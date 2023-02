https://sputniknews.lat/20230218/nuevo-escandalo-de-explotacion-infantil-en-estados-unidos-1135930366.html

Nuevo escándalo de explotación infantil en Estados Unidos

Nuevo escándalo de explotación infantil en Estados Unidos

Una de las empresas más grandes de limpieza en la industria alimentaria fue condenada a pagar 1,5 millones de dólares por emplear al menos a 102 menores de... 18.02.2023

De acuerdo con un reporte del Washington Post publicado este 17 de febrero, la compañía en cuestión, Packers Sanitation Services, utilizaba a menores de hasta 13 años para limpiar con químicos instrumentos tan peligrosos como sierras afiladas, cortadoras de carne y equipos de alto riesgo en plantas empacadoras de ocho entidades de Estados Unidos, además de que trabajaban durante la noche.Llamativamente, la multa del Departamento de Estado del gobierno de Joe Biden fue únicamente para la empresa prestadora de los servicios de limpieza, pero las grandes compañías que la contrataban, entre ellos gigantes como JBS Foods, Tyson Foods y Cargill, no fueron sancionadas.Según informa el diario estadounidense, inspectores del Departamento del Trabajo habían descubierto al menos a 27 menores trabajando durante la noche en la limpia de una planta de carne de la empresa JBS, localizada en la ciudad de Grand Island, Nebraska.Además, otros 26 niños eran explotados para limpiar una instalación de procesamiento de carne de la compañía Cargill, en Dodge City, Kansas.Entre los muchos horrores sufridos por los menores estadounidenses, se detalla que al menos tres de ellos generaron heridas, incluyendo una quemadura química en la cara durante la limpieza de un matadero en medio de la noche.El artículo también revela que un menor de 14 años que sufrió quemaduras tenía que limpiar máquinas cortadoras de carne en el turno que iba desde las 23 hasta las 5 horas del día siguiente. Debido a la explotación a la que era sometido, el niño solía quedarse dormido en la escuela o faltaba a clases.Aleccionando al mundo, pero manteniendo la explotación infantilDe acuerdo a numerosas investigaciones recientes de medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales, el problema de la explotación infantil en Estados Unidos no para de crecer, ante el desinterés de las autoridades por combatir esta situación y la voracidad de los empresarios estadounidenses.Según reveló el diario británico Daily Mail en una investigación publicada en noviembre del 2022, en el último año en el país norteamericano los casos de menores trabajando en fábricas o restaurantes aumentaron un 37%.Sin embargo, estos números palidecen en comparación con el de los trabajadores agrícolas infantiles, que los medios estiman en al menos 300.000 personas.

