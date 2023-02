https://sputniknews.lat/20230217/soya-el-grano-de-oro-que-puede-generar-mas-ingresos-que-hidrocarburos-para-bolivia-1135920879.html

Soya, el grano de oro que puede generar más ingresos que hidrocarburos para Bolivia

Bolivia es un histórico exportador de hidrocarburos y minerales, pero en 2022 logró cambiar su matriz de oferta exportable con productos manufacturados, principalmente la soya y sus derivados, como aceite y torta. "Efectivamente, la soya lideró los productos no tradicionales, fue la reina de las ventas externas en la gestión 2022, con una exportación de más 2.200 millones de dólares. Es de decir, de los 3.800 millones de dólares que Bolivia exportó de productos no tradicionales a la cabeza se tiene este rubro, que sin lugar a dudas puede desplazar a los productos extractivos. Ya lo hizo con hidrocarburos y ocupa el segundo lugar detrás de minerales", coincide Peña en diálogo con Sputnik. El departamento de Santa Cruz (este), la región agroindustrial de Bolivia, produce anualmente entre 2,8 a 3 millones de toneladas de grano de soya, en 1,4 millones de hectáreas, y eso representa el 99% de la producción total de Bolivia, y el resto en el departamento de Tarija (sur). De los 3 millones de toneladas producidas en total, 800.000 toneladas son destinadas al mercado interno y 2,2 millones de toneladas de excedente a la exportación a países como Perú, Ecuador, Colombia, de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). "La soya y sus derivados, desde hace muchos años, son el principal rubro de exportación no tradicional y el tercero en importancia después del gas y los minerales, que, en el año 2022, han generado más de 2.000 millones de dólares en exportaciones, por eso se lo denomina como el grano de oro de Bolivia", destacó Flores, máximo representante de los productores. Este logro de Bolivia en la producción de soya fue posible sin el uso de biotecnología, que actualmente solo se emplea una variedad de semilla genéticamente modificada y las demás variedades están vetadas por el Gobierno boliviano. Comparativa El rubro de las manufacturas, en la que están incluidos los productos no tradicionales con la soya como producto estrella, encabezaron en valor las exportaciones con 6.393 millones de dólares, lo que representa el 51% del total vendido al extranjero en 2022; frente a los hidrocarburos con 2.747 millones de dólares, que representan el 22%. Le siguen el sector de los minerales con 2.702 millones de dólares, que representa un 22% y el sector agrícola, con 714 millones de dólares, que significa el 6%, de acuerdo con datos del Viceministerio de Comercio Exterior de Bolivia. "El aumento del valor de las exportaciones se ha dado principalmente por las buenas perspectivas de precios y demanda en el mercado internacional, que ha permitido exportar la soya y sus derivados a precios superiores que otros años, lo que confirma el potencial que tiene nuestro sector productivo para aportar a la reactivación productiva y económica del país", ratificó el presidente de ANAPO. El precio de la soya actualmente presenta una buena cotización en las principales bolsas como las de Chicago (Estados Unidos) y Rosario (Argentina). El precio de la soya en Santa Cruz de la Sierra está por los 460 dólares la tonelada, que puede variar diariamente en función a la cotización del mercado internacional. Biología y competitividad La soya es un commodity, es decir un bien básico que se usa para producir otros productos, que reacciona rápido en la economía y atrae divisas a corto plazo al país. Para lograr competitividad y alcanzar la producción de Paraguay que es un país similar a Bolivia en superficie, Peña considera que el Gobierno boliviano debe autorizar el uso de más variedades transgénicas de semillas de soya. "Es importante que la producción de Bolivia se encuentre liberado para usar la biotecnología, poder incrementar los elementos tecnológicos y así poder competir con grandes productores como Argentina, Brasil y Paraguay, tener mayores variedades para cultivar", planteó. Bolivia está entre los 10 grandes productores de soya a escala mundial, que está liderado por Brasil con 134,9 millones de toneladas; seguido de Estados Unidos con 120,7; Argentina con 46,2; China con 16,6; India con 12,6; Paraguay con 10,5; Canadá con 6,2; Rusia con 4,7; Ucrania con 3,4% y Bolivia con 3,3.

