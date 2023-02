https://sputniknews.lat/20230221/putin-rusia-hizo-todo-lo-posible-para-resolver-los-problemas-de-donbas-por-via-pacifica-1136030952.html

Putin culpa a Occidente de incitar el conflicto en Ucrania he ignorar el diálogo promovido por Rusia

Occidente empezó la guerra en Ucrania y Rusia usa la fuerza para detenerla, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin, durante su discurso anual ante la... 21.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-21T09:14+0000

2023-02-21T09:14+0000

2023-02-21T09:53+0000

internacional

rusia

vladímir putin

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

donbás

ucrania

Añadió que este "repugnante método" de engaño ya se ha probado muchas veces. Se comportaron de la misma manera engañosa cuando destruyeron Yugoslavia, Irak, Libia, Siria. Nunca podrán lavarse esta vergüenza. El concepto de honor, confianza y decencia no es para ellos."Hicimos todo lo posible, realmente todo lo posible, para resolver este problema por medios pacíficos. Estuvimos negociando pacientemente una salida pacífica a este conflicto tan difícil. Pero a nuestras espaldas se estaba preparando un escenario completamente distinto", expresó Vladímir Putin.El presidente ruso agregó que el régimen de Kiev no resolvió los problemas de Donbás, sino que simplemente se estancó, cometió asesinatos políticos y se burló de los creyentes."Solo ganaban tiempo, hacían la vista gorda ante los asesinatos políticos, ante la represión del régimen de Kiev contra los no deseados, ante el acoso a los creyentes", afirmó Putin.En sus palabras, Rusia defiende su hogar y la vida de las personas, y el objetivo de Occidente es el poder ilimitado.Añadió que la responsabilidad de fomentar el conflicto ucraniano, de la escalada, del aumento del número de sus víctimas "recae enteramente en las élites occidentales. Y, por supuesto, en el actual régimen de Kiev, para el que el pueblo ucraniano es esencialmente un extraño".Aseguró que Occidente quiere convertir el conflicto local de Ucrania en una confrontación mundial. En cuanto al diálogo, Moscú se mostró abierto con Occidente y se ofreció a trabajar en un sistema de seguridad. "Hemos estado abiertos, sinceramente dispuestos a un diálogo constructivo con Occidente, insistiendo en que tanto Europa como el mundo entero necesitan un sistema de seguridad indivisible e igual para todos los Estados, y durante muchos años hemos propuesto a nuestros socios debatir juntos esta idea y trabajar por su aplicación", dijo el mandatario.No obstante, la respuesta fue "inarticulada o hipócrita".Además, precisó que su país recibió un rechazo directo de Occidente a todas las posiciones sobre garantías de seguridad, ha quedado claro que la amenaza ha ido aumentando día a día."En diciembre de 2021, enviamos formalmente proyectos de acuerdos de garantía de seguridad a EEUU y a la OTAN, pero en todas las posiciones clave que son esenciales para nosotros recibimos, de hecho, una negativa directa. Entonces quedó finalmente claro que se había dado luz verde a la puesta en marcha de planes agresivos, y que no iban a detenerse. La amenaza iba en aumento", declaró.El mandatario ruso anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de la operación Putin lo definió como la desmilitarización y desnazificación de Ucrania.

