Mensaje de Putin a la Asamblea Federal pone nervioso a Occidente

Mensaje de Putin a la Asamblea Federal pone nervioso a Occidente

21.02.2023

Mensaje de Putin a la Asamblea Federal pone nervioso a Occidente Mensaje de Putin a la Asamblea Federal pone nervioso a Occidente

Mensaje de Putin a la Asamblea FederalEl presidente de Rusia, Vladímir Putin, intervino este martes con un mensaje a la Asamblea Federal en el que expuso su visión de los problemas acuciantes de la compleja actualidad internacional, amenazas globales a la seguridad, el lugar y el papel que tiene Rusia en el mundo contemporáneo.Sin dudas, la decisión comunicada por Putin que levantó más ampollas en Occidente, es la de que Rusia suspende su participación en el tratado START III. Al respecto, el director de Dossier Geopolítico, Carlos Pereyra Mele, advierte que parece que Occidente "aún no comprendió los nuevos equilibrios de poder, la nueva multipolaridad que ha surgido y que siguen manteniéndose básicamente dentro de los esquemas de la unipolaridad y de la hegemonía por parte de un solo bando".China apuesta por la paz, EEUU por la contenciónEl Gobierno de la República Popular China publicó su Iniciativa de Seguridad Global, un documento que propone nuevas medidas para mejorar la gobernanza mundial y promover la paz. Durante su presentación, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Qin Gang, propuso iniciar conversaciones de paz para llegar a una solución política en el conflicto en Ucrania, y pidió que deje de promoverse a Taiwán como un posible conflicto similar al ucraniano.Sebastián Schulz, sociólogo e investigador del Centro de Estudios Chinos de la Universidad Nacional de La Plata de Argentina, advierte que la iniciativa de China "tiene que ver con un concepto de seguridad no occidental. Una seguridad común, cooperativa, sostenible. [...] Es una seguridad construida colectivamente desde las situaciones que experimentan los países en desarrollo, los países emergentes".Todos contra IránUn artículo publicado por Bloomberg este domingo asegura que Irán enriqueció uranio al 84%, un porcentaje cercano al necesario para un arma nuclear. El mismo día, Israel bombardeó instalaciones iraníes en un barrio residencial de Damasco y acusó a la República Islámica de haber atacado un petrolero en el Golfo Pérsico.Por su parte, Teherán niega haber atacado el barco petrolero, explicó que el enriquecimiento de uranio no supera el 60%, y anunció que implementará contramedidas a las sanciones económicas que la Unión Europea impuso este lunes a instituciones e individuos iraníes. Irán continúa con su integración con el resto de Asia y anunció que los acuerdos alcanzados con China comenzarán a implementarse en dos meses.Nacionalización del litio mexicanoEl presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó un decreto que establece la nacionalización del litio mexicano, lo que implica que a este material "no lo puedan explotar extranjeros". Un proceso que tendrá el seguimiento de la secretaria de Energía. En este sentido, el gobierno mexicano ha reiterado en varias ocasiones que el litio es un material estratégico para el crecimiento económico y tecnológico de la nación.El documento firmado establece que en el estado de Sonora se encuentran 234.850 hectáreas del tan preciado mineral que se utiliza en la producción de baterías para autos eléctricos, por lo que actualmente hay una gran demanda. Nadav Rajzman, economista, especialista en minería, expresa respecto a esta decisión del Gobierno de México que "no es lo mismo saber que tienes un mineral en tu territorio, a que este sea posible y esté demostrado que se puede explotar de manera económica".Invitamos a los oyentes de Octavo mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.

