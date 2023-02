https://sputniknews.lat/20230218/orban-afirma-que-europa-pasaria-del-suministro-de-armas-a-kiev-a-enviar-tropas-de-paz-1135952790.html

Orbán afirma que Europa pasaría del suministro de armas a Kiev a enviar tropas "de paz"

BUDAPEST (Sputnik) — Europa se encuentra constantemente al borde de la guerra con Rusia ya que Occidente está suministrando armas cada vez más letales a Kiev... 18.02.2023, Sputnik Mundo

Recordó que, por ejemplo, Alemania comenzó con el suministro de cascos a Ucrania. "Continuaron con el suministro de armas no letales, ahora envían tanques, y los combatientes ya están en la agenda, pronto escucharemos de las llamadas tropas de mantenimiento de la paz", pronosticó Orbán. Según el primer ministro, los países de Europa están como "unos sonámbulos", que tratan de mantener el equilibrio sobre un techo, para no involucrarse en un conflicto bélico con Rusia. Destacó que la única salida correcta para Hungría es mantenerse al margen del conflicto, ya que ocurre "entre dos pueblos eslavos", y no tiene que ver con los húngaros. Subrayó que Hungría no envía armas a Kiev, porque eso contradice sus intereses nacionales, pero proporciona asistencia humanitaria a los refugiados ucranianos que llegan al país."No estamos de acuerdo con la imposición de sanciones [contra Rusia] al petróleo, el gas, la energía nuclear, eso destruiría a Hungría. (...) Mantenemos la cooperación económica con Rusia e incluso se lo aconsejamos a todo el mundo Occidental, porque sin vínculos no habrá un alto el fuego ni negociaciones de paz", destacó.También señaló que, por esa razón, Hungría tampoco está de acuerdo con la inclusión de figuras de la Iglesia Ortodoxa rusa en las listas de sanciones, "es suficiente el daño que produce [la inclusión] de actores y atletas".Rusia continúa desde el pasado 24 de febrero una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk –previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos y, en septiembre pasado, incorporadas al territorio ruso tras un referéndum– necesitaban ayuda frente a los ataques por parte de Kiev. Numerosos países condenaron la operación militar especial rusa y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú. Hungría se opone al envío de armas a Ucrania. A principios de marzo, el Parlamento húngaro emitió un decreto que prohíbe el suministro de armas a Kiev desde el territorio del país.El ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, aclaró que Budapest busca asegurar el territorio de Transcarpacia, donde viven los húngaros étnicos, ya que el suministro de armas a través de su territorio lo convertiría en un objetivo militar legítimo.

