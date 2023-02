https://sputniknews.lat/20230218/pianista-dayramir-gonzalez-siento-que-soy-un-embajador-de-la-cultura-cubana-1135935155.html

Pianista Dayramir González: "Siento que soy un embajador de la cultura cubana"

Pianista Dayramir González: "Siento que soy un embajador de la cultura cubana"

Sputnik conversó con el pianista cubano Dayramir González, aprovechando su viaje desde Nueva York a La Habana para participar recientemente en la 38 edición... 18.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-18T04:58+0000

2023-02-18T04:58+0000

2023-02-18T04:58+0000

américa latina

🎭 arte y cultura

jazz

la habana

cuba

música

💬 entrevistas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/12/1135935908_0:550:2048:1702_1920x0_80_0_0_0cf6333a931f40f00d4f3c4ef13f80d3.jpg

González, el primer cubano en recibir una beca presidencial del Berklee College of Music, en Estados Unidos, confesó a Sputnik que Cuba "representa todo", dentro de los ámbitos personal y profesional. "Digo siempre que Nueva York es un lugar de trabajo y mi casa es Cuba, es La Habana; donde quiera que esté, me enorgullezco de mis raíces, siento que soy un embajador de la cultura cubana".Ganador del Concurso de Jóvenes Jazzistas (JoJazz) en 2005 y de varios lauros en la Feria Comercial Cubadisco, las creaciones de Dayramir tienen como influencia la obra de artistas nacionales, como Manuel Saumell, Ignacio Cervantes, Ignacio Bola de Nieve Villa, Adolfo Guzmán y Chucho Valdés.El instrumentista fusionó su formación cubana con su sonido propio, como lo pudieron comprobar los asistentes a la 38 edición del Festival Internacional Jazz Plaza, en La Habana.El piano como aliado emocionalDayramir González, nacido en 1983, aprendió a tocar el piano a los cinco años de edad, influenciado por la presencia en su familia de algunos músicos, entre ellos sus padres.El piano "siempre estuvo accesible para mí, era fácil llegar a él; de pequeño escuchaba la radio y con mi tercer dedo pretendía emular el sonido de las canciones infantiles y no me paraba hasta no lograr la melodía que quería".Cuando llegaba de la escuela, su madre intentaba que canalizara sus emociones, tristeza, alegría o frustración con la interpretación de melodías. "Fue la oportunidad de tener un aliado emocional para expresar, desde muy niño, muchos de los sentimientos que tenía en aquel momento".Sus padres no tuvieron un divorcio amigable y eso también influyó en la consolidación del piano como un espacio para llorar, soñar y pensar en el futuro; sumado a ello, resultó la posibilidad de "salir" del barrio donde nació y creció."Mis padres siempre buscaron la forma de exponernos al teatro, ballet y música, y tuve tres de las cosas más importantes que hacen a un hombre exitoso: una enseñanza maravillosa en Cuba; mis padres con una visión de grandeza, apoyo y transmisión de valores, y unas inmensas ganas de triunfar, expresadas en la perseverancia y en la fuerza para mostrar una voz interna que quiere ser escuchada", reflexionó.Su casa siempre estuvo llena de artistas que tocaban y organizaban tertulias, donde el niño Dayramir acompañaba a su madre en la interpretación de boleros.También fue una manera de escaparse, encontrar libertad y evadir su alrededor; mientras más tiempo pasaba entre acordes, menos oportunidad tenía para "lidiar con un caos que no podía controlar".Fue a la Escuela Elemental de Música Paulita Concepción y luego a la Escuela Nacional de Arte (ENA), donde bebió tanto de los clásicos como de los ritmos autóctonos.Comenzó su carrera profesional a los 16 años con el grupo del percusionista Oscar Valdés, con el cual tocó en numerosos clubes y espacios habaneros, incluso en el Festival Internacional Jazz Plaza, en 2001 y 2002.Rememoró, especialmente, su actuación a esa edad junto a Lynn y Pablo Milanés; luego, la creación de su propio proyecto: Dayramir & Habana enTrance.En el Jazz PlazaLas presentaciones de Dayramir González durante el Jazz Plaza tuvieron como peculiaridad la mezcla de su sonido afrocubano con el talento de los compositores estadounidenses Aaron Goldberg y Chad Lefkowitz-Brown, dos de las personalidades más prominentes del ámbito jazzístico en la escena neoyorkina."Me complació muchísimo su actuación conmigo en La Habana y haberlos presentado ante el público capitalino. También visitamos las escuelas de arte y conservatorios, y advertimos el enorme talento de los jóvenes", detalló.El artista advirtió que su actuación en este evento fue siempre "un sueño logrado" y una oportunidad maravillosa para difundir sus últimas creaciones frente a los espectadores de la nación caribeña, así como "tocar delante de mi familia, vecinos, de quienes escuchan detenidamente, admiran y apoyan el jazz en Cuba".El virtuoso espera cada edición "con mucho anhelo" y piensa en su duración como una oportunidad de oro para "regresar a mi tierra y divulgar mi música".Su mayor premio, confesó, es la solidificación de su nombre en el escenario sonoro internacional, la salida de su zona de confort y que el público lo perciba como un "apasionado de su arte".

https://sputniknews.lat/20230124/cuba-es-una-de-las-potencias-excepcionales-del-jazz-en-el-mundo-1134964014.html

https://sputniknews.lat/20210430/cuba-siempre-presente-en-el-dialogo-intercultural-de-sus-jazzistas-1111798764.html

la habana

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Danay Galletti Hernández https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1101144927_0:0:638:639_100x100_80_0_0_72bca592fce81cb16cc85097c565e93c.jpg

Danay Galletti Hernández https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1101144927_0:0:638:639_100x100_80_0_0_72bca592fce81cb16cc85097c565e93c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Danay Galletti Hernández https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1101144927_0:0:638:639_100x100_80_0_0_72bca592fce81cb16cc85097c565e93c.jpg

🎭 arte y cultura, jazz, la habana, cuba, música, 💬 entrevistas