"Hijos, hijas e hijes": un filólogo responde a la polémica desatada tras discurso de Irene Montero

Luego de que la titular del Ministerio de Igualdad del Gobierno de España, Irene Montero, pronunció la palabra 'hijes' desde la Tribuna en el Congreso, el... 18.02.2023, Sputnik Mundo

"La necesidad de que en todas las etapas educativas, de forma obligatoria, nuestros hijos, hijas e hijes tengan derecho", dijo la dirigente de Podemos segundos antes de tener que interrumpir su discurso debido a las risas en el recinto parlamentario. Ante lo sucedido, diversos usuarios de redes sociales criticaron a la ministra y solicitaron la intervención de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), que a través del hashtag #RAEconsultas en Twitter facilita a los interesados aclaraciones sobre distintas acepciones del español, así como dudas ante usos idiomáticos. "El problema no es lingüístico, sino político" Al respecto, Filardi desarrolló un largo hilo en su cuenta personal de Twitter en donde subrayó que "la escandalera de patio de colegio cuando decimos la palabra hijes no tiene nada que ver con la defensa del lenguaje ni con que la RAE no admite la -e como marca de género neutro". Así, el poeta explicó que aunque la norma del español indica que la -o es marca de género masculino y neutro, desde hace años en el país ibérico "muchísima gente" se dio cuenta de que decir todos no era suficientemente inclusivo, de forma tal que comenzaron a utilizarse las grafías @ y x. Fue así como nació la alternativa todes, en donde la -e funciona como marca de género neutro junto a la -a para femenino y la -o para masculino: todos, todas y todes. "¿Se nos hace raro? Sí, como todas las palabras nuevas. ¿Suena forzado? Pues quizás, pero todo es acostumbrarse", aclara Filardi, ganador del premio Eladio Cabañero de Poesía.Para fortalecer su punto, el escritor aludió a una encuesta, elaborada por él mismo, que respondieron más de 1.700 personas y donde el 99% de los participantes declaró haber oído la palabra churri como sinónimo cariñoso para hablar de la pareja de alguien. Sin embargo, a pesar de que un alto porcentaje de hablantes conoce o ha utilizado la palabra, la RAE no la incluye en su diccionario con esa acepción. "Solo dice que churri es 'gárrulo, enfadoso y sin sustancia'", comentó el docente.Tras referise a las acepciones recogidas por la institución lingüística, Filardi cuestionó: "¿Debemos dejar de decir churri? ¿Va a enviar la RAE a nuestras casas a un señor con maletín para ponernos una multa?", a lo que respondió que desde luego no. "Churri es una palabra que en un momento determinado la gente comenzó a usar, se hizo muy popular y terminó arraigando entre les hablantes". De esa manera, concluyó el experto en cuestiones lingüísticas, "no todas las palabras arraigadas son aceptadas por la RAE". Sin embargo, de ello no se sigue que el vocablo sea incorrecto. "Pero con hijes hay que encender las antorchas porque lo ha dicho Irene Montero". De esa manera, el especialista apuntó que, en realidad, la discusión se finca en el terreno de lo político.

