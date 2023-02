https://sputniknews.lat/20230222/por-que-es-tan-perjudicial-que-occidente-haya-orillado-a-rusia-a-suspender-su-papel-en-el-start-1136065459.html

¿Por qué es tan perjudicial que Occidente haya orillado a Rusia a suspender su papel en el START?

¿Por qué es tan perjudicial que Occidente haya orillado a Rusia a suspender su papel en el START?

22.02.2023

El experto argentino en geopolítica recordó que el START III, firmado en 2010 para limitar los arsenales estratégicos de EEUU y Rusia, es "el último de los tratados que queda vigente entre las potencias", ya que en los últimos años quedaron sin efecto otros como el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio (INF), que Washington abandonó en 2019.Para Hutschenreuter, en los últimos años "se fue desfondando la seguridad internacional" y especialmente el segmento relativo al armamento nuclear, clave para la seguridad del planeta.El analista advirtió sobre la posibilidad de que el START III expire definitivamente en 2026. Si eso sucede, apuntó, "los dos países y otros podrían sentirse con la necesidad de continuar desarrollando armamentos en el segmento nuclear y esto es sumamente negativo para la seguridad internacional".Durante su discurso ante la Asamblea Federal, el presidente ruso, Vladímir Putin, aclaró que Rusia suspende su participación en el tratado, pero "no se retira" del acuerdo, que limita los arsenales estratégicos de Estados Unidos y Rusia a un máximo de 700 misiles desplegados, 1.550 ojivas nucleares y 800 lanzaderas desplegadas y en reserva.Putin explicó que la decisión obedece a las exigencias de la OTAN para que Rusia acepte inspecciones en instalaciones nucleares, incluso en el marco de un conflicto en el que Occidente está implicado."Bueno, ni siquiera sé cómo llamarlo: es un teatro del absurdo. Sabemos que Occidente está directamente implicado en los intentos del régimen de Kiev de atacar nuestras bases aéreas estratégicas", resaltó Putin.Un conflicto "innecesario"Para Hutschenreuter, el conflicto en Ucrania sigue siendo "innecesario" porque podría haberse evitado en caso de que Occidente hubiera atendido las demandas que Rusia manifestaba desde antes del inicio de las tensiones.En un escenario en el que, para Hutschenreuter, "todos son responsables", consideró que la solución al problema pasa por un diálogo en el que además de Rusia y Ucrania participen la Unión Europea y Estados Unidos y que facilite un "cese al fuego". Sin embargo, lamentó que "la situación está en un punto muerto de suma cero".La defensa ante las sancionesMientras tanto, Rusia debe hacer frente a las sanciones comerciales impuestas unilateralmente por la Casa Blanca y Europa. Hutschenreuter señaló que Moscú atraviesa por "una especie de sustitución de importaciones" que le ha permitido ser cada vez menos dependiente de productos de Occidente."Rusia depende de las importaciones en un 40%, pero está disminuyendo esta dependencia", apuntó el analista."Rusia no es un actor que se quede sin dinero", recordó el experto, ya que mantiene reservas que permite que no haya habido "grandes disrupciones" en su economía.Por si fuera poco, Hutschenreuter recordó que las sanciones "no son universales" por lo que, si bien se cerraron mercados de compra de energía rusa en Europa, la demanda de potencias como China e India ha suplido esas ventas. Tampoco existen sanciones en parte de Oriente Medio o África, por lo que aún quedan clientes para los productos rusos.

