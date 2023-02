https://sputniknews.lat/20230222/donald-trump-llega-a-ohio-para-visitar-la-zona-del-accidente-ambiental-1136113342.html

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó East Palestine, el pueblo de Ohio donde a principios de febrero se descarriló un tren que transportaba... 22.02.2023, Sputnik Mundo

Medios locales informaron que, antes de visitar una estación de bomberos cercana al accidente del pasado 3 de febrero, el republicano se reunió con autoridades locales en Little Beaver Creek. La visita de Donald Trump a Ohio contrasta con la postura del presidente Joe Biden, quien no ha visitado la zona e incluso ha responsabilizado a la empresa ferroviaria de las consecuencias ambientales del accidente. "Es su lío", comentó Biden el 21 de febrero. El exmandatario de Estados Unidos criticó la respuesta de la Administración Biden al accidente, a la que ha tildado de irresponsable.También comentó que le parecía extraño que el Gobierno federal retrasara el despliegue de ayuda, como el envío inmediato de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias a la zona del incidente. Además, el alcalde de East Palestine, el republicano Trent Conaway, aseguró a los medios de comunicación que la decisión de Biden de visitar en Ucrania en lugar de Ohio es "una gran bofetada en la cara".Trump, por su parte, declaró lo siguiente el pasado 20 de febrero a Real America's Voice: "Tienen a personas en Ohio que están desesperadas por ayuda. Son gente increíble y los abandonaron. Pero ahora pienso que no serán abandonados más". Los republicanos han usado el descarrilamiento del tren para atacar a la Administración Biden y acusarla de ignorar a los habitantes locales por priorizar el conflicto en Kiev.Las críticas aumentaron luego de que Agencia de Protección Ambiental rechazó declarar algún tipo de emergencia por el derrame de sustancias tóxicas, a pesar de que los habitantes han denunciado malestares físicos tras el incidente y la muerte de animales. De manera oficial, las autoridades estadounidenses afirman que ni el agua ni el aire de la zona representan un riesgo para la población.

