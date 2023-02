https://sputniknews.lat/20230222/rusia-y-china-pueden-garantizar-la-seguridad-y-la-estabilidad-de-todo-el-mundo-1136104195.html

Rusia y China pueden garantizar "la seguridad y la estabilidad de todo el mundo"

Rusia y China pueden garantizar "la seguridad y la estabilidad de todo el mundo"

Moscú y Pekín tienen un desarrollo dinámico en sus relaciones, a pesar de la situación mundial, opinan varios expertos. En sus palabras, China considera a... 22.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-22T18:30+0000

2023-02-22T18:30+0000

2023-02-22T18:30+0000

internacional

rusia

china

💬 opinión y análisis

relaciones internacionales

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/16/1136104046_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_0d14ab113969b7ed0790bf293d2f5577.jpg

Durante la reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin, el jefe de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista Chino, Wang Yi, aseguró que Pekín está dispuesto a fortalecer la cooperación estratégica con Moscú en todas las áreas en interés de ambos países y del mundo."Las imágenes de la fortaleza y solidez de los lazos entre Rusia y China fueron utilizadas por Wang Yi cuando aún era jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores. Habiéndose convertido en un alto funcionario del sistema del Comité Central del Partido Comunista de China responsable de la política exterior, reafirmó que los lazos bilaterales con Rusia son realmente fuertes y resistentes, no afectados por los cambios externos", comentó a Sputnik el director adjunto de Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales Alexandr Lomanov.Por su parte, el profesor Yang Mian, del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Medios de Comunicación de China, al comentar las conversaciones en Moscú, señaló la independencia de los lazos entre Moscú y Pekín respecto a los factores externos."Las relaciones entre China y Rusia se han desarrollado de forma constante en los últimos años y ahora alcanzaron una nueva etapa de interacción global y asociación estratégica. China y Rusia siempre se han adherido al desarrollo de relaciones bilaterales basadas en los principios de no alineamiento, no confrontación y no ataque a terceros", subrayó.Agregó que este modelo promueve las relaciones comerciales y económicas entre ambos países, la cooperación en materia de educación, ciencia, tecnología e intercambios humanitarios y no gubernamentales, y también contribuye objetivamente a frenar la hegemonía en las relaciones internacionales.En sus palabras, Estados Unidos crea facciones de sus partidarios con el fin de presionar a China para que abandone su postura en la crisis de Ucrania. Pekín, por su parte, no toma partido en los conflictos, ciñéndose siempre a la posibilidad de la paz y facilitando las negociaciones.La iniciativa de seguridad global de China "es ciertamente constructiva"El Ministerio de Exteriores de China publicó un documento conceptual para la Iniciativa de Seguridad Global (ISG) que incluye nuevas ideas y opciones para la gestión global de este ámbito en el contexto de una hegemonía estadounidense cada vez más clara.La ISG es ciertamente constructiva y merece un análisis muy atento, afirmó el experto Alexander Lomanov.Además, la declaración de Wang Yi de que China y Rusia necesitan desarrollar nuevos pasos de interacción estratégica en línea con la cambiante situación fue vista por el experto como una señal de que Pekín ve a Moscú como un socio clave e indispensable en esta iniciativa.En su opinión, China puede hablar de aplicar este concepto por su cuenta debido a su influencia, pero para que esta iniciativa adquiera una perspectiva estratégica y tenga la oportunidad de influir en la esfera de la seguridad mundial, es indudable que se necesita el apoyo de Moscú."En este contexto, Rusia parece ser el socio clave de China. Junto con ella, China puede debatir la iniciativa y buscar formas de ponerla en práctica", concluyó.Horas antes, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, subrayó que Moscú y Pekín están listos para defender mutuamente sus intereses en la escena internacional.

https://sputniknews.lat/20230221/china-afirma-que-sus-relaciones-con-rusia-son-tan-fuertes-como-una-roca-1136061964.html

https://sputniknews.lat/20230220/china-publica-un-informe-sobre-la-hegemonia-de-eeuu-y-sus-peligros-1136013540.html

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, china, 💬 opinión y análisis, relaciones internacionales