Hersh se rehúsa a declarar ante el Congreso de EEUU por su investigación sobre el Nord Stream

La situación tiene de fondo el artículo del ganador del premio Pulitzer Seymour Hersh sobre su investigación del accidente de los gasoductos rusos de exportación bajo el mar Báltico. En él, alega que buzos estadounidenses colocaron explosivos bajo los gasoductos Nord Stream y Nord Stream 2 durante el ejercicio Baltops-2022 y que los noruegos los detonaron tres meses después. Se detalla también que el presidente estadounidense, Joe Biden, aprobó el sabotaje tras más de nueve meses de debates secretos con su equipo de seguridad nacional. Sin embargo, Washington negó las acusaciones.Mientras tanto, el 21 de febrero, en el Consejo de Seguridad de la ONU se celebra una reunión solicitada por Rusia sobre el tema del sabotaje de los gasoductos Nord Stream. A la pregunta de por qué no asiste como ponente, Hersh respondió que todavía está escribiendo algo. "Es muy sencillo: me invitaron muchos políticos de todo el mundo. Yo no hago nada político. Solo soy periodista. No participo en la ONU, no participo en el Senado", subrayó.Además, insinuó que no fue el único evento en que se negó a participar. Particularmente, se refirió a una "gran conferencia sobre el tema en el Instituto Max Planck de Física" que intentan celebrar unos alemanes."No importa lo que yo piense. Hay mucha gente que habla todos los días de lo que piensa. Yo solo intento exponer lo que sé", comentó el periodista cuando se le preguntó si cree que hay presiones para que la ONU no investigue las explosiones de Nord Stream.El 26 de septiembre, la empresa Nord Stream 2 AG, operadora del gasoducto homónimo ruso, informó de una fuga de gas provocada por causas desconocidas en una de las dos tuberías de la infraestructura cerca de la isla danesa de Bornholm. Más tarde, trascendió que las dos líneas del gasoducto paralelo Nord Stream 1 también habían sido dañadas.El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia catalogó las explosiones de ataques terroristas y el 30 de septiembre desveló la posesión de evidencias que apuntaban a la implicación de determinados países occidentales. La Fiscalía General rusa abrió una investigación por terrorismo internacional tras los daños a las dos tuberías en una zona del mar Báltico.

