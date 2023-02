https://sputniknews.lat/20230223/del-caso-ayotzinapa-a-la-vida-de-rey-en-israel-tomas-zeron-regresara-a-mexico-1136110444.html

Del caso Ayotzinapa a una vida de rey en Israel: ¿regresará Tomás Zerón a México?

Del caso Ayotzinapa a una vida de rey en Israel: ¿regresará Tomás Zerón a México?

México acusa al exfuncionario Tomás Zerón de haber manipulado pruebas, informes y testigos sobre la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural... 23.02.2023, Sputnik Mundo

De acuerdo con el diario estadounidense The New York Times, el exfuncionario mexicano —quien tuvo a su cargo la investigación del caso Ayotzinapa— tiene casi asegurada su estancia en Israel, pues de acuerdo con funcionarios de dicho país citados anónimamente, es "poco probable" que las autoridades israelíes extraditen al político. Tomás Zerón, afirman los testimonios, se da una vida de lujo y es asiduo a fiestas y restaurantes de alto rango, mientras que en México las líneas de investigación conducen, entre otras personas, al exfuncionario como uno de los creadores de la llamada Verdad histórica, la cual señala que los estudiantes habían sido quemados la noche de su desaparición, una teoría que, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia, quedó deshecha debido a la falta de pruebas. El caso Ayotzinapa es una herida abierta en la sociedad mexicana y una de las peores tragedias por corrupción e impunidad en la historia reciente del país latinoamericano. Según The New York Times, el fracaso en la petición de extradición de Zerón le costaría a México la oportunidad de conocer nuevas piezas clave para el esclarecimiento de un caso que aún no sana dentro de la sociedad mexicana. "Él es clave para resolver el caso y buscar a los jóvenes", dijo al diario Carlos Beristain, miembro de un grupo internacional de expertos que ha estado investigando el secuestro. "Tomás Zerón debe rendir cuentas por esa deuda con el país". La verdad histórica Actualmente, los gestores de la primera versión sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa están en prisión o prófugos de la justicia.Es el caso del entonces titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, hoy detenido bajo acusación de tortura y desaparición forzada, y del titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, quien reside en Israel. El 7 de noviembre de 2014, Murillo Karam dio una conferencia de prensa donde aseguró que policías de los poblados de Iguala y Cocula atacaron a los jóvenes con la colaboración del grupo criminal Guerreros Unidos. Los uniformados, revelaba esta versión, entregaron a los estudiantes a los criminales, quienes los asesinaron e incineraron sus cuerpos en el basurero de Cocula, para luego esparcir los restos en el río San Juan.Tanto los familiares como periodistas y científicos cuestionaron la versión del basurero de Cocula, junto con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), formado en las desapariciones de la dictadura de Jorge Videla en Argentina, y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), comisionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar expresamente los hechos.En enero de 2015, tanto Murillo como Zerón volvieron a comparecer ante los medios de comunicación, ante quienes reafirmaron la versión del basurero y aseguraron, para zanjar dudas, que se trataba de "la verdad histórica".Tanto el GIEI como los forenses argentinos desestimaron la posibilidad de la incineración en Cocula, mientras que en 2016 la CIDH señaló a Tomás Zerón por trasladar ilegalmente a un detenido semanas después de ocurrida la desaparición.

