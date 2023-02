https://sputniknews.lat/20230222/guatemala-marcada-por-protestas-indigenas-debido-al-rechazo-a-inscripcion-de-candidata-presidencial-1136109125.html

Guatemala, marcada por protestas indígenas debido al rechazo a inscripción de candidata presidencial

Guatemala, marcada por protestas indígenas debido al rechazo a inscripción de candidata presidencial

El Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) presentó un recurso de nulidad contra la no inscripción de su binomio presidencial. En otro orden, el líder de la diplomacia china visitó Rusia, con miras a reforzar la relación bilateral. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala no ha validado la inscripción de la dirigente maya-man Thelma Cabrera. Ella es la única mujer indígena candidateada por un partido político, el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), acompañada en su fórmula presidencial por el exombudsman Jordán Rodas.Según la Justicia, la decisión responde a que esta fórmula habría cometido presuntas irregularidades económicas.Tal postura ha generado en los últimos días protestas y bloqueos en las principales carreteras del país, por parte de campesinos y colectivos originarios.Los manifestantes son miembros del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) y de su brazo político, el MLP.A criterio de la entrevistada, el "Estado le responde a un patrón y excluye a los pueblos empobrecidos y sus propuestas desde las comunidades. Nuestro binomio fue decidido en asambleas de nuestros territorios".Según Cabrera, la propuesta impulsada por el MLP, de iniciar un proceso de Asamblea Constituyente, "inquieta a la oligarquía" nacional, al "reclamar la participación de todos los pueblos excluidos, la cual hoy no se toma en cuenta"."Nuestra propuesta busca cambios estructurales de raíz en el sistema político y sobre nuestros derechos como pueblos originarios, relacionados con la autonomía", acotó.La dirigente maya-man manifestó su esperanza en que el recurso de nulidad presentado otorgue los resultados esperados. "Ojalá que estas instituciones respondan al pueblo. A nosotros no nos sorprende la respuesta", indicó el entrevistado."Nuestra lucha no es solo para momentos electorales", puntualizó la candidata presidencial del Movimiento para la Liberación de los Pueblos en Guatemala.En esta edición de En Órbita también presentamos —entre otros temas— la decisión de la Justicia de EEUU, de extraditar a Perú al expresidente de 2001 a 2006, Alejandro Toledo, quien deberá responder por los delitos de colusión y lavado de activos ante las autoridades.Dialogamos con el analista político peruano Martín Manco.En otro orden, la máxima autoridad de la diplomacia de China, Wang Yi, visitó Rusia para reforzar la buena relación bilateral. Fue recibido por el presidente Vladimir Putin y por el canciller Serguéi Lavrov.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

