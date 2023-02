https://sputniknews.lat/20230218/de-caesar-a-dana-que-tipo-de-artilleria-utiliza-la-otan-1135943955.html

De Caesar a DANA: ¿qué tipo de artillería utiliza la OTAN?

De Caesar a DANA: ¿qué tipo de artillería utiliza la OTAN?

Ante la operación militar rusa en Ucrania, se informa de que EEUU se está quedando sin munición de artillería de 155 mm disponible para transferir a Kiev como... 18.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-18T13:37+0000

2023-02-18T13:37+0000

2023-02-18T13:37+0000

sputnik explica

otan

pzh 2000

m777

eeuu

ucrania

bae systems

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/12/1135943639_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_96a7c9f58420e81270ff86fee0dd0f37.jpg

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, admitió recientemente que el conflicto ucraniano está "consumiendo una enorme cantidad de municiones y agotando los arsenales aliados", incluida la munición de artillería de gran calibre.Lo confirmó una fuente de la OTAN que declaró a los medios de comunicación estadounidenses que la munición para sistemas de artillería, en particular los proyectiles de artillería de 155 mm, está siendo utilizada por las fuerzas ucranianas a un ritmo que supera con creces la capacidad industrial actual, tanto de EEUU como de sus aliados de la OTAN.Sputnik analiza si se puede referirse a la artillería de la OTAN como armamento avanzado.¿Cuáles son los tipos de artillería?La artillería moderna incluye al menos tres tipos:¿Qué artillería utiliza la OTAN?El obús M109 de fabricación estadounidense y el Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) de fabricación alemana siguen siendo los vehículos de artillería autopropulsada más utilizados por la OTAN.El M109 de 152 mm, que se introdujo por primera vez a principios de la década de 1960 y actualmente se sustituye por el PzH 2000 en varios Estados miembros de la OTAN, tiene un alcance de unos 14 km. Desarrollado en la década de 1980, el PzH 2000 de 155 mm es capaz de mantener una cadencia de fuego muy elevada y tiene un alcance de hasta 67 km.También están en servicio en muchos países de la OTAN los obuses autopropulsados de ruedas franceses Caesar de 155 mm y los checos SpGH DANA de 152 mm.Cabe destacar que el nombre del obús de fabricación francesa es un acrónimo francés de Camion Equipe d'un Systeme d'Artillerie, o camión equipado con un sistema de artillería.En cuanto a la artillería moderna no autopropulsada de la OTAN, existe el cañón ligero L118 de 105 mm fabricado en el Reino Unido, así como el FH70 de 155 mm, ambos utilizados por múltiples países de la OTAN. El obús remolcado M777 de 155 mm, de fabricación británica, solo era utilizado por EEUU y Canadá antes de que Washington y Ottawa empezaran a enviar el arma a Kiev como parte de la ayuda militar de la OTAN a Ucrania.¿Qué tiene de especial el M777?La empresa británica de defensa BAE Systems —fabricante del obús— lo promociona como un sistema de artillería "altamente portátil" que "presenta una huella logística mínima junto con la máxima fiabilidad".Sin embargo, parece que la "capacidad de supervivencia" del obús no funciona cuando se trata de la operación militar rusa en Ucrania. El mes pasado, el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Ígor Konashénkov, declaró que otro sistema de artillería M777 había sido destruido por las fuerzas rusas en la región de Jersón, lo que fue el último de una serie de ataques de este tipo en los últimos meses. El grupo neerlandés de investigación bélica Oryx cifra en 39 el número de M777 destruidos en Ucrania.¿Cuántos M777 envió EEUU a Ucrania?Desde el comienzo de la operación militar, el Pentágono ya ha proporcionado a Ucrania al menos 126 M777, junto con más de 226.000 cartuchos de munición para los obuses. A finales del mes pasado, un periódico británico citó un informe del Ejército estadounidense en el que se afirmaba que Washington planea aumentar la producción de munición de 155 mm en un 500% en los próximos años.Este aumento se produce después de que algunos funcionarios de la Casa Blanca expresaran su preocupación por el hecho de que la ayuda estadounidense a Ucrania hubiera agotado las existencias de munición de EEUU. El jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, también declaró a los medios de comunicación que Washington está revisando sus arsenales de armas y podría tener que aumentar el gasto militar tras ver el alto ritmo al que se ha utilizado la munición en el conflicto ucraniano.Añadió que la Casa Blanca está "tratando de hacer el análisis" para "poder estimar después" lo que cree que "serían las verdaderas necesidades" con el fin de "incluirlo en el presupuesto".¿Por qué utiliza la OTAN el calibre 155 mm?Desde principios de la década de 2000, la mayoría de los ejércitos de la OTAN han adoptado la artillería de calibre 155 mm como estándar polivalente. Esto se considera un buen compromiso entre alcance y potencia, y se especula que el uso de un solo calibre simplifica enormemente la carga logística.La introducción de una norma unificada de la OTAN de 155 mm provocó la obsolescencia de armas de artillería de mayor calibre, como las de 175 mm y 203 mm. Algunos ejércitos de la OTAN, incluidos los de Europa oriental, conservan las armas más pequeñas de 105 mm por su ligereza y portabilidad.

https://sputniknews.lat/20230217/a-un-ano-del-conflicto-en-ucrania-la-sequia-empieza-a-afectar-los-arsenales-de-europa--1135856257.html

https://sputniknews.lat/20230213/ucrania-confirma-que-dinamarca-le-entrego-todos-sus-obuses-caesar-1135709788.html

https://sputniknews.lat/20230217/el-conflicto-en-ucrania-ha-revelado-el-talon-de-aquiles-de-estados-unidos-1135889152.html

https://sputniknews.lat/20230210/la-corporacion-rusa-rostec-rusia-esta-desarrollando-municiones-cuya-precision-ronda-el-100-1135613611.html

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

otan, pzh 2000, m777, eeuu, ucrania, bae systems, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🛡️ fuerzas armadas