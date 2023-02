https://sputniknews.lat/20230222/berlusconi-ofendido-por-las-palabras-de-zelenski-de-que-su-casa-nunca-fue-bombardeada-1136085572.html

Berlusconi, ofendido por las palabras de Zelenski de que "su casa nunca fue bombardeada"

Berlusconi, ofendido por las palabras de Zelenski de que "su casa nunca fue bombardeada"

El ex primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, se ofendió por los inadecuados reproches del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de que el político... 22.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-22T13:40+0000

2023-02-22T13:40+0000

2023-02-22T13:40+0000

internacional

silvio berlusconi

italia

europa

ucrania

volodímir zelenski

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

maría zajárova

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/103672/56/1036725675_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_420548980c780ec2936d7eae04938e95.jpg

El medio agrega que Berlusconi quiso responder públicamente, pero luego no se produjo ninguna declaración oficial.El 12 de febrero, el ex primer ministro italiano criticó duramente la actuación de Zelenski, quien, según sus palabras, "debería haber dejado de atacar a las dos Repúblicas Autónomas de Donbás" para evitar un conflicto devastador. Berlusconi subrayó que tenía una "valoración muy, muy negativa del comportamiento de este señor [Zelenski]" y señaló que nunca iría a hablar con él.El 21 de febrero, tras una reunión con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, Zelenski hizo unos comentarios bastante duros sobre Berlusconi cuando se le pidió que comentara las recientes críticas del político italiano. Zelenski reprochó al ex primer ministro que nunca hubiera vivido la experiencia de los bombardeos."Creo que la casa de Berlusconi nunca ha sido bombardeada por misiles, nunca se le han acercado tanques, nadie ha matado a sus familiares. Berlusconi nunca ha tenido que hacer una maleta a las tres de la madrugada para huir, gracias a su amor fraternal por Rusia", exclamó Zelenski, citado por la agencia de noticias italiana Nova.Como señala La Repubblica, el episodio fue "extremadamente embarazoso y desagradable" para la jefa del Gobierno italiano, y ensombreció toda la visita. Meloni tuvo que "justificarse" que su coalición gobernante apoyaba unánimemente a Kiev.No obstante, lo cierto es que el político italiano sobrevivió de niño a los bombardeos de la aviación aliada sobre su ciudad natal, Milán.Berlusconi nació el 29 de septiembre de 1936 en Milán. Su familia vivía en un barrio obrero no lejos de las vías del tren. Tras la entrada de la Italia fascista en la Segunda Guerra Mundial del lado de la coalición hitleriana, la aviación aliada, principalmente la británica, sometió a la ciudad a intensos bombardeos, que alcanzaron su punto álgido en agosto de 1943. Durante la guerra, hasta 2.000 personas fueron víctimas de los bombardeos y 14.000 edificios quedaron destruidos. Otras 300.000 personas, aproximadamente, huyeron de sus hogares y emigraron de la ciudad a las afueras. Una de esas familias fue la de los Berlusconi, que en la primavera de 1943 se trasladaron a un pueblo situado a una hora en coche de la ciudad.Al los mal caídos comentarios de Zelenski reaccionó la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zajárova. "En otro ataque de ira impotente, el residente del búnker [Zelenski] se abalanzó sobre Berlusconi, quien había recordado al régimen de Kiev lo ocurrido en Donbás", escribió Zajárova en su canal de Telegram.

https://sputniknews.lat/20220604/berlusconi-cree-que-occidente-se-quedo-aislado-por-la-crisis-en-ucrania-1126294579.html

italia

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

silvio berlusconi, italia, europa, ucrania, volodímir zelenski, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, maría zajárova, rusia