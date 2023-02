https://sputniknews.lat/20230218/ctu-security-la-empresa-de-seguridad-detras-de-atentados-en-america-latina-1135934373.html

CTU Security, la empresa de seguridad detrás de atentados en América Latina

La Justicia estadounidense acusa a los dueños de la empresa de seguridad involucrada en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moise en 2021, de haber... 18.02.2023, Sputnik Mundo

En el marco de la investigación del magnicidio del presidente de Haití Jovenel Moise, la Fiscalía de Florida —sur de EEUU— detuvo a los dueños de la empresa de seguridad CTU Security, el venezolano-estadounidense Antonio Intriago y el colombiano residente en EEUU Arcángel Pretel Ortiz, acusados de conspirar y planificar el crimen contra el mandatario haitiano desde territorio estadounidense.Ciudadanos estadounidenses, colombianos, haitianos y venezolanos se encuentran bajo custodia federal por su participación en el asesinato de Moise, ocurrido el 7 de julio de 2021, cuando comandos armados atacaron al mandatario haitiano en su residencia en Puerto Príncipe y le asestaron 12 balazos.La Fiscalía de Florida acusa a Intriago y Pretel de planear el magnicidio en la entidad mediante la logística de CTU Security, con la intención de generar un cambio de régimen en Haití, en pos del ascenso al poder del pastor, médico y político haitiano-estadounidense Christian Sanon, implicado en la conspiración.La investigación de determinó que la empresa de Intriago y Pretel actuaba como reclutadora de mercenarios para actos de sicariato en distintas partes del mundo, bajo la fachada de ser una empresa de seguridad encargada de enviar comandos a zonas de conflicto para el cuidado de infraestructura, entre otros quehaceres.El asistente en materias de seguridad nacional de la Fiscalía de Florida Matthew G. Olsen expuso en conferencia de prensa el 14 de febrero que la empresa CTU Security no estuvo involucrada únicamente en el magnicidio de Moise, sino que habría participado en distintas conspiraciones para asesinar a mandatarios latinoamericanos.La investigación de la Fiscalía de Florida plantea la posible participación de agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas inglesas) en los distintos planes conspirativos, mediante los nexos comprobados entre Pretel y el FBI en su calidad de exinformante de la agencia, indicó el periódico neoyorquino The New York Times (NYT).NYT plantea la duda sobre "cuánto sabía el Gobierno de EEUU antes del asesinato" de Moise. Sin embargo, la acusación fue negada en forma tajante desde Washington.Luis Arce, objetivo en la miraLa Justicia de Florida logró determinar que mediante la empresa de seguridad se conspiró para asesinar al presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora.Un año antes del magnicidio de Moise, destaca NYT, Pretel, Intriago y otros miembros de la empresa viajaron a Bolivia en octubre de 2020 para supuestamente conspirar con el entonces titular del Ministerio de Defensa, Luis Fernando López Julio, en el marco del mandato de facto de Jeanine Áñez (2019-2020), "para asesinar al Sr. Arce e impedir que asumiera el poder después de las elecciones" de 2020.Complot para asesinar a Nicolás MaduroEl 4 de agosto de 2018 hubo un intento de magnicidio en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mediante el uso de drones cargados con explosivos militares.Las autoridades venezolanas responsabilizaron del atentado al Gobierno de Colombia, tras la detención de detenidos de esa nacionalidad y venezolanos ligados a la misma empresa CTU Security, propiedad de Intriago.El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, afirmó en aquella ocasión: "Tenemos información de que esta empresa de seguridad, dirigida por Antonio Itriago, estuvo involucrada en el magnicidio frustrado del 4 de agosto de 2018 contra Nicolás Maduro", durante una conferencia de prensa ofrecida en Caracas.Rodríguez ligó los hechos al ahora expresidente colombiano Iván Duque (2018-2022), al que calificó de "una verdadera amenaza para la paz de la región", y lo señaló por mantener relaciones con Antonio Intriago, lo que generó la inmediata protesta de la Cancillería colombiana.Rodríguez aseguró incluso que CTU Security participó de la llamada operación Gedeón, el intento de invasión marítima a territorio venezolano con el fin de atentar contra la vida del jefe de Estado venezolano.

