El abecé de la polémica detrás del supuesto uranio enriquecido de Irán

El vocero del Gobierno de Teherán para el OIEA, Behrouz Kamalvandi, dijo en una entrevista con la agencia oficial iraní IRNA que los reportes mediáticos divulgados este 19 de febrero son una "distorsión de los hechos".La agencia Bloomberg reportó que el OIEA detectó que Irán logró enriquecer uranio al 84% de pureza, lo que colocaría al país persa a solo 6 puntos porcentuales de tener la capacidad para fabricar una bomba atómica.El OIEA informó en las redes sociales que está al tanto de los reportes de prensa, pero que todavía está discutiendo con el país asiático los resultados de las actividades de verificación recientes del organismo e informará a la junta de gobernadores del OIEA, según corresponda.Cooperación con OIEA, un "principio importante"El Gobierno iraní aseguró que su cooperación con el organismo de control nuclear sigue siendo un "principio importante".Teherán está comprometido con el Tratado de No Proliferación y los acuerdos de salvaguardias del OIEA, subrayó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Nasser Kanani, durante una conferencia de prensa semanal.A cambio de la cooperación de Irán con el organismo, Teherán espera que el OIEA actúe "profesionalmente" en sus "actividades nucleares pacíficas" y siga comprometido con los principios y marcos para llevar a cabo una "cooperación profesional y experta", dijo el diplomático.Cualquier uso político del estatus profesional del OIEA sería perjudicial para su reputación, agregó.Sobre la reanudación de las conversaciones nucleares, Kanaani señaló que deberían proceder con la condición de que se levanten las duras y unilaterales sanciones impuestas por Estados Unidos contra Irán y todas las partes regresen "responsablemente" al acuerdo.La comunicación y la cooperación entre Irán y el OIEA continúan, dijo el portavoz al agregar que no hay obstáculos políticos para la posible visita del director general de dicho organismo, Rafael Grossi, a Teherán.Negociaciones en punto muertoLas negociaciones sobre el programa nuclear iraní se encuentran en un punto muerto mientras Washington y sus aliados occidentales mantienen una serie de sanciones contra el país persa, al que acusan de querer desarrollar un programa de armas nucleares.La restauración del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) —conocido como el pacto nuclear— naufraga desde hace meses azotada por las sanciones de la Casa Blanca.Las negociaciones para retomar el acuerdo se desarrollan desde abril de 2022 en Viena, pero no logran consolidarse a pesar de los anuncios de que la firma del documento "era inminente".Naciones Unidas también advirtió que Irán tiene suficiente uranio altamente enriquecido para construir "varias" armas nucleares. Sin embargo, Teherán insiste que su programa nuclear tiene fines pacíficos.El pacto original, alcanzado en 2015 por Irán y el Grupo 5+1 integrado por Estados Unidos, China, Francia, el Reino Unido, Rusia, más Alemania, impuso una serie de limitaciones al programa nuclear de Irán. El objetivo era excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.Según el acuerdo de 2015, Irán solo enriquecería uranio hasta un 3,67% durante 15 años.Sin embargo, en mayo de 2018, el entonces presidente estadounidense Donald Trump se retiró del pacto y comenzó a imponer sanciones unilaterales con el argumento de que ese país seguía desarrollando armas nucleares.Tras la asunción de Joe Biden como presidente de Estados Unidos, el 20 de enero de 2020, las expectativas de retomar el PAIC habían crecido, pero eso no sucedió.Varios diplomáticos europeos aseveraron que, si Irán comienza a producir material apto para armas, sería el detonante para que se muevan y eliminen formalmente el acuerdo nuclear de 2015. Los funcionarios occidentales también dicen que podría incitar a Israel a realizar un ataque militar contra el programa nuclear de Irán.Las autoridades iraníes aseguran que todavía están interesados ​​en revivir el acuerdo, pero han puesto condiciones que para Estados Unidos y sus socios europeos son inaceptables.El 17 de enero de 2022, la Junta de Gobernadores del OIEA aprobó una resolución propuesta por Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y Alemania que pedía a Irán que colaborara con los investigadores de la agencia con respecto a los supuestos "rastros de uranio" en varios de sus sitios "no declarados". Irán rechazó repetidamente tales acusaciones.Mayor capacidadA finales del 2022, Irán informó que duplicó su capacidad máxima para el enriquecimiento de uranio desde el inicio de la industria nuclear en el país.El país persa argumenta que su industria nuclear es pacífica y tiene la intención de beneficiar a sectores como la medicina y la agricultura.La generación de energía por las plantas nucleares ha brindado considerables beneficios económicos a Irán, también redujo el consumo de combustibles fósiles y evitó daños ambientales, explicó Mohamed Eslami, responsable de la Organización de Energía Atómica de ese país, durante una reunión con legisladores en la que informó sobre el aumento de las capacidades iraníes.A principios de diciembre, se anunció que Irán comenzó con la construcción de una nueva central nuclear en la región de Juzestán, al suroeste del país.El costo total de la planta asciende a unos 2.000 millones de dólares y su construcción tardará cerca de ocho años, de acuerdo con información oficial citada por IRNA."Será la primera central iraní que empezó a ser diseñada por una empresa francesa", explicó Eslami, quien detalló que el grupo encargado del proyecto lo abandonó debido a las sanciones contra el Gobierno de Irán.Más leña al fuego, nuevas sancionesEl Consejo de la UE impuso nuevas medidas restrictivas contra funcionarios y entidades de Irán por la situación en el país. La lista de sancionados incluye 32 nuevos nombres, entre ellos, el ministro de Cultura iraní, Mohammad Mehdi Esmaeli, y el titular de Educación, Yousef Nouri.El Consejo de la UE dijo que Esmaeli fue incluido en la lista, entre otras cosas, debido a que "bajo su dirección el Ministerio ha amenazado con prohibiciones de viajar y trabajar a artistas y músicos que no se ciñan a la línea oficial del Gobierno", así como "ha amenazado, personal y públicamente con detenciones y con la prohibición de trabajar a los cineastas que emitieron una declaración en la que pedían moderación a las fuerzas de seguridad en su actuación contra manifestantes pacíficos", por lo que "es responsable de graves violaciones de los derechos humanos en Irán".El ministro de Educación es acusado, entre otras cosas, de "detener a alumnos de escuelas iraníes por su presunta participación en protestas contra el hiyab", así como del "internamiento de estudiantes en centros penitenciarios".Se añaden a la lista de sanciones las organizaciones: Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran (LEF) Cooperation Foundation (Fuerza Disciplinaria de la República Islámica de Irán) y Police Science and Social Studies Institute (Instituto de Política, Ciencias y Estudios Sociales de Irán), entidades asociadas con las fuerzas de seguridad nacionales.La decisión entra en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la UE este 20 de febrero.En noviembre, la UE agregó a otros 29 ciudadanos y tres entidades de Irán a su lista negra de sancionados.Irán respondió a esas medidas sancionando a algunos diputados del Parlamento Europeo, legisladores de Francia, así como a jefes de organizaciones no gubernamentales que operan desde la UE y otros países, y acusa a los medios occidentales de difundir mensajes subversivos antiiraníes y llamados a derrocar al Gobierno.

