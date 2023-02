Relaciones de México y EEUU están en su mejor momento en 4 años, según Marcelo Ebrard

https://sputniknews.lat/20230217/relaciones-de-mexico-y-eeuu-estan-en-su-mejor-momento-en-4-anos-segun-marcelo-ebrard-1135931777.html

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Las relaciones de México y EEUU están en su mejor momento en cuatro años hacia 2024, cuando terminan los mandatos de los... 17.02.2023, Sputnik Mundo

El secretario de Relaciones Exteriores se reunió con el Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación de Cámaras Industriales, y la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, donde hizo un presentación sobre los acuerdos de la Cumbre de Líderes de América del Norte, celebrada en la capital mexicana en enero pasado. La clave de esa reunión a la que asistió el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, fue excluir los desacuerdos sobre comercio, seguridad, narcotráfico y otros temas, y enfocarse en tres temas: la situación geopolítica global, la afinidad ideológica estratégica, y las acciones en seguridad, migración e integración económica y comercial. En primer lugar, Ebrard señaló "una realidad geopolítica en el mundo que aconseja, impulsa o promueve que tengamos una cercanía muy grande tanto México como EEUU y Canadá; es decir, no tiene sentido estratégico que no la tengamos si va contra toda lógica". La integración de Norteamérica, "era un tema que estaba fuera de la mesa, apenas hace cuatro años", subrayó el canciller. Afinidad ideológica e integración Ebrard anunció a los inversionistas que ese impulso se va a acelerar y a profundizar. "El término intimidad o proximidad que tenemos en lo que conversamos con EEUU y Canadá, no habría sido el caso" desde que comenzó el sexenio de López Obrador, agregó. El segundo punto estratégico, es que "el primer ministro [de Canadá] y dos presidentes de México y EEUU tienen ideas similares sobre muchas cosas, es decir, no hay una sustantiva diferencia de algún género en la visión de carácter ideológico o estratégico". Ebrard indicó que la insistencia de acelerar la integración de Norteamérica ha sido la posición mexicana desde 2019. El tercer punto fue la solución de controversias comerciales, mediante paneles en el marco del tratado comercial de Norteamérica (TMEC) y los planes conjuntos de inversiones. "Hay dos maneras de verlo: uno es concentrarnos en los paneles o diferencias puntuales que tengamos sobre reglas de origen, incentivos especiales para llevarse las plantas de baterías a EEUU, intentos de estímulos para que la industria automotriz se relocalice [nearshoring]", expuso el diplomático.Mencionó, por ejemplo, que la industria automotriz que aporta la cuarta parte de las exportaciones a EEUU está cambiando: "Es una de las industrias más robotizadas que hay, y de repente alguien puede decir para qué necesita que estén en México", que ofrece mano de obra más barata. Esas discrepancias van a seguir existiendo, pero no son de carácter estratégico, advirtió. Los tres países tratan de ofrecer a las empresas las mejores condiciones para la relocalización de las cadenas de producción internacional que están en marcha en el mundo. El diplomático puso como ejemplo la producción de baterías y autos eléctricos, como los que produce la firma Tesla, del magnate Elon Musk. "Nosotros queremos ampliar nuestra industria, traernos más baterías, y habrá muchos campos en donde tengamos diferencia de interés, porque a ellos les convendría más que esté allá [en EEUU o Canadá]. Está bien, eso es lógico", zanjó. El canciller mexicano dijo que en un mundo muy competido, la confianza estratégica trilateral sustantiva explica porqué la Cumbre de Norteamérica se basó en coincidencias, antes que en las diferencias en temas de seguridad, migración o conflictos regionales.

