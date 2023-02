https://sputniknews.lat/20230222/occidente-entre-un-circo-de-serie-b-y-una-pandilla-de-indocumentados-de-descerebrados-de-locos-1136054371.html

Dos astillas del mismo palo. Fue lo que resultaron ser, tanto la conferencia de Seguridad de Múnich, como la visita del presidente de EEUU, Joe Biden, a Kiev... 22.02.2023, Sputnik Mundo

¿Sorpresa?Medios occidentales quisieron vender la visita de Biden a Kiev como un hecho sorpresivo, por no esperado. Como si en algún momento, de la nada, Biden hubiera dicho: 'ya que estamos, vamos a Kiev'. Pero la realidad demuestra que esta visita presuntamente de inesperada o sorpresiva, no tiene nada exactamente.Así, el director del Instituto Español de Geopolítica, Juan Aguilar, ironiza al respecto: "Todos los habitantes del planeta pueden percatarse de que ya nos han montado otro espectáculo. Es indudable, y hay que reconocerlo, que el imperio de las mentiras tiene una habilidad especial para montar espectáculos. Espectáculos que sirvan para mantener engañadas a su propia población. Esto, ni es una visita secreta, ni es algo que estuviera fuera de agenda, ni se ha improvisado por el camino, ni nada por el estilo".El también analista militar argumenta su reflexión. "Primero, porque es lógico: una visita de un presidente de los EEUU a cualquier sitio tiene que estar muy bien planificada, entre otras cosas, por razones de seguridad. Y no solo de seguridad porque sea una zona bélica, sino de seguridad, porque siempre se hace así, porque nunca puedes descartar la acción de un terrorista, o de un loco, y, por lo tanto, estas cosas nunca se improvisan".Aguilar profundiza en su análisis, al indicar que "lo que sí demuestra un poco es el temor a esa Rusia 'que va perdiendo', que al final Biden va a Polonia, de Polonia se traslada en tren hasta Kiev, por supuesto vigilado por aviones de combate con los transpondedores apagados, con cuatro aviones de comunicaciones de guerra electrónica, combustible para repostar en vuelo a los cazas, etc. Se llega a Kiev y se hace el paseo habitual que el señor Zelenski, como buen procónsul de las potencias occidentales, les hace a sus invitados".Y para más señales de que esta visita, de sorpresa, no tenía nada, EEUU "previamente ha avisado a Rusia de que va a ir [a Kiev] el señor Biden como muestra de distinción y que no haya ningún problema. Previamente, se envía un mensaje oficial por Telegram a los ciudadanos de Kiev para que sepan que van a sonar las alarmas antiaéreas de 11 de la mañana a las 13:00 horas, que va a estar Biden allí en Kiev, para que no tomen ninguna medida porque simplemente es una falsa alarma que está programada".Los motivos de la visitaAguilar hace una serie de cuestionamientos respecto a la visita de Biden a Kiev. "¿Para qué [se hace]? Para montar ese espectáculo, ese teatrillo de la salida de la catedral de San Miguel de Biden con Zelenski, y [que] suenen las alarmas aéreas, ¡qué valientes son!, ¿no? Todo este espectáculo muy peliculero, porque de alguna forma hay que darle a entender a los ciudadanos occidentales y a los norteamericanos que tienen un presidente valiente que se reúne con Zelenski que está allí en el búnker, defendiendo la libertad, la democracia, los valores occidentales y 'el lado correcto de la historia', y toda esta monserga con la que mantienen tan engañadas a sus poblaciones"."Hemos visto eso, otro capítulo más del espectáculo […] más evidente, más preparado, más grotesco. Un espectaculillo de serie B donde se supone que están allí los valientes del mundo libre, en una cosa superpreparada en la que no hay el más mínimo peligro, y en la cual no hay la más mínima trascendencia. Y así, de hecho, se lo toman las autoridades rusas y se lo debería tomar cualquier ciudadano consciente con un mínimo de sentido crítico", advierte Aguilar."Pandilla de indocumentados, de descerebrados, de locos"Mientras, la Conferencia de Seguridad de Múnich tuvo como protagonista paradigmática a la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, quien al ser consultada sobre si creía que Kiev tiene una oportunidad de garantizar su seguridad a largo plazo, Baerbock contestó que si Putin no cambia su punto de vista "360 grados", Ucrania no podrá estar segura.El analista advierte que en la conferencia de Múnich "todo en el fondo es de muy bajito nivel. Claro, habría que tirar de hemeroteca y ver cómo fueron [las antiguas] Conferencias de Seguridad [de Múnich] […]. Habría que ir antes [en el tiempo] a ver el nivel de los participantes, comparado con esta pandilla de indocumentados, de descerebrados, de locos, auténticos dementes que solo piensan en la guerra y en cómo no perder una guerra que van perdiendo, porque al final el enfermo habla de lo que le duele"."Eso es lo que tenemos que reflexionar: si Ucrania va ganando, si la victoria es segura. Entonces, a qué vienen más armas, más paquetes de sanciones, que hay que convencer a África y a América, y hay que obligar a China que no entregue armas a Rusia… Es decir, pero, ¿no vais ganando? ¿No está la victoria en vuestra mano? ¿No está el coraje, la valentía, los valores, la democracia, la libertad, el lado correcto de la historia, el destino manifiesto, no está de vuestro lado? ¿No está Dios con vosotros? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué estáis todo el día clamando por armas, por dinero, por ayuda? ¿No será que vais perdiendo? ¿No os dais cuenta de que no vais a vencer?", sentencia Aguilar de forma retórica.Finalmente, Aguilar lanza una advertencia: "Porque Rusia no es una potencia a la que se pueda vencer: no es Afganistán, no es la 'pobre' Siria, ni la 'pobre' Libia, no es la 'pobre' Panamá. No se la puede vencer porque tiene 8.500 ojivas nucleares que pueden convertir esto en un infierno ad eternum. ¿No os dais cuenta de que no podéis vencer, de que ya puedes intentar negociar un acuerdo de seguridad integral para Europa, porque si no, esto no se va a acabar, y no vais a vencer?", concluye Aguilar respecto a la postura de Occidente sobre Rusia.

