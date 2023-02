https://sputniknews.lat/20230218/senador-uruguayo-guido-manini-rios-no-hay-tlc-en-el-mundo-que-justifique-salir-del-mercosur-1135944892.html

Senador uruguayo Guido Manini Ríos: "No hay TLC en el mundo que justifique salir del Mercosur"

Senador uruguayo Guido Manini Ríos: "No hay TLC en el mundo que justifique salir del Mercosur"

MONTEVIDEO (Sputnik) — Las principales tendencias de la política interna de Uruguay, así como los acontecimientos de la arena internacional, fueron comentados... 18.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-18T13:51+0000

2023-02-18T13:51+0000

2023-02-18T13:51+0000

américa latina

💬 entrevistas

mercosur

tlc

brasil

eeuu

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

uruguay

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/12/1135944340_0:18:2048:1170_1920x0_80_0_0_a8eedc357072fab920f43d93d9304718.jpg

—¿Qué proyectos quiere impulsar este año? ¿Tiene como objetivo aprobar el proyecto de prisión domiciliaria?—CA ha presentado una serie de proyectos que han seguido su tratamiento en comisión, algunos con más dinámica y otros lentamente. Creemos que son importantes para la vida de los uruguayos y darle al sistema político herramientas para hacer las cosas de la mejor manera posible. Nosotros vamos a poner énfasis al proyecto de endeudamiento de las personas físicas, que busca establecer el concepto de deuda justa. Hay miles de uruguayos que habiendo recibido un préstamo de 30.000 pesos y que no pudieron pagarlo durante cuatro años, cuando quieren pagar, le dicen que deben un millón de pesos. Aquí está la aplicación escandalosa de intereses que habilita una ley que se votó en los gobiernos del FA, que permite cobrar casi el 200% de interés en un país como el nuestro donde el interés nunca llegó al 10%. Según palabras del propio presidente del Banco Central, en este país hay 633.000 deudores que se consideran irrecuperables, gente que no puede pagar o que no va a pagar. Entendemos que ese número es escandaloso y hay que adoptar medidas para atender esta situación.Si se establece un concepto de deuda justa, si se dan facilidades para el pago, lo que hoy es cero, puede ser pagos efectivos en el futuro que en definitiva beneficien al propio sistema financiero.Tenemos otros proyectos que queremos sancionar de una vez por todas, el proyecto de internación compulsiva de los adictos a las drogas, el Estado tiene que dar una respuesta que no está dando. Falta estructura y legislación clara que permita a alguien que está en crisis ser internado y tratar de iniciar así el tratamiento para su recuperación.Hay un proyecto sobre la tenencia compartida que busca justicia en una ley que claramente a nuestro entender es inconstitucional en el momento que establece que entre lo que dice el hombre y lo que dice la mujer, vale lo que dice la mujer, y se ha generado situaciones de clara injusticia donde con la sola denuncia de la mujer se le priva al padre el acceso a sus hijos, generando situaciones violentas. Se genera la violencia de género cuando se priva al padre el acceso de los hijos. La ley de tenencia compartida pone sentido común y queremos que se apruebe de una vez por todas.—Con respecto al proyecto de prisión domiciliaria, el senador Penadés dice que no se debería incluir a las personas condenadas por delitos de lesa humanidad. ¿Qué piensa sobre esto?—Nosotros vamos a ir al espíritu de la Constitución, que dice que la privación de la libertad debe ser con el fin de rehabilitar al delincuente. Nosotros entendemos que una persona que cometió un delito hace medio siglo, que durante el medio siglo que siguió después, jamás cometió un delito ni cruzó un semáforo en rojo, a los 80 años llevarlo preso no es para rehabilitarlo, simplemente es para cumplir una venganza. Entendemos que se pueden establecer excepciones, pero tiene que ser de acuerdo a nuestro derecho. Lesa humanidad existe a partir de que entró en vigencia en Uruguay, no a partir de cuando se le antoje a un magistrado. Acá entró en vigencia en 2006, todos los delitos a partir del 2006 pueden quedar exceptuados. Tal vez lo más lógico sea establecer un tema temporal, es decir, cuántos años pasaron del delito, si pasaron más que el máximo de la pena, quedan comprendidos en el proyecto.—¿Piensan aprobarlo este año?—Se tendría que haber tratado hace dos años, se está demorando mucho en la comisión, esperemos que se trate lo antes posible.—¿Cuál es su posición sobre la reforma jubilatoria? ¿Podría no apoyarla?—Cuando se conoció el anteproyecto que se hizo público, hicimos un análisis y presentamos unos documentos con una docena de puntos. Algunos de esos puntos fueron considerados y otros no. En el Senado, se logró mejorar algunos aspectos. Quedaron algunos puntos pendientes que se tienen que tratar en Representantes. Esta ley va a dar a argumentos a ser utilizados en la campaña electoral, queremos que salga el mejor proyecto posible.Si queremos que esta ley quede firme, que no sea una herramienta en contra de la coalición, tenemos que sacar la mejor ley posible. Si esto va a significar que no apoyemos el proyecto, no lo sé, estamos en un proceso de diálogo, de negociación. Vamos a conversar y discutir y probablemente haya puntos de encuentro.—¿Cuál es su opinión sobre los casos de Astesiano y de Marset? ¿Cree que el presidente y jerarcas tienen que dar explicaciones?—Esto se ha hablado mucho. Hay que mirar el lado positivo, una persona muy llegada al presidente, de la total confianza del mandatario, fue sometido a la Justicia, la cual actuó con total libertad, termina condenándolo por una serie de delitos, no hubo presión ni ocultamiento de información. Ese es el lado positivo. Todo lo que se pidió a las autoridades se le fue aportado a la justicia. Claramente se origina en un grave error del presidente de elegir a alguien que no merecía la confianza. Pero dado ese hecho y reconocido por el propio del presidente, qué más hay que explicar.La fiscal resolvió que en determinados casos no había denuncia o elemento probatorio, creo que lo que vaya saliendo se va a ir considerando. La condena que se conoció ayer no le pone punto final al tema porque se sigue investigando el lavado de activos, pero explicaciones ya se dieron.—¿Qué piensa sobre el hecho de que Astesiano y Berriel dicen que el presidente les daba órdenes?— Habrá que demostrarlo. Está en la etapa del libro que el abogado le diga a su defendido que no tenés nada que ver, que sos inocente. Habrá que demostrarlo y quien sea que daba las órdenes, que dé las explicaciones.—En los últimos meses han ocurrido varios escándalos, entre ellos el de Adrián Peña, la renuncia de la exvicecanciller Carolina Ache, o el caso de Germán Cardoso. ¿Qué reflexión hace sobre el escenario político que se está viviendo? ¿Cómo se para Cabildo Abierto en esta situación?—Queremos hacer políticas diferentes, no caer en esos hechos que despiertan suspicacia. Son hechos diferentes, no hay que medirlos con la misma vara. Hay distintos niveles de gravedad. Nosotros no estamos libres, somos seres humanos, en CA hay 270.000 militantes que pueden perfectamente muchos de ellos cometer errores de este tipo pero tratamos por todos los medios que no lo hagan, hasta hoy a la gente de CA nadie la ha acusado de nada que vaya contra la ética, viene actuando de forma correcta en todos los lugares que está actuando, nuestros ministros iniciaron hace tres años y están al firme los dos, uno de ellos anunció hace seis meses que se va a retirar por temas personales, no es el caso de otros ministros que se han ido forzados por la situación, pero no escupimos para arriba porque sabemos que las personas pueden fallar y le puede pasar a cualquiera. CA claramente trata por todos los medios de estar bien cerca de aquellos que lo representan para evitar cualquier tipo de actitud que permita que el común de la gente diga son todos iguales, no, CA trata hacer las cosas distintas.—¿Usted está diciendo que uno de los diferenciales de CA frente a las elecciones es la transparencia en la gestión?—No quiero ser hiriente con la coalición, no puedo decir que falta transparencia, pero puedo decir que hay personas que no han sido merecedoras de la confianza que se depositó en ellos. Eso le puede pasar a cualquiera pero CA ha actuado hasta ahora con actitud ejemplar y creo que eso es lo que todos los partidos políticos deberían buscar porque esa es la forma de terminar con el descreimiento que invade a la gente. No nos olvidos del uso que se hizo de los dineros públicos en las administraciones anteriores, que nos han generado pérdidas de centenares y centenares de millones de dólares.—¿Cuál es su opinión sobre la posición que tiene el Gobierno uruguayo con respecto al Mercosur y el TLC con China?—Mi opinión es que no hay TLC en el mundo que justifique salir del Mercosur. El Mercosur es el barrio, son los principales socios comerciales, fuente de turistas al país, es la prioridad mantener los lazos con el bloque. Sabemos que a veces funciona mal, que no cumple a veces con la finalidad con la que fue creado. Pero de lo que se trata es negociar para que se cumplan los objetivos del Mercosur. Por lo tanto, si el TLC con China es acosta de romper el Mercosur, preferimos que no haya TLC. Si el TLC se suma al Mercosur y si se puede incluir a los demás países, bienvenido sea, estamos de acuerdo. Lo ideal es que tuviéramos TLC con el mundo entero, pero hay que ver los términos de cada TLC. Hoy por hoy lo único que tenemos es un titular, hasta no ver los contenidos no puedo decir si es bueno o malo.—¿Cree que es arriesgada la postura del Gobierno al desafiar a los socios del Mercosur?—No la definiría como arriesgada. Es una estrategia para lograr sacar lo máximo posible del país, no creo que se falla a cruzar determinada línea roja.—Durante este año ocurrió el ataque a distintas sedes de Brasil y se lo asoció al ataque al capitolio en EEUU. ¿Qué piensa sobre estos hechos?—A mi entender, no se puede asociar una con otra. Pasaron situaciones similares, se atacaron los parlamentos de ambos países con una horda de personas que ingresan y rompen todo. Brasilia es el caso más cercano, centenares de manifestantes irrumpen los edificios públicos, lo que hacen es destruir edificios públicos pero de ahí a asociarlo a una política de la extrema derecha o como se ha dicho un intento de golpe de Estado, es algo totalmente fuera de lugar.Es dicho por gente que no tiene capacidad de razonar. Bolsonaro era el presidente hasta una semana antes. ¿Tiene sentido que se haya ido del gobierno para después promocionar un golpe? Cualquiera que razone con lógica puede decir que eso puede ser cualquier cosa, menos un golpe de Estado. Fue una sonada, una destrucción de edificios públicos, que por supuesto los responsables estarán presos, pero no es otra cosa más que eso, que sea producto de una manija, de una prédica de crítica exacerbada en un país que está fracturado prácticamente en dos mitades, porque son casi iguales las que dirimieron el pleito electoral en Brasil, por supuesto, como toda sonada siempre obedece a la escalada de un Estado de exaltación por distintas razones, a veces religioso, en este caso fue político, pero buscar planes de la derecha creo que sería muy ridículo, ni siquiera tenía nada coordinado en algún estado de Brasil, eran simples manifestantes que llegaron a la destrucción de edificios públicos. No hay para ver más allá. Si hubiera un intento de algo más profundo, es incomprensible. Hasta una semana antes el supuesto mentor del golpe, estaba en el poder. ¿Se va a ir para hacer un golpe de Estado? Cae en lo ridículo del razonamiento, pero sin embargo se ha dicho hasta el cansancio. El que salió bien parado de esto fue Lula, que tenía muchos cuestionamientos internos por lo que le pasó en los últimos años y por las denuncias que había en algunos niveles de irregularidades en el acto electoral, quedó consolidado como víctima de un plan maquiavélico de la derecha, creo honestamente que ese plan no existió, sí existieron centenares de personas alentadas a romper todo, vaya a saber con qué finalidad, pero claramente no era la toma de poder.—¿Cómo definiría la situación de la derecha latinoamericana?—Habría que definir qué es izquierda y qué es derecha. Los gobiernos más afines a lo que se llama el Foro de San Pablo, que están avanzando en varios países y aumentando su presencia o recuperando gobiernos, es un dato de la realidad. Tal vez por los grandes avances de las telecomunicaciones, la gente se harta más rápido de los gobiernos, rápidamente entran en una etapa de crítica permanente de lo que se hace, de una actitud contestataria por todo lo que se hace y cambian a los gobiernos, donde los gobiernos son de centroderecha, mejor dicho no son afiliados a ese progresismo continental, esos gobiernos, como pasó en Chile, en Brasil, en Colombia, votan por lo contrario y en otros lugares que tenían gobiernos de izquierda votan por la derecha, pasó en Centroamérica, Ecuador, entonces creemos que lo que hay es una tendencia a cambiar los que están en el gobierno. En cuatro años la gente se cansa, es una constante que se está dando, que puede ser revertida si un gobierno hace su administración muy bien.No veo que haya ningún tipo de acción común de la llamada derecha latinoamericana, si la veo en el mal llamado progresismo, lo veo en el Foro de San Pablo y Grupo de Puebla y otros que teorizan y elaboran estrategias para el acceso y la permanencia en el gobiernos. Son foros que se hacen presentaciones, elucubraciones de políticas que se tienen que llevar adelante. En cada país, los gobiernos de derecha actúan por su cuenta sin esos tipos de foros.Si veo más coordinaciones y planificación en conjunto de los llamados grupos de izquierda, pero repito habría que ver qué es derecha e izquierda, porque los más conservadores, los que no quieren cambiar nada, a veces se autodefinen como izquierda.—¿Cuál es su opinión sobre el conflicto en Ucrania y sobre las sanciones que ha recibido Rusia?—Europa está siendo víctima de las sanciones que le pone a Rusia. Ha logrado una crisis energética histórica, un encarecimiento de toda la fuente de energía, creo que Europa de cierta forma está siendo funcional a los intereses de EEUU. Lo hemos condenado, pero entendemos que la respuesta de Europa no ha estado a la altura de sus propios intereses, pudo haber una suelta de negociación al más alto nivel entre Europa y Rusia, pero cuando entra a estar EEUU, los intereses que se terminan favoreciendo no son los de Europa. Está actuando en base a lo que EEUU marca como líder de la OTAN y no está actuando de acuerdo a sus propios intereses.—El 2 de marzo, usted criticó a Antel por dejar de transmitir 'RT' por Vera TV. ¿Cree que los medios rusos han sido coartados en su libertad de expresión?—Siempre es bueno escuchar todas las campanas. Si las silenciamos, nos quedamos sin una voz. Yo como espectador quiero escuchar todas las campanas. Cuando se bajó a RT dije que teníamos que poder escuchar a los rusos, a todos hay que escuchar.—Familiares y Crysol sostienen que el accionar del Gobierno en materia de búsqueda de desaparecidos es “marketinero” y se comporta de forma “cómplice” con los militares. ¿Qué piensa sobre esto?—Pienso que hay gente que nunca va a tener los elementos para decir que vamos a mirar hacia adelante, va a estar siempre buscando en el pasado todo aquello que nos enfrente cuando no la venganza por la venganza en sí y que no va a haber paz ninguna, este tipo de declaraciones no tienen ningún sentido, el gobierno ante denuncias fundadas está haciendo lo que puede hacer, los resultados son los mismos que tenía el FA. No es un tema de que este Gobierno que no es frenteamplista está haciendo las cosas distintas. Yo creo que en este tema está haciendo exactamente lo mismo que el Frente Amplio así que no entiendo la razón de ese tipo de expresiones que lo único que hacen es incentivar a un fuego que lo único que quieren es que no se apague nunca más, vaya a saber cuáles son sus razones. Ese tipo de declaraciones no son re recibo.Está acusando a los militares, está estigmatizando a una institución, están fuera de sí, no corresponden ese tipo de declaraciones, lo único que marcan es el odio a una institución. En su búsqueda de venganza contra la institución, ya no importa si el acusado hizo o no, lo que importa es que un uniformado siga estando en el banquillo de los acusados.—Este año se cumplen los 50 años del aniversario del golpe de Estado, ¿qué reflexión le merece?—El golpe de Estado se dio en febrero del 1973. En aquel momento todo el sistema político dejó solo al presidente constitucional. El mandatario convocó al pueblo a una manifestación a favor de la instituciones democráticas y fueron solo 100 personas. Todo eso fue el colorario de un proceso de odio, de violencia que fue durante más de una década que generó todo lo que generó. Tenemos que aprender de lo que pasó. Creo que es una buena oportunidad al cumplirse medio siglo de aprender de aquel proceso que llevó a ese quiebre que no le movió el interés al pueblo uruguayo a salir a manifestar, defendiendo la democracia. Eso fue lo más grave de todo. El presidente convoca a la plaza de independencia, no fue nadie, eso fue febrero, y en junio, cuando cae el Parlamento, no vino nadie al Parlamento, nadie. Eso marca el sentimiento de la opinión publica en aquel momento. Tenemos que aprender sobre lo que nos llevó a eso, hay que aprender y no repetirlo.Hoy estamos cada vez más envenenados en las redes, agrediendo, acusando al otro, ese camino ya lo transitamos hace medio siglo, ¿queremos transitarlo de vuelta? Tenemos que aprender del pasado y mirar al futuro en clave país y no en clave de cada chacrita.—El 10 de noviembre, el colectivo trans dijo que usted “necesita aprender mucho sobre identidades de género disidentes” y aseguraron que sus declaraciones “vulneran derechos humanos”. ¿Qué piensa sobre esto?—Seguramente tengo que aprender mucho, no lo dudo, en todos los temas. Mis declaraciones jamás vulneran derechos humanos. Hay derechos humanos que son vulnerados por políticas enfermizas o por consignas enfermizas que se llevan adelante sin pensar en las consecuencias que se tienen. Cuando a un niño de 6 años en la escuela le dicen que es bueno cambiarse de sexo, o lo inducen a eso, creo que el daño que se está haciendo vulnera derechos humanos de ese niño y familia. Cuando en una marcha hace unos días en Paysandú vimos a adultos gritando consignas y haciéndoselas repetir a los niños, se vulneran derechos humanos claramente. No soy yo el que vulnera, yo estoy denunciando esa vulneración de derechos humanos.Hay una ideología de género, por más que haya gente que diga que no existe, que busca fracturar, dividir, enfrentar al hombre contra la mujer, al hijo contra el padre, generar sentimientos de discriminación donde nunca habían existido, pobre el que opine diferente, le pasan por arriba, y agregan un elemento más a la fragmentación social de la cual muchos grupos lucran y hacen uso político.Por eso lo denuncio cuantas veces sea necesario. Cualquier LGTB tiene los derechos que ya están consagrados y no vamos a sacar ningún derecho, lo que no queremos es que se imponga de forma arbitraria en niños de 6 y 7 años contra la voluntad de sus familias, ahí sí hay violación de derechos y del Estado de derecho. Cuando en las escuelas y en el jardín le dicen a los niños de 4 años que mañana vamos a festejar el cumpleaños de fulanito y le dicen que los nenes vengan vestidos de nenas, y los tratan desde chicos a inducir a ese cambio de lo que es biológico en ellos, yo creo que ahí se está violentando el derecho de esos niños.

https://sputniknews.lat/20230203/un-ministro-uruguayo-defiende-que-su-gestion-es-ecuanime-con-empresarios-y-trabajadores-1135379056.html

https://sputniknews.lat/20230125/lacalle-pou-uruguay-pertenece-al-mercosur-pero-desea-un-bloque-moderno-flexible-abierto-al-mundo-1135039718.html

https://sputniknews.lat/20230213/europa-gasta-casi-800000-millones-para-atajar-la-crisis-energetica-1135709032.html

https://sputniknews.lat/20230209/a-50-anos-del-bloqueo-de-ciudad-vieja-cuando-la-armada-uruguaya-quiso-defender-la-democracia-1135556457.html

brasil

eeuu

uruguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Lucía Barrios https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/108833/77/1088337777_0:0:721:720_100x100_80_0_0_2f83438612b29823503ff2515f1fa055.jpg

Lucía Barrios https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/108833/77/1088337777_0:0:721:720_100x100_80_0_0_2f83438612b29823503ff2515f1fa055.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Lucía Barrios https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/108833/77/1088337777_0:0:721:720_100x100_80_0_0_2f83438612b29823503ff2515f1fa055.jpg

💬 entrevistas, mercosur, tlc, brasil, eeuu, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, uruguay