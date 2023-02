https://sputniknews.lat/20230219/por-que-los-semaforos-podrian-incorporar-un-cuarto-color-en-el-futuro-1135980152.html

¿Por qué los semáforos podrían incorporar un cuarto color en el futuro?

En el futuro de coches autónomos, los semáforos podrían obtener un cuarto color, escribe el periódico 'Science alert'. 19.02.2023, Sputnik Mundo

Los investigadores de la Universidad Estatal de Carolina del Norte se pronunciaron por la instalación en un semáforo de una luz blanca adicional que "indicaría a los conductores que los vehículos autónomos gestionan de forma inteligente el flujo de tráfico en la próxima intersección", explica el portal Science alert. Agrega que esa innovación ayudaría a reducir los niveles de congestión del tráfico y el consumo global de combustible. La comodidad importante del semáforo con luz blanca incorporada proviene de que los vehículos autónomos no tendrán que "mirarlo", ya que obtendrán toda la información necesaria por la vía inalámbrica. Entretanto, servirá de señal especial para los conductores y pasajeros. Al verlo necesitarán seguir a los vehículos autónomos que circulen por la intersección."Las luces rojas seguirán significando 'alto'. Las luces verdes seguirán significando 'adelante'. Y las luces blancas dirán a los conductores humanos que simplemente sigan al coche que tienen delante", cita el portal al ingeniero civil Ali Hajbabaie. Este concepto fue bautizado como "fase blanca" y se basa en las capacidades de cálculo de los vehículos autónomos.El esquema del trabajo del sistema propuesto consiste en la comunicación de los vehículos autónomos entre sí y con los semáforos de los cruces. Intercambiándose la información dentro de un determinado rango podrán coordinar el flujo de tráfico de forma más eficiente e inteligente y aconsejar velocidades óptimas, explicó el ingeniero.Mediante los modelos simulados, descubrieron que los vehículos autónomos que operan mediante este sistema mejoran aún más la fluidez del tráfico, lo que repercute en la reducción del consumo de combustible. En algunos casos, estos vehículos pueden conseguir mejoras de entre el 40% y el 99% en términos de reducción total de retrasos."Conceder parte del control del flujo de tráfico a los vehículos es una idea relativamente nueva, denominada paradigma de control móvil", explica Hajbabaie. "Puede utilizarse para coordinar el tráfico en cualquier escenario en el que participen AV". Los investigadores señalan que cuando el porcentaje de vehículos autónomos en el tráfico alcance el 70%, la intersección podrá funcionar bajo un modo automático completo de fase blanca. La tecnología necesaria para implantar algo parecido al sistema presentado aún no fue introducida, aunque se realizan varias mejoras en este ámbito. Además, se necesitan inversiones financieras y tiempo para mejorar todos los cruces. No obstante, los especialistas creen que algunos aspectos de la idea de la fase blanca ya podrían aplicarse. El estudio se publicó en IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems.

