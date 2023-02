https://sputniknews.lat/20230221/la-decision-de-rusia-de-suspender-su-participacion-en-el-tratado-start-iii-fue-necesaria-1136054966.html

La decisión de Rusia de suspender su participación en el Tratado START III fue "necesaria"

Este pacto, que fue signado en 2010 por un periodo inicial de 10 años, limita los arsenales estratégicos de ambas naciones a un máximo de 700 misiles desplegados, 800 lanzaderas y 1.550 ojivas nucleares. En 2021, ambos países decidieron extender START III hasta el 5 de febrero de 2026. Es el único tratado de este tipo que une a Rusia y Estados Unidos. Anteriormente, les vinculaba el Tratado INF, de misiles de corto y medio alcance, que se rompió en 2019.Ante el anuncio del mandatario ruso, el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, comentó que fue una decisión "desafortunada e irresponsable".Aunque para Dmitri Suslov, subdirector del Centro de Estudios Europeos e Internacionales de la Escuela Superior de Economía de Rusia, la suspensión del Gobierno ruso en el Tratado START III es una decisión "necesaria y muy estabilizadora".En sus palabras, esto se debe a que EEUU planea derrotar estratégicamente a Rusia para que deje de ser una potencia mundial."Esta es la principal amenaza de una guerra nuclear porque esta política que Estados Unidos lleva a cabo crea un inmenso riesgo de choque militar directo entre Rusia y la OTAN, Rusia y Estados Unidos. Y un choque militar directo daría como resultado una alta probabilidad de provocar un conflicto nuclear", precisó el subdirector de investigación del Consejo Ruso de Política Exterior y de Defensa.Suslov subrayó que la decisión de Putin muestra al Gobierno encabezado por Joe Biden "que la guerra híbrida estadounidense contra Rusia socava la estabilidad estratégica. Rusia no pretenderá que todo es normal".Otras posibilidadesPaolo Raffone, analista estratégico y director de la Fundación CIPI en Bruselas, explicó a Sputnik que hay posibilidades de que las negociaciones del Tratado START III sean reabiertas posteriormente."En realidad esta cuestión, teniendo en cuenta la posición de China, puede ser el punto de partida para un acuerdo general. [Vladímir] Putin pasó el turno a Estados Unidos. Tal vez, [el presidente ruso] espera que los europeos, particularmente los alemanes, revivan los fundamentos de la Ostpolitik, que llevó a forjar una infraestructura de seguridad en los años 70", aseveró.El analista destacó que en el primer Tratado START no existía una reciprocidad porque las inspecciones en los arsenales nucleares se hacían a Rusia y no a EEUU.Las investigaciones "estaban destinadas solo a Rusia. Se ha enfatizado que el Reino Unido y Francia también deberían permitir inspecciones", concluyó.

