China prohíbe a las empresas de tecnología locales ofrecer acceso a ChatGPT en sus servicios

China prohíbe a las empresas de tecnología locales ofrecer acceso a ChatGPT en sus servicios

Pekín empezó a tomar las riendas del asunto en lo referente al fenómeno mundial ChatGPT, y el primer paso fue prohibir a las empresas tecnológicas locales que...

Los gigantes tecnológicos Alibaba, Tencent y Ant Group recibieron una orden de las entidades reguladoras chinas, para que se abstengan de poner al alcance de sus usuarios la tecnología de OpenAI, escribe Nikkei, citando fuentes. La prohibición está relacionada con las preocupaciones de las autoridades sobre las respuestas de la IA que no pasan por los filtros de la censura estatal. Además de esta prohibición estipulada por el Gobierno chino, las empresas de tecnología que deseen lanzar sus propias versiones de ChatGPT, tendrán que solicitar la aprobación del Gobierno del país asiático. Algunos involucrados en el mercado tecnológico local señalaron que no usarían ChatGPT en sus servicios, ni siquiera sin una prohibición directa del Estado, “debido a que las respuestas de la creación de OpenAI son incontrolables”. El revolucionario servicio del chatbot no está oficialmente disponible en China, sin embargo, algunos usuarios pudieron acceder a él a través de una VPN. Los bots de terceros que ofrecen acceso a ChatGPT han aparecido también en la plataforma de mensajería instantánea china WeChat, varios de estos servicios fueron bloqueados a pedido de las autoridades. En enero de 2023, fuentes de Reuters informaron sobre los planes del servicio de búsqueda chino Baidu para crear un análogo del bot de OpenAI para el mes de marzo y tomará el nombre de Ernie Bot. Se tiene previsto que primero sea lanzado como una aplicación separada y luego se agregue al portal de búsqueda.Baidu reveló detalles sobre la integración de Ernie Bot con sus servicios, además de la búsqueda, planean también introducirlo en un servicio en la nube, un asistente de voz para automóviles, así como en su ecosistema de servicios de creación de contenido. China no es el primer país ni el único que prohibió el uso de la herramienta de inteligencia artificial, una de las primeras instituciones que puso freno al uso de la IA fue el Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York, en EEUU, que bloqueó el chatbot de las redes y dispositivos escolares de todo el distrito citando preocupaciones sobre eventuales plagios. A esta iniciativa se sumaron también las escuelas públicas de Seattle, Los Ángeles, el condado de Baltimore, y Maryland, que también bloquearon el acceso al sitio en los dispositivos y navegadores de los alumnos. Instituciones educativas de otros países como Australia, Francia, la India, y España también han tomado medidas para impedir el acceso a ChatGPT tanto a nivel escolar como universitario, alegando que el uso de esta tecnología puede considerarse fraude y plagio educativo.

