alcanzar la paz en Ucrania

Macron llama a Occidente a preparar condiciones para alcanzar la paz en Ucrania

PARÍS (Sputnik) — Occidente debería comenzar a preparar las condiciones para alcanzar la paz en Ucrania, declaró el presidente francés, Emmanuel Macron, al... 17.02.2023, Sputnik Mundo

El líder galo señaló que, para alcanzar el propósito, hace falta involucrar a todas las potencias, incluidas las de la región de Asia y el Pacífico, del Oriente Medio, África y América Latina, que "hoy en día no piensan de la misma manera" que los países occidentales, y siguen acusando a Occidente "de doble rasero". "Es necesario llevar a cabo un trabajo diplomático con todos esos países, para convencerlos de que se unan a nuestros esfuerzos y presionen a Rusia", subrayó. Macron agregó que hace falta suspender "las conversaciones basadas en un doble rasero" de Occidente, construyendo una nueva asociación sur—norte, que permita repensar las condiciones de la solidaridad internacional. Desde el pasado 24 de febrero, Rusia continúa una operación militar especial en Ucrania, cuyo objetivo, según el presidente ruso, Vladímir Putin, es la desmilitarización y la desnazificación del país vecino. El 18 de enero, durante su rueda de prensa anual, el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, resaltó que no se puede hablar de negociaciones con Zelenski, ya que él "prohibió legalmente las negociaciones con Rusia". Según el ministro, aunque Rusia está dispuesta a considerar cualquier propuesta seria de Occidente para negociar, hasta ahora no ha habido ninguna.

