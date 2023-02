https://sputniknews.lat/20230220/amlo-da-la-bienvenida-a-tesla-y-elon-musk-pero-con-una-condicion-1136015964.html

AMLO da la bienvenida a Tesla y Elon Musk... pero con una condición

En conferencia de prensa, el mandatario indicó que la firma tecnológica desea invertir en México, pero debe tomar en cuenta condiciones como el acceso al agua."El 70% del agua del país, hay que decirlo, está en el sureste. Es una opción. Siempre se ha propuesto que se mantenga la población, que se oriente hacia las costas del golfo [de México] pero, ¿cuánto cuesta traer [el agua] a la Ciudad de México desde el Estado de México y Michoacán, ¿por qué no descentralizamos el desarrollo?", precisó.Estas declaraciones se dan luego de un rumor que se originó en octubre del año pasado, cuando Elon Musk viajó a Monterrey, Nuevo León, donde supuestamente el magnate tenía interés en instalar una de sus plantas productoras. A inicios de este mes, el mandatario López Obrador comentó que la compañía tenía interés de instalar una planta en México. En ese momento, las entidades que contendían por ello eran Nuevo León e Hidalgo. Después, el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, se reunió con el director de Desarrollo de Negocios de Tesla, Rohan Patel, y el titular de Mercado en México, Eugenio Grandio. Lo único que mencionó fue que, en un corto plazo, habría "buenas noticias", según retomó el medio La Lista.Dar impulso a otras zonas del paísNo obstante, este 20 de febrero declaró que, en caso de que Elon Musk busque abrir una planta en el país, lo ideal sería que estuviera en estados como Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Tabasco, por citar algunos, ya que cuenta con mejores condiciones para impulsar su crecimiento."Hay ya lugares en el país donde no se tiene agua suficiente y tenemos que cuidar el agua para consumo doméstico. Y uno de los estados con problemas por falta de agua es Nuevo León. ¿Por qué le falta? Porque ha crecido mucho, no solo su industria, sino en consecuencia, su población, porque no es poner una planta y decir 'la planta consume agua', pero los que van a trabajar en ese lugar [también necesitará agua]", señaló.Por esa razón, el presidente de México mencionó que buscarán hablar tanto con Tesla como con otras empresas interesadas en tener una representación en el país, con el propósito de que conozcan cuáles son los recursos naturales que existen en el territorio y su ubicación."Nosotros agradecemos a empresa que decida instalarse en nuestro país. México es de los países, si no el primer lugar, está en entre [las tres naciones] con más oportunidades para la inversión extranjera y para la creación de [compañías]. Está estudiado y analizado; México tiene mucho potencial para que se siga desarrollando la industria en nuestro país. [Especialmente] la que tiene que ver con energía renovable, con los carros eléctricos, con la creación de baterías", afirmó.

