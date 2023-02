https://sputniknews.lat/20230217/ucrania-quiere-reevaluar-las-relaciones-con-america-latina-por-las-armas-sovieticas-en-la-region-1135866708.html

Ucrania quiere reevaluar las relaciones con América Latina por "las armas soviéticas" en la región

Ucrania quiere reevaluar las relaciones con América Latina por "las armas soviéticas" en la región

El ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dmitri Kuleba, reconoció que la relación con América Latina no ha sido tan cercana como lo desearían y es algo... 17.02.2023, Sputnik Mundo

"Hay que ser honestos, los que dicen 'no' al envío de armas porque eso alienta la guerra, lo que están diciendo realmente es que quieren que Ucrania no luche. Si no tenemos armas, y Rusia sí, Rusia gana. Es muy simple", dijo el canciller ucraniano en rueda de prensa virtual convocada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).Las donaciones, explicó, son más que bienvenidas, pero existe también la disposición de ver cómo adquirirlas. Según sus palabras, Ucrania necesita esas armas.En las últimas semanas, Brasil, Argentina, Colombia y México han rechazado públicamente las peticiones de los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de realizar envíos de equipos militares para apoyar el esfuerzo bélico ucraniano.A finales de enero de 2023, el jefe del Estado alemán, Olaf Scholz, visitó Brasil, sin embargo, el mandatario europeo se encontró con la firme negativa de su par sudamericano, Luiz Inacio Lula da Silva, a suministrar armas a Ucrania. El mandatario brasileño ofreció un tipo diferente de apoyo, proponiendo crear un "foro de paz para mediar en una situación de extrema atención como esta de Ucrania", lo que contradice la política de suministro de armas impulsada por los aliados de la OTAN.Unos días antes, el canciller alemán había estado en Buenos Aires, donde también recibió el rechazo a proporcionar equipo militar a Ucrania por parte de su homólogo argentino, Alberto Fernández. El presidente latinoamericano manifestó que Argentina y América Latina no piensan enviar armas a Ucrania "ni a ningún otro lugar de conflicto"."Le planteé al canciller [de Alemania] mi preocupación y mi deseo de cómo poder abordar una solución al conflicto [en Ucrania]. Yo no puedo opinar sobre decisiones que otros países toman. Lo que sí es seguro es que el canciller y yo lo que más deseamos es que la paz se recupere cuanto antes", afirmó Fernández.El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también se pronunció en contra del envío de armas a Ucrania y aboga por la neutralidad de los países que no están involucrados en el conflicto; además, criticó que Alemania haya autorizado el envío de tanques Leopard 2, lo cual consideró que afectará principalmente a los alemanes.El mandatario de Colombia, Gustavo Petro, por su parte, afirmó que "No estamos con nadie, estamos con la paz, así que no se usarán armas [de Colombia] en este conflicto", subrayó."Desde Estados Unidos nos pidieron que entregáramos [municiones] a Ucrania, y yo les dije que la Constitución colombiana ordena la paz", dijo Petro en una rueda de prensa durante la última cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada en Buenos Aires a finales de enero de 2023.A esto el mandatario colombiano sostuvo que la región de América Latina debe optar por la paz y el diálogo, al contrario de buscar bloques militares. "América Latina, en vez de estar jugando en cuál bloque militar queda", respecto de la OTAN o Rusia, "debe exigir la paz", y que "se construyan los diálogos pertinentes" para que "esa guerra se acabe", enfatizó Petro. Esta posición de neutralidad de los países de la región es mal percibida por los socios occidentales, que intentan presionar para cambiarla, según lo apuntó la investigadora postdoctoral de la Escuela de Mando y Estado Mayor del Ejército (ECEME) Isabela Gama en una entrevista con Sputnik.

