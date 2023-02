https://sputniknews.lat/20230222/crecen-las-fisuras-dentro-de-europa-con-respecto-a-ucrania-1136059530.html

Crecen las fisuras dentro de Europa con respecto a Ucrania

En el marco de la intensificación de las hostilidades en el conflicto ucraniano, el investigador argentino Eduardo Moggia dialogó con GPS Internacional para... 22.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-22T06:30+0000

2023-02-22T06:30+0000

2023-02-22T06:40+0000

Ningún país ha aceptado entregar aviones militares a Ucrania por el momento, constató el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmitri Kuleba. El alto diplomático ucraniano subrayó que Kiev está interesado, sobre todo, en los cazas de EEUU, el Reino Unido, Francia y Alemania, porque estos países supuestamente cuentan con la mayor capacidad de producción.En este sentido, "se destaca la irresponsabilidad del Gobierno de Kiev de estar pidiendo armamento en lugar de prepararse para firmar un armisticio, una salida diplomática, a la cuestión del conflicto", expresó. Dentro del bloque europeo hay diferencias con respecto a cómo se está tratando este problema, "por lo que es descabellado que Zelenski esté pidiendo cazabombarderos de última generación", indicó. Ello implica "el riesgo de una agresión directa contra la Federación de Rusia", sostuvo el analista.En Europa hay disconformidad con la escalada del conflictoPor tanto, "Europa sabe que no puede pagar costos más altos de lo que ya está haciendo mediante la continuación de la guerra", indicó Moggia. En este sentido, "la escalada del conflicto aleja la solución diplomática y en el bloque regional una heterogeneidad de opiniones, que no se dicen en público, en torno al suministro de apoyo al régimen de Kiev", alegó. Sobre ello, "dentro de la Unión Europea crece la disconformidad con la carrera armamentística que se quiere imponer", concluyó.Panamá: un fatal accidente deja un saldo de varios migrantes fallecidosEl triste hecho deja entrever la "falta de políticas del Gobierno", aseveró el integrante de la Frenadeso de Panamá, Ronaldo Ortíz.Un autobús en el que viajaban alrededor de 60 migrantes cayó a un precipicio en Panamá, lo que dejó un saldo de al menos 33 personas fallecidas y una veintena de heridos. Edilberto Armuelles, mayor del Cuerpo de Bomberos de Chiriquí, indicó que la cifra de personas fallecidas podría elevarse, pues aún no han terminado las maniobras de rescate. Sobre ello, "estamos ante una situación, triste y lamentable, sobre todo por cómo se atiende por parte del Gobierno", expresó.Sobre ello, "se destacan denuncias por parte de una ONG que tiene que ver con la problemática de la migración, de que se observaron abusos hacia los migrantes por parte de las fuerzas de seguridad", aseveró. Asimismo, "este trágico accidente deja entrever la falta de atención del Gobierno con respecto al estado de las carreteras en el país", concluyó el activista social.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, realizó un análisis sobre la mayor asertividad geopolítica de las potencias emergentes en la política internacional contemporánea.Taller de dibujoEn M24 nos contactamos con el artista Luis Prada (Tunda), con quien dialogamos sobre los 30 años del taller de caricaturas e historietas Tunda y Ombú.El legado de TabaréEn Sputnik también contactamos con Mario Cayota, con quien dialogamos sobre su libro Un pasado que se conjuga en futuro sobre la vida y obra de Tabaré Vázquez.

