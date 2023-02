https://sputniknews.lat/20230218/cuenta-corea-del-norte-con-misiles-balisticos-intercontinentales-capaces-de-alcanzar-eeuu-1135954722.html

¿Cuenta Corea del Norte con misiles balísticos intercontinentales capaces de alcanzar EEUU?

Corea del Norte realizó más pruebas de lanzamiento de misiles, incluidos balísticos, en 2022 que en ningún otro año registrado, además de mostrar su... 18.02.2023, Sputnik Mundo

Un misil balístico lanzado por Corea del Norte hacia el mar de Japón este 18 de febrero tenía un alcance de 14.000 km, lo que significa que es capaz de arribar al territorio continental de Estados Unidos, afirman medios de comunicación citando fuentes militares japonesas. Las autoridades estadounidenses, sin embargo, insistieron en que el dispositivo militar no suponía una amenaza directa para Washington y sus aliados.Esto se produce después de que un periódico estadounidense afirmara que Pyongyang parece poseer suficientes misiles balísticos intercontinentales (ICBM) para superar las defensas antiaéreas estadounidenses de su costa oeste.¿Dispone realmente Corea del Norte de un misil balístico intercontinental con alcance suficiente para alcanzar el territorio continental de Estados Unidos? Sputnik lo analiza.¿Qué misiles balísticos intercontinentales tiene Corea del Norte?Pyongyang guarda silencio sobre todo lo relacionado con sus misiles balísticos intercontinentales y sus características de funcionamiento. De acuerdo con los medios de comunicación japoneses, el Ejército norcoreano dispone actualmente de al menos ocho tipos de misiles balísticos intercontinentales:¿Pueden los misiles norcoreanos alcanzar a EEUU?Dado que la distancia de Corea del Norte a EEUU es de unos 10.367 km, parece que es el Hwasong-14, junto con el Hwasong-15 y el Hwasong-17, pueden alcanzar a EEUU continental. En los últimos años, Corea del Norte ha realizado una serie de pruebas con los misiles balísticos intercontinentales mencionados, sin embargo algunas terminaron en fracaso. Los medios de comunicación del país cubrieron especialmente una prueba del Hwasong-17, que al parecer es más avanzado que el Hwasong-15 y el Hwasong-14.La agencia oficial de noticias KCNA informó de que durante una prueba del 20 de marzo de 2022, el Hwasong-17 voló 1.090 km a una altitud máxima de 6.248,5 km y alcanzó un objetivo en el mar de Japón. Se informó de que el ICBM estuvo en el aire durante 67,5 minutos.Su predecesor, el Hwasong-15, que se probó por primera vez en noviembre de 2017, alcanzó una altitud de unos 4.475 km y recorrió 950 km en 53 minutos.¿Ha estado expuesto alguna vez el Hwasong-17?A principios de este mes, Corea del Norte hizo rodar una serie de misiles balísticos intercontinentales Hwasong-17 durante un desfile militar nocturno en Pyongyang para conmemorar el 75 aniversario de la creación de las fuerzas armadas del país. Así lo confirmó el experto en defensa del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos con sede en Londres Joseph Dempsey, quien tuiteó que durante el desfile se exhibieron los dispositivos especializados, los más grandes de Corea del Norte hasta la fecha."Tras los aparentes pares de misiles balísticos intercontinentales Hwasong-17 hay cuatro sistemas canisterizados no identificados, pero aparentemente de tamaño similar", añadió sin dar más detalles.El experto en política nuclear de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional Ankit Panda comentó en Twitter: "Parece que han aparecido entre 10 y 12 misiles balísticos intercontinentales Hwasong-17. En total, son más lanzadores de misiles intercontinentales intercontinentales de los que hemos visto nunca en un desfile norcoreano".El Hwasong-17 fue visto por primera vez en un desfile militar para conmemorar el 75 aniversario de la fundación del gobernante Partido de los Trabajadores de Corea del Norte en octubre de 2020, y los analistas señalaron que parecía "considerablemente más grande" que el Hwasong-15.El arma se exhibió por segunda vez en una exposición de defensa en Pyongyang en octubre de 2021. Al examinar las fotos del evento, los analistas sugirieron que la designación oficial del ICBM era probablemente Hwasong-17.¿Cuáles son las características de Hwasong-17?Se cree que el Hwasong-17 es el mayor misil balístico intercontinental desarrollado hasta la fecha, capaz de transportar una cabeza nuclear a cualquier punto de EEUU. Algunos analistas no se andan con rodeos al describir el arma como un "misil monstruoso".Se calcula que el diámetro del ICBM, de 27 metros de largo, oscila entre 2,4 y 2,5 metros, y su masa total, cuando está totalmente cargado de combustible, se sitúa probablemente entre 80.000 y 110.000 kg, indican medios de comunicación estadounidenses. A diferencia de sus predecesores, el Hwasong-17 también podría ser capaz de transportar los llamados vehículos de reentrada múltiple (MRV), lo que podría permitir que un solo misil lanzara ojivas nucleares sobre diferentes objetivos. Se cree que el Hwasong-17 es un misil balístico intercontinental de dos etapas, de propulsión líquida y móvil por carretera, transportado por un vehículo lanzador erector transportador (TEL) de 22 ruedas.¿Realizó Pyongyang una nueva prueba de este súper misil el 18 de febrero?Aunque fuentes de defensa japonesas afirmaron que el misil norcoreano lanzado a modo de prueba el 18 de febrero puede alcanzar el territorio continental de EEUU, Pyongyang se ha mantenido silencioso al respecto y sigue sin estar claro si el lanzamiento de este día fue el de un Hwasong-17. Mientras tanto, una emisora japonesa informó de que el Ministerio de Defensa de Japón supone que Pyongyang podría haber lanzado un misil balístico intercontinental siguiendo una trayectoria elevada. Otro medio japonés afirmó que el misil estuvo volando durante 66 minutos, recorriendo 900 kilómetros con una altitud máxima de 5.700 kilómetros. A diferencia de una trayectoria deprimida, en la que un misil balístico intercontinental se lanza con un ángulo menor respecto a la superficie terrestre, una trayectoria elevada estipula que un misil balístico intercontinental vuela con un ángulo mayor y se arquea por encima de la superficie de nuestro planeta.

