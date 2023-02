https://sputniknews.lat/20230220/telegram-ocupa-el-segundo-lugar-en-popularidad-detras-de-whatsapp-segun-su-fundador-1135995869.html

Telegram ocupa el segundo lugar en popularidad detrás de WhatsApp, según su fundador

Telegram ocupa el segundo lugar en popularidad detrás de WhatsApp, según su fundador

El servicio de mensajería instantánea Telegram logró alcanzar el segundo lugar en popularidad entre los usuarios de todo el mundo, informó su creador y... 20.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-20T12:00+0000

2023-02-20T12:00+0000

2023-02-20T12:00+0000

tecnología

fortune

telegram

whatsapp

facebook (red social)

vk (red social)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/07/1f/1114676225_0:77:3076:1807_1920x0_80_0_0_29022230a52e189767f409108fe69185.jpg

“Durante los últimos cinco años, Telegram ha superado a Facebook Messenger para convertirse en la aplicación de envío de mensajes más popular en la nube”, escribió Dúrov. Según él, en este momento su creación está solo detrás de WhatsApp, y la brecha se está reduciendo. El empresario ruso apoyó sus palabras con datos de la revista Fortune, según los cuales la participación de Telegram en la mensajería mundial es del 31%, WhatsApp 44% y Facebook Messenger 21%.La popularidad de esta última ha comenzado un declive notable desde 2020, impulsada en paralelo a los numerosos escándalos de filtración y venta a terceros de los datos personales de los usuarios. La creación de Dúrov, por el contrario, ha mostrado un crecimiento constante. El pico general de la popularidad de los programas de mensajería instantánea se registró a principios de 2021. Para evaluar los cambios, los editores de Fortune tomaron como comparación el año 2018, cuando la participación de WhatsApp superó el 50% mientras que Telegram representaba solo el 5%, por su parte Facebook Messenger en 2018 tuvo una participación del 43%. Brand Analytics, una empresa de monitoreo de redes sociales y medios, realizó un estudio de actividad en medios sociales y mensajería instantánea en el otoño de 2022. Los autores del análisis concluyeron que Telegram mostró un aumento récord en el número de usuarios activos y mensajes enviados entre todas las apps de interacción masiva. Así, en octubre de 2022, el número de usuarios activos en la aplicación aumentó un 58 % y el crecimiento del contenido diario fue del 24%.Si bien Telegram no ha logrado todavía derrotar la popularidad de WhatsApp, esto no se debería al tema tecnológico, puesto que desde hace ya algún tiempo, la app del millonario ruso Dúrov le lleva una amplia ventaja en funcionalidad y versatilidad al mensajero del gigante Meta. Entre algunas de las mejoras que posee el servicio del millonario ruso Dúrov se pueden anotar: La principal diferencia entre ambas aplicaciones de mensajería radica en que Telegram es un servicio de mensajes sincronizado en la nube de forma permanente, algo que hasta ahora WhatsApp no ha conseguido, además la plataforma del millonario ruso permite compartir un número ilimitado de fotos, videos y otros archivos de hasta 2 GB cada uno, mientras que WhatsApp solo deja enviar archivos de hasta 20 MB.

https://sputniknews.lat/20211018/el-numero-de-descargas-de-telegram-a-traves-de-google-play-supero-los-1000-millones-1117230775.html

https://sputniknews.lat/20221006/el-fundador-de-telegram-advierte-que-es-peligroso-usar-whatsapp-1131230068.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

fortune, telegram, whatsapp, facebook (red social), vk (red social)