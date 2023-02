https://sputniknews.lat/20230221/el-consejo-de-seguridad-de-la-onu-dice-que-los-asentamientos-israelies-impiden-la-paz--1136020986.html

El Consejo de Seguridad de la ONU dice que los asentamientos israelíes impiden la paz

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas señaló que la expansión y construcción de nuevos asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados... 21.02.2023

En un pronunciamiento de la Presidencia de ese organismo emitido este 20 de febrero, el Consejo expresó su "profunda preocupación" y "consternación" por el reciente anuncio del Gobierno de Israel sobre nuevas construcciones y la expansión de los asentamientos israelíes.Los asentamientos israelíes están impidiendo "peligrosamente" la viabilidad de una solución de dos Estados para el conflicto israelí-palestino, señaló el órgano de Naciones Unidas compuesto por 15 países miembros.El Consejo reafirmó su "compromiso inquebrantable" con la visión de una solución entre Israel y Palestina, "viviendo uno al lado del otro, en paz y con fronteras reconocidas y seguras".Además, en ella se expresa su firme oposición a todas las medidas unilaterales que impiden la paz, incluyendo la construcción y expansión de los asentamientos, la confiscación de tierra palestina, la "legalización" de puestos de avanzada en dichos asentamientos, la demolición de casas palestinas y el desplazamiento forzado de población civil.Docenas de puestos de avanzada no autorizados se han instalado en los últimos meses en la Cisjordania ocupada. Estos puestos de avanzada, que a veces son poco más que un puñado de casas rodantes, que también pueden parecerse a pequeñas aldeas, se construyen sin autorización, pero a menudo son tolerados e incluso alentados por los Gobiernos israelíes. La comunidad internacional considera que todas las construcciones israelíes en tierras ocupadas son ilegítimas o ilegales.En su resolución del 20 de febrero, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenó todos los actos violencia contra la población civil, incluyendo acciones terroristas, y llamó a todas las partes en conflicto a condenar con claridad estos actos y abstenerse de incitar a la violencia.Además, recordó la obligación de la Autoridad Palestina a renunciar y confrontar el terrorismo y llamó a ambas partes a mantener la calma y abstenerse de incurrir en provocaciones y retórica inflamatoria.El pronunciamiento también expresa una profunda preocupación por la discriminación, intolerancia y un discurso de odio motivado por racismo o dirigido a personas por su pertenencia a comunidades religiosas, en particular casos motivados por islamofobia, antisemitismo o cristianofobia.Asimismo, los integrantes del órgano de la ONU llamaron a mantener el statu quo en los sitios sagrados de Jerusalén tanto en "el discurso como en la práctica".Las últimas semanas han sido algunas de las más sangrientas en Israel y la Cisjordania ocupada en años.El pasado 27 de enero se produjo un atentado frente a una sinagoga del barrio judío de Neve Yaakov, en Jerusalén Este, en el que murieron siete personas y otras tres resultaron heridas. La Policía del país aseguró que el terrorista actuaba probablemente solo y fue abatido por las fuerzas de seguridad cuando intentaba huir del lugar.El día anterior murieron nueve palestinos, en su mayoría miembros de la milicia Yihad Islámica, en una redada del Ejército israelí en el campo de refugiados de Jenín, en Cisjordania.En la sesión de ayer del Consejo de Seguridad, Tor Wennesland, coordinador especial para el Proceso de Paz en Oriente Medio, dijo que la reciente ola de violencia ha incluido algunos de los incidentes más mortíferos en años.El funcionario añadió que las acciones unilaterales están distanciando a las partes en conflicto, exacerbando las tensiones. También clamó porque se imponga un freno "urgente" a la expansión de asentamientos y a las demoliciones y desalojos, que, dijo, solo dan más combustible al conflicto.Israel promete frenar la expansiónTras los hechos violentos y la postura del Consejo de las Naciones Unidas, Tel Aviv le dijo a Washington que frenará la aprobación de nuevos asentamientos en Cisjordania, informó la Oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.De acuerdo con la información oficial, Israel no daría luz verde a ningún nuevo asentamiento en Cisjordania más allá de los nueve puestos de avanzada construidos sin autorización que aprobó retroactivamente a principios de este mes. Sin embargo, la declaración no mencionó las miles de viviendas adicionales en los asentamientos existentes que, según funcionarios, se aprobarán pronto.La oficina de Netanyahu también dijo que continuaría demoliendo casas palestinas construidas ilegalmente en el 60% de Cisjordania que está bajo control total de Israel. Los residentes palestinos en estas áreas dicen que es casi imposible recibir un permiso de construcción de las autoridades israelíes.

