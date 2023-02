Cachetazo de Zajárova a Nuland

https://sputniknews.lat/20230218/cachetazo-de-zajarova-a-nuland-1135919608.html

18.02.2023

Zajárova anula a NulandDijo Nuland en una videoconferencia con el Fondo Carnegie para la Paz Internacional: "No importa lo que los ucranianos decidan sobre Crimea, en el sentido de dónde elijan pelear… Ucrania no estará a salvo a menos que Crimea esté, como mínimo, desmilitarizada". A renglón seguido, calificó como "objetivos legítimos" para Ucrania las instalaciones militares de Rusia en Crimea, al indicar que el conflicto armado en Ucrania debería terminar con "una derrota estratégica de Putin", para excluir la posibilidad de futuras revanchas.Para el analista internacional Alberto García Watson, estas declaraciones de Nuland "son maniobras de distracción en momentos en los que la localidad ucraniana de Bajmút está a punto de caer. La caída de esta localidad representaría para los suministros, y tácticamente hablando, una terrible derrota para Ucrania. Y esto es inminente, esto va a pasar en las próximas semanas".Estos llamados de Nuland han recibido respuestas desde Moscú. Por un lado, el vicepresidente del Parlamento regional de Crimea, Vladímir Bobkov, aseguró que la respuesta a una eventual agresión ucraniana contra la península rusa de Crimea será "demoledora" con los medios de ataque de mayor impacto. "Si hay factores que frenen a nuestro país en el uso de los medios de ataque más destructivos, una agresión contra Crimea le desatará las manos a Rusia completamente", enfatizó el legislador a Sputnik.También se expresó al respecto en una comparecencia ante la prensa, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova. Indicó que "[Nuland] se permitió una serie de declaraciones alucinantes y absurdas [...] Una vez más se constata la implicación de EEUU en el conflicto". Añadió que Washington envía grandes cantidades de armas al régimen de Kiev, le entrega información de inteligencia, y participa en la planificación de las operaciones militares."Ahora los incendiarios estadounidenses de la guerra van más allá. Incitan al régimen de Zelenski a una mayor escalada y trasladar el conflicto a nuestro territorio con ataques directos. Eso es lo que advertíamos antes y la causa por la que nos vimos obligados a iniciar una operación militar especial", advirtió.Este tipo de declaraciones, tanto de Zajárova como de Bobkov han sido, por decirlo de algún modo, de corte institucional. Pero Zajárova también reaccionó a través de su canal de Telegram, donde sus palabras han tenido otro tono."Me gustaría darle un consejo a Victoria Nuland: Victoria, investiga los globos blancos y los ovnis. Están infestando a los Estados Unidos de América en gran número. Y, como podemos ver, ustedes no son muy buenos para hacer frente a estos objetos no identificados con prontitud y eficacia. Su pueblo se ríe de ustedes, mientras que ustedes siguen soñando con la derrota de Rusia, y ahora piden al régimen de Kiev que lance un ataque contra Crimea. Tiene mucho que hacer en casa, Victoria", escribió Zajárova."Me gustaría recordarle a Victoria Nuland que el 3 de febrero, 50 vagones que transportaban sustancias químicas peligrosas descarrilaron cerca de East Palestine, Ohio. Lo que está ocurriendo ahora en el estado norteamericano es, a juzgar por las apariencias, el mayor desastre provocado por el hombre en términos de amenazas para el medioambiente, la vida y la salud en los últimos tiempos. Y los alarmantes detalles de lo ocurrido acaban de salir a la luz. Pero ha pasado casi un mes. ¿Y por qué salen a la luz ahora? Sí, porque a los representantes de los medios de comunicación, no lo creerían, no se les permitió entrar al lugar del accidente. Victoria, la conocemos como alguien que estuvo involucrada en la política de información en el Departamento de Estado de EEUU y, en general, es una figura pública. ¿Podría hacerse cargo personalmente de la situación del descarrilamiento de los 50 vagones cargados con sustancias químicas peligrosas en su país y contarnos a todos lo que está ocurriendo allí? Añada un poco de democracia a la vida de EEUU".

