Alcalde de Buenos Aires anuncia su intención de ser presidente de Argentina | Video

BUENOS AIRES (Sputnik) — El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, anunció de manera oficial su aspiración a postularse como... 23.02.2023

"Quiero ser presidente para que juntos terminemos con el odio y transformemos nuestro país para siempre", afirmó el alcalde de la capital argentina como frase introductoria de un video subido a las redes sociales este jueves.El funcionario, de 57 años, se convierte así en el primer político en oficializar su propósito de alcanzar la Casa Rosada.Desde la provincia de Santa Cruz (sur), en el kilómetro cero de la Ruta 40, que recorre Argentina, el alcalde Horacio Rodríguez Larreta aseguró que no se trataba solo de llegar a ser el primer dignatario del país, sino de "ser buen presidente, y juntos terminar con el odio, e iniciar el camino de la transformación que Argentina necesita", planteó.En su video promocional, grabado frente al faro de Cabo Vírgenes, Rodríguez Larreta aseguró que había comenzado a recorrer el país y que se encontraba un mismo reclamo: "Ya cruzamos un límite, no queremos seguir siendo lo que somos, viviendo con el agua al cuello, peleándonos ante nosotros".El alcalde de Buenos Aires, que ejerce el cargo desde 2015 en reemplazo de quien ese año se convirtió en presidente de la nación, Mauricio Macri (2015-2019), sostuvo que era necesario terminar con la polarización política que vive el país, ya que "los únicos que se benefician de la grieta son los que se aprovechan de ella".Rodríguez Larreta se mostró "dispuesto a hacer transformaciones en un país que donde la educación sea intocable, donde se produzca en todos los rincones, que sea un orgullo por donde lo mires".Asimismo, aseguró que una de sus fortalezas era la capacidad de "armar equipos de trabajo para que las cosas se mantengan en el tiempo".Rodríguez Larreta, jefe de gabinete en la alcaldía de Macri durante los dos mandatos que precedieron su Presidencia, entre 2007 y 2015, fue criticado esta semana por la exministra de Seguridad durante la gestión del exmandatario, Patricia Bullrich, que también ha manifestado su intención de formalizar su candidatura a la presidencia de la nación sudamericana.Dentro del espacio político que comparten ambos, Juntos por el Cambio, quien no ha definido si aspirará a un nuevo mandato es el expresidente Macri, quien tampoco ha decantado su preferencia por ninguno de sus dos compañeros.

