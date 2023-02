https://sputniknews.lat/20230218/occidente-ha-usado-los-acuerdos-minsk-como-cortina-de-humo-para-sus-intereses-geopoliticos-1135933542.html

Occidente ha usado los Acuerdos Minsk como "cortina de humo" para sus intereses geopolíticos

Según explica Nebenzia, las recientes confesiones del expresidente francés François Hollande, la excanciller alemana Ángela Merkel y el exprimer ministro británico Boris Johnson "no dejan lugar a dudas de que Occidente solo imitaba un proceso constructivo". "La declaración del secretario general de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), Jens Stoltenberg, de que la alianza lleva preparándose para la guerra con Rusia desde 2014 revela un plan de contención geopolítica y debilitamiento de nuestro país, que está tratando de aplicarse ante nuestros ojos", subrayó Nebenzia.Recordemos que en diciembre de 2022, Merkel afirmó que los Acuerdos de Minsk de 2014 eran un intento de dar tiempo a Ucrania para reforzar su ejército. Esto fue confirmado posteriormente por el expresidente francés François Hollande. Ambos asistieron a la cumbre del Cuarteto de Normandía, donde se acordó un conjunto de medidas para aplicar los Acuerdos de Minsk. El ex primer ministro británico Boris Johnson dijo durante una visita a Kiev a finales de enero que el formato de Normandía de las conversaciones sobre Ucrania era una "imitación diplomática".El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, admitió anteriormente en una entrevista con Der Spiegel que él mismo había dicho a la canciller alemana Merkel y al presidente francés Emmanuel Macron que los Acuerdos de Minsk eran "inaplicables" y que no tenía planes de llevarlos a cabo.Los Acuerdos de Minsk, firmados en 2015, tuvieron como objetivo resolver el conflicto en el este de Ucrania. Preveían un alto el fuego, la retirada del armamento pesado de la línea de contacto y una reforma constitucional, cuyos elementos clave habrían sido la descentralización y la aprobación de una ley sobre el estatus especial del Donbás.Este plan nunca fue aplicado por el régimen de Kiev y su negativa a hacerlo desembocó en la operación militar especial rusa en febrero del 2022.

