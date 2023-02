https://sputniknews.lat/20230223/gonzalez-vs-google-la-corte-suprema-de-eeuu-tiene-en-sus-manos-el-futuro-de-internet-1136101285.html

'González vs Google': la Corte Suprema de EEUU tiene en sus manos el futuro de Internet

¿Un algoritmo de Google puede tener alguna responsabilidad en un acto criminal? Esa pregunta fue abordada por los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos... 23.02.2023, Sputnik Mundo

Los jueces escucharon los argumentos acerca de si la familia de una estudiante universitaria estadounidense muerta en un ataque terrorista en París puede demandar a Google por ayudar a los extremistas a difundir su mensaje y servir prácticamente como una plataforma de reclutamiento.El drama de Nohemí La demanda fue iniciada por la familia de Nohemí González, una estudiante de 23 años de la Universidad Estatal de California en Long Beach que pasaba un semestre en París.La víctima estudiaba diseño industrial y era una de los 17 alumnos de la universidad que asistían al Colegio de Diseño Strate en la capital francesa como parte de un programa de estudios en el extranjero.Nohemí fue asesinada por integrantes del grupo Estado Islámico (proscrito en Rusia) en una serie de ataques que dejaron 130 muertos en noviembre de 2015.La familia González alega que YouTube, una empresa de Google, fue cómplice del Estado Islámico al recomendar sus videos a los usuarios que estarían más interesados en ellos, violando así la Ley Antiterrorismo y funcionando como una plataforma de reclutamiento.Cortes inferiores en Estados Unidos fallaron a favor de Google, pero el caso llegó hasta el máximo tribunal del país norteamericano y ahora es considerado como uno que podría transformar el futuro de Internet.El tribunal escuchó el martes por más de dos horas y media los argumentos sobre el reclamo de la familia de Nohemí.Los jueces de la Corte Suprema dijeron en la sesión del 20 de febrero que estaban confundidos por los argumentos ofrecidos por el abogado de la familia y preocupados porque su fallo facilite que las personas demanden a las empresas por la forma en que sus algoritmos clasifican y recomiendan material.También expresaron su preocupación de que la Corte pudiera socavar un esfuerzo por brindar inmunidad a las plataformas que el Congreso aprobó a mediados de los años noventa, cuando los legisladores querían alentar el desarrollo de Internet.Cualquier decisión de la corte de mantener una amplia inmunidad sería una gran victoria para las empresas de tecnología, que dicen que las protecciones son vitales para permitirles publicar contenido de terceros. Los críticos dicen que los tribunales inferiores le han brindado a la industria más protección de la que pretendía el Congreso, absolviendo a las empresas tecnológicas de responsabilidad por el discurso de odio y las falsedades que con frecuencia se publican en sus sitios.El caso surge en medio de una creciente preocupación de que las leyes que rigen Internet, muchas emitidas años antes de la invención de las plataformas de redes sociales como Facebook*, YouTube, Twitter o TikTok, no están preparadas para supervisar la web moderna.Los políticos, tanto demócratas como republicanos, se han pronunciado a favor de introducir nuevas reglas digitales, pero el Gobierno ha adoptado un enfoque "dejar hacer" en cuanto a regulación tecnológica en las últimas tres décadas. Iniciativas para redactar nuevas leyes se han estancado en el Congreso, lo que ha llevado casos como el de González a los tribunales.¿Qué es la Sección 230?En el centro del debate está la Sección 230, un estatuto de la Ley de Decencia en las Comunicaciones —promulgada en 1996, en los inicios de la era del internet—, que protege a las empresas de las demandas por información publicada por sus usuarios.El Congreso de EEUU escribió la Sección 230 después de que un tribunal declarara a Prodigy Services responsable de los comentarios difamatorios en su sitio. En ese momento, los tableros de mensajes reinaban en el país norteamericano, y los estadounidenses se estaban uniendo a servicios como CompuServe, Prodigy y AOL, lo que permitía que publicaciones no examinadas llegaran a millones.La disposición clave del estatuto dice que ninguna plataforma tecnológica "será tratada como el editor o hablante de cualquier información proporcionada por otro proveedor de contenido de información".Los tribunales inferiores han interpretado la ley en el sentido de que protege al sector y ha impulsado el crecimiento meteórico del internet y alentado la eliminación de contenidos dañinos. Pero los detractores dicen que las empresas no han tomado medidas suficientes y que la ley no debe bloquear las demandas sobre las recomendaciones, generadas por algoritmos informáticos, que orientan a los usuarios hacia más material que les interesa y los mantiene en línea durante más tiempo.El alegato de los GonzálezLos abogados de la familia González dicen que la interpretación de la Sección 230 incentiva la promoción de contenido dañino y niega a las víctimas la oportunidad de buscar reparación cuando pueden demostrar que esas recomendaciones causaron lesiones o incluso la muerte.La defensa de la familia, representada por el abogado Eric Schnapper, cuestionó la predicción de estos algoritmos como uno de consecuencias funestas. "No se puede negar", escribió Schnapper en sus alegatos ante la Corte, "que los materiales promocionados en las redes sociales han causado daños graves".La defensa de Google"Ayudar a los usuarios a encontrar la proverbial aguja en el pajar es una necesidad existencial en Internet", dijo la abogada Lisa S. Blatt, quien representó ante la Corte a Google, propietaria de YouTube. "Los motores de búsqueda adaptan lo que ven los usuarios en función de lo que se sabe sobre los usuarios. Lo mismo ocurre con Amazon, Tripadvisor, Wikipedia, Yelp!, Zillow e innumerables sitios web de videos, música, noticias, búsqueda de empleo, redes sociales y citas".¿Qué dicen los especialistas?El profesor de derecho de la Academia Naval, Jeff Kosseff, experto en la Sección 230, dijo a The Washington Post que varios de los jueces parecían inclinados a limitar las protecciones que brinda la ley, pero aún no mostraron signos de consenso sobre cómo podría ser un nuevo estándar legal."Realmente parecían no tener una buena idea de dónde quieren trazar esa línea, porque reconocen lo difícil que es", comentó Kosseff al diario estadounidense.Mary Anne Franks, profesora de derecho de la Universidad de Miami que propuso reformas a la Sección 230 para incentivar la moderación del contenido en línea, aseguró que algunas de las preguntas de la Corte sugirieron que los jueces pueden estar abiertos a una interpretación más matizada de la ley que la que los tribunales inferiores han adoptado hasta ahora.*La actividad de Meta, Facebook, Instagram y WhatsApp está proscrita en Rusia por extremista.

