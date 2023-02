https://sputniknews.lat/20230218/hay-que-tener-en-cuenta-la-rotacion-de-la-tierra-un-francotirador-ruso-da-detalles-de-su-trabajo-1135943489.html

"Hay que tener en cuenta la rotación de la Tierra": un francotirador ruso da detalles de su trabajo

"Hay que tener en cuenta la rotación de la Tierra": un francotirador ruso da detalles de su trabajo

Un francotirador voluntario de la ciudad rusa de Tula bajo el apodo Leshi, que sirve en la dirección de Ugledar de la operación militar especial rusa, contó a... 18.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-18T14:32+0000

2023-02-18T14:32+0000

2023-02-18T14:32+0000

defensa

🛡️ historias militares

🛡️ zonas de conflicto

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

rusia

francotiradores

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/0b/1134539615_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f655c448a12603f2eb2614d9358f5fc8.jpg

Según Leshi, un francotirador necesita nervios de acero para no delatarse, ya que el enemigo empieza a buscarle tras el primer disparo, lanzando minas, cuadricópteros o intentando encontrarle utilizando cámaras de imagen térmica.Además, destacó que el tirador necesita una buena preparación física."Por ejemplo, tomando una posición en una casa en ruinas, tumbado, no puedo ver el objetivo. Pero medio agachado, lo veré. De pie, me verán. Así que hay que sentarse en posición agachada, e incluso sostener un rifle en las manos", explicó el combatiente, riéndose.También, prosiguió, se necesitan conocimientos de álgebra y física para tener en cuenta los muchos factores que afectan al vuelo de una bala.Rusia lanzó una operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.

https://sputniknews.lat/20230121/francotiradores-de-eeuu-y-el-reino-unido-llegan-a-jerson-para-aterrorizar-a-la-poblacion-rusa-1134889189.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ historias militares, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, rusia, francotiradores