"Biden violó la Constitución estadounidense al volar el Nord Stream"

El análisis, titulado "¿Cuál es el objetivo de Biden en Ucrania?", repasa varias de las acciones amorales llevadas adelante por la Administración del mandatario respecto a la operación especial militar lanzada por Rusia: desde armar a Kiev y prolongar un conflicto solo para perseguir la agenda unipolar de Estados Unidos hasta la coerción a la prensa para que narre una versión distorsionada de los eventos.Sin embargo, lo que más indigna al autor del artículo, el antiguo profesor de leyes y juez de la Tribunal Suprema de New Jersey, Andrew P. Napolitano, que ha publicado nueve libros sobre la constitución de Estados Unidos, es el accionar terrorista de la Casa Blanca, al haber estado detrás de la explosión de los gasoductos Nord Stream en septiembre de 2022, tal como lo reveló una investigación del periodista Seymour Hersh, ganador del Premio Pulitzer."El gasto de 50.000 millones de dólares sin una meta clara y alcanzable no es la peor decisión que ha tomado Biden en este conflicto. Todo ese desperdicio es bien conocido. Lo que no se sabía hasta la semana pasada era el acto de guerra que la Administración Biden libró contra Alemania y Rusia. ¿Contra Alemania? Sí", asevera el analista, que compara la injerencia belicista estadounidense en Ucrania con su desastrosa campaña en Vietnam, que terminó en 1975 con una de las peores humillaciones militares de la historia y cientos de miles de vidas perdidas.Según el reporte de Hersh, un equipo de buzos de la Armada norteamericana plantó explosivos en los gaseoductos Nord Stream 1 y 2 en junio del 2022 y luego fueron activados por EEUU tres meses después de manera remota, cumpliendo órdenes que provenían del propio Biden, tras meses de discusiones con su equipo de seguridad nacional.Napolitano tilda este accionar de "acto de guerra contra un aliado, Alemania, y contra un adversario putativo, pero con el que Estados Unidos nunca ha estado en guerra, Rusia. ¿Puede el presidente desplegar legalmente la violencia a otro país, ya sea aliado o adversario, sin una clara necesidad militar? En una palabra, no".Por ello, Napolitano concluye que el acto terrorista llevado adelante por Estados Unidos no tenía un propósito militar moral, sino que buscaba debilitar las economías de ambos países y las relaciones entre Alemania y Rusia, por lo que se trata llanamente de un crimen de guerra perpetrado por la administración Biden."Biden será el primer presidente estadounidense que se sabe utilizó a la CIA y la Marina para atacar a un aliado. ¿No es misterioso que las autoridades alemanas hayan guardado silencio sobre este ataque? ¿Y dónde están los principales medios estadounidenses?", se pregunta.Ante semejante escenario, el periodista reclama la intervención del Congreso estadounidense, pero también que la prensa —que, dice, está intimidada o en colusión con el gobierno de EEUU— denuncie lo que llama una guerra que Biden solo quiere "para fortalecer su débil administración presidencial"."Las élites en el gobierno, los medios de comunicación y el complejo militar-industrial-bancario que compra y moldea la opinión pública no tienen brújula moral, no entienden la historia, no son fieles a la constitución y no tienen escrúpulos sobre la aniquilación de inocentes", concluye.

