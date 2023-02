China publica un informe sobre 'La hegemonía de EEUU y sus peligros'

https://sputniknews.lat/20230220/china-publica-un-informe-sobre-la-hegemonia-de-eeuu-y-sus-peligros-1136013540.html

El Ministerio de Exteriores de China publicó un informe titulado 'La hegemonía estadounidense y sus peligros'. El texto pretende exponer el abuso de la... 20.02.2023, Sputnik Mundo

El documento comienza señalando cómo, tras convertirse en el país más poderoso del mundo luego de dos guerras mundiales y la Guerra Fría, Estados Unidos ha actuado con mayor audacia para interferir en los asuntos internos de otros Estados. Además de perseguir, mantener y abusar de la hegemonía, promover la subversión y la infiltración, y hacer la guerra deliberadamente. Washington también "ha actuado de forma perjudicial para la comunidad internacional".La neodoctrina Monroe a nivel internacional con "intervenciones en otros países"En el informe, se afirma que Estados Unidos lleva mucho tiempo intentando configurar el orden mundial de acuerdo con sus propios valores y sistema político en nombre de la promoción de la democracia y los derechos humanos.En 1823, Washington proclamó la doctrina Monroe. Aunque anunciaba "América para los americanos", lo que realmente quería era una "América para Estados Unidos", señala el documento.Desde entonces, las políticas de los sucesivos gobiernos estadounidenses hacia América Latina y el Caribe han estado plagadas de injerencias políticas, intervenciones militares y subversión de regímenes."Desde los 61 años de hostilidad y bloqueo contra Cuba hasta el derrocamiento del Gobierno de Allende en Chile, la política estadounidense en la región se ha basado en un principio, los que se someten prosperarán; los que se resisten perecerán", indica el texto.Además, en enero de 2023, el exsecretario de Estado del país norteamericano Mike Pompeo publicó su libro Never Give Up An Inch: The Fight for the America I Love. En él, reveló que EEUU había planeado intervenir en Venezuela."El plan consistía en obligar al Gobierno de Maduro a llegar a un acuerdo con la oposición, privar a Venezuela de la capacidad de vender petróleo y oro a cambio de divisas, ejercer una fuerte presión sobre su economía e influir en las elecciones presidenciales de 2018", detalla el informe.Hegemonía militar y el "el uso insensato de la fuerza"La hegemonía militar estadounidense "ha provocado tragedias humanitarias". Así, desde el 2001, las guerras y operaciones militares lanzadas por Washington en nombre de la lucha antiterrorista se han cobrado más de 900.000 vidas, entre ellas unas 335.000 de civiles, millones más de heridos y decenas de millones más de desplazados. Por ejemplo, la guerra de Irak de 2003 se cobró la vida de entre 200.000 y 250.000 civiles, más de 16.000 de ellos asesinados directamente por el Ejército estadounidense, y dejó sin hogar a más de un millón de personas.El país norteamericano también utilizó terribles métodos de guerra durante las guerras en Corea, Vietnam, Kosovo, Afganistán e Irak.En septiembre de 2022, el ministro turco del Interior, Suleyman Soylu, declaró en un mitin que Washington había librado una guerra indirecta en Siria, había convertido Afganistán en un campo de opio y en una fábrica de heroína, había sumido a Pakistán en la confusión y había dejado a Libia sumida en incesantes disturbios civiles. EEUU hace "todo lo posible por robar y esclavizar a la población de cualquier país con recursos subterráneos".La hegemonía económica es un "saqueo y explotación"La hegemonía del dólar estadounidense es una fuente importante de inestabilidad e incertidumbre en la economía mundial. Durante la pandemia del COVID-19, Estados Unidos abusó de su hegemonía financiera global e inyectó billones de dólares en el mercado mundial, haciendo pagar el precio a otros países, especialmente a las economías emergentes.Washington usa su hegemonía económica y financiera como un arma geopolítica, indican desde Pekín. Las estadísticas muestran que las sanciones estadounidenses contra entidades extranjeras han aumentado un 933% desde 2000 hasta 2021. Solo la Administración del presidente Trump llegó a imponer más de 3.900 sanciones, lo que supone tres sanciones al día. En general, EEUU ha impuesto o impone sanciones económicas a casi 40 países de todo el mundo, entre ellos Cuba, China, Rusia, Corea del Norte, Irán y Venezuela, lo que afecta a casi la mitad de la población mundial.Como conclusión del documento, desde la Cancillería china aseguran que "Estados Unidos debe llevar a cabo una seria reevaluación de valores. Debe analizar críticamente lo que ha hecho, despojarse de su arrogancia y sus prejuicios y abandonar sus prácticas hegemónicas, prepotentes e intimidatorias".

eeuu, china, hegemonía