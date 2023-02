https://sputniknews.lat/20230220/con-la-crisis-en-el-peru-que-pasara-con-la-alianza-del-pacifico-1135987070.html

Con la crisis en el Perú, ¿qué pasará con la Alianza del Pacífico?

La inestabilidad en el Perú y las fuertes críticas entre los gobiernos que integran el bloque de la Alianza del Pacífico tras la destitución de Pedro Castillo... 20.02.2023, Sputnik Mundo

El sábado 18 de febrero, cuando todavía resonaban las palabras del presidente mexicano Andrés López Obrador diciendo que no entregaría la presidencia pro témpore al Perú porque consideraba "espurio" al gobierno de Dina Boluarte, la Cancillería del país andino respondió acusando al mandatario de negarse a cumplir con la obligación de entregar la jefatura y entrometerse en asuntos internos del país.Se trataba del más reciente capítulo en la guerra de palabras entre los gobiernos que integran la Alianza del Pacífico, escalada que también incluye los duros cruces y denuncias entre Boluarte y las administraciones del chileno Gabriel Boric (que dijo que en Perú se estaba baleando a las personas que salían a protestar) y el colombiano Gustavo Petro (declarado persona non grata por el Congreso peruano en las últimas horas).Las disputas y los descalificativos, todos derivados de la destitución de Castillo como presidente del Perú ocurrida el 7 de diciembre y el posterior rechazo a la represión de las protestas sociales ordenadas por el gobierno de su sucesora, Boluarte, han suscitado que se ponga en discusión el futuro de la Alianza del Pacífico, el bloque regional que comenzó a funcionar en el 2012 con el objetivo de integrar comercialmente a los cuatro países y promover el intercambio con la región Asia-Pacífico.¿Qué hay de cierto en esos pronósticos luctuosos? Se trata de una crisis pasajera causada por una situación en particular que no afectará al largo plazo al proyecto, o podría ser el comienzo del final para la Alianza del Pacífico?De acuerdo con el profesor Óscar Vitarte Arévalo, del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la crisis del país andino y sus consecuencias afectarán seriamente el funcionamiento de la Alianza en los próximos meses, pero será un nuevo escenario difícil que la iniciativa logrará sortear."En estos 10 años de vida, a la Alianza del Pacífico se emitió el acta de defunción en numerosas oportunidades, por ejemplo cuando llegaron al poder Ollanta Humala en el Perú y Michelle Bachelet en Chile, ambos con un discurso crítico del neoliberalismo", recordó el estudioso en diálogo con Sputnik. "No ayuda, por supuesto, que el bloque no exista como organismo internacional sino que sea más bien una sumatoria de cuatro países. Sin embargo, estos cuatros países reconocen que aspectos como el relacionamiento con el Asia-Pacífico son demasiado importantes como para dejarlo atrás", agregó."Dicho esto", añadió Vitarte, "si esos cuatro países ni siquiera pueden ponerse de acuerdo en pasarse la posta, está claro que no se puede esperar que logren algo de demasiada importancia en los próximos meses".Por su parte, la doctora en estudios latinoamericanos Claudia Serrano, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consideró que esta implosión diplomática de las últimas semanas podría servir como una oportunidad para fortalecer algunos criterios fundantes de la Alianza, como el respeto al estado de derecho y el orden institucional de los países miembros.Entonces, si la Alianza del Pacifico resistiera las convulsiones vividas en el último tiempo, ¿exhibiría un mayor cariz institucional, y bien, será el único cambio que reflejará en su nueva etapa?El doctor en historia Javier Gámez, maestro y licenciado en estudios latinoamericanos también por la UNAM, estimó que el bloque necesita no exactamente una refundación, pero sí que se lleven adelante cambios profundos."No se puede seguir con los mismos objetivos que se plantearon en el famoso documento cuando se lanzó la Alianza, con esa idea de la globalización, con esa visión única del mundo que se tenía. Los presidentes de los gobiernos actuales, mucho más progresistas, plantean un mundo más heterogéneo y una vinculación más amplia. Para esto, por supuesto, el regreso al poder de Lula en Brasil será muy importante, porque rearma el bloque progresista", consideró.Serrano está de acuerdo con que será importante un nuevo abordaje más en línea con las políticas izquierdistas de las nuevas administraciones, muchas de ellas, como la de Boric en Chile y de Petro en Colombia, que no llevan ni un año en el poder."No hay que olvidar que los gobiernos que formaron la Alianza eran principalmente de derecha, y uno de los objetivos era renovar al neoliberalismo en la región en medio de un momento fuerte del progresismo. Por eso se puso tanto el foco en integrarse a través del libre comercio y la parte económica. Lo que queda pendiente ahora, sin descuidar la parte de las inversiones y el volumen de comercio, que es también importante, es poder sumar otras aristas a la agenda del bloque que tenga que ver con lo social", expuso.Vitarte Arévalo coincidió en que un corrimiento del énfasis empresarial es primordial, como también darle un volumen político a la Alianza, aunque señaló que su supuesto punto fuerte, vinculado a los intercambios comerciales, tampoco ha brillado por su éxito."Cuando uno ve lo que sucede en otros bloques la imagen no es muy buena. Mientras en la Unión Europea se compran entre ellos y tienen un comercio interregional superior al 60%, entre los cuatro países de la Alianza Pacífica esa cifra es poco menos del 4%, lo que te indica que allí se ha fallado. Entonces, mi opinión es que todavía queda mucho por hacer".

