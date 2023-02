https://sputniknews.lat/20230217/rusia-desquicia-a-victoria-nuland-1135919240.html

Rusia desquicia a Victoria Nuland

Rusia desquicia a Victoria Nuland

Victoria Nuland pidió "desmilitarizar" a Crimea: desde Moscú le respondieron. EEUU a lo grande: derriba un globito con un misil 'aire-aire' de 400 mil dólares... 17.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-17T18:57+0000

2023-02-17T18:57+0000

2023-02-17T18:57+0000

octavo mandamiento

crimea

victoria nuland

eeuu

ucrania

argentina

elecciones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/11/1135919091_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_c9c32f66dfdc3ee6073ee9d6f7c908e0.png

Rusia desquicia a Victoria Nuland Rusia desquicia a Victoria Nuland

Las recetas de NulandLa secretaria de Estado adjunta de EEUU para Asuntos Políticos, Victoria Nuland, opina que la desmilitarización de Crimea es clave para la seguridad de Ucrania.La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, le respondió: "Me gustaría darle un consejo a Victoria Nuland: Victoria, investiga los globos blancos y los ovnis. Están infestando a los Estados Unidos de América en gran número".EEUU y su buena puntería para los negociosUn caza estadounidense F-22 recibió la orden de llevar a cabo una misión de detección y derribo de un objeto volador no identificado, que resultó ser un globo de dimensiones relativamente pequeñas: uno de los cuatro objetos derribados por la Fuerza Aérea de EEUU que últimamente han levantado tanto ruido informativo en todo el mundo.Vale la pena señalar que un vuelo de un F-22 cuesta unos 85 mil dólares, y los misiles empleados para abatir los objetos voladores cuestan la módica suma de entre 380 mil y 400 mil dólares.Argentina: El Frente de Todos en busca de un candidatoLa alianza oficialista de Argentina reunió su mesa política para discutir el futuro del Frente de cara a las elecciones de 2023. Las diferentes corrientes firmaron un comunicado condenando lo que consideran la proscripción de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y coincidiendo en la participación en elecciones primarias. Es un signo de unidad en comparación con las riñas internas que se ven en Juntos por el Cambio, la alianza rival.Federico Montero, politólogo argentino y profesor de la Universidad de Buenos Aires, señala que "el hecho saliente es la reunión del Frente de Todos y que en esa reunión haya surgido por consenso el rechazo a la proscripción de Cristina, e incluso la conformación de una delegación para reunirse con Cristina Fernández de Kirchner y pedirle que revalúe su posición".Ucrania se desquicia con LatinoaméricaEl ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmitri Kuleba, manifestó que su país quiere revaluar su relación con los países de América Latina, teniendo como eje central de este asunto el armamento soviético con el que disponen estas naciones que se niegan a entregar a Ucrania.El periodista brasileño, analista geopolítico y columnista en InfoBRICS, Lucas Leiroz, expresó al respecto que, "En cuanto más nos rindamos [en América Latina] a Occidente, más nos exigirán una postura belicista en contra de Rusia. Hay que dejar en claro que se es neutro y no a favor de Occidente", comentó Lucas Leiroz.Invitamos a los oyentes de Octavo mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.

crimea

eeuu

ucrania

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

crimea, victoria nuland, eeuu, ucrania, argentina, elecciones, аудио