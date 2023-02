https://sputniknews.lat/20230223/la-inflacion-le-da-un-respiro-a-los-mexicanos-y-se-coloca-en-776-1136138499.html

La inflación le da un respiro a los mexicanos y se coloca en 7,76%

La inflación le da un respiro a los mexicanos y se coloca en 7,76%

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La inflación general en la economía mexicana creció 0,30% en la primera quincena de febrero y se ubica en 7,76% a tasa anual... 23.02.2023, Sputnik Mundo

En el mismo periodo de 2022 la inflación quincenal fue de 0,42% y la anual de 7,22%. Los precios al consumidor alcanzaron en 2022 sus niveles más altos en dos décadas, lo que motivó al banco central mexicano a subir las tasas de interés a máximos históricos. Indicador subyacente y tendencias El índice de precios "subyacente", que descarta los productos que muestran volatilidad a lo largo de las estaciones del año, "presentó un incremento de 0,35% a tasa quincenal y de 8,38% a tasa anual", prosigue el informe. Al interior del índice subyacente, los precios de las mercancías subieron 0,40% a tasa quincenal, y los servicios aumentaron 0,30% en sus precios. En el mismo periodo, el "índice de precios no subyacente", que contempla toda la canasta de productos "tuvo un alza quincenal de 0,15%, y (una subida) anual de 5,93%". A tasa quincenal, dentro del índice no subyacente, los precios de los productos agropecuarios bajaron 0,24%. Finalmente, los energéticos y las tarifas autorizadas por el gobierno aumentaron 0,49%, comparado con la quincena anterior. Un informe del Grupo Financiero Banco Base publicado este jueves, comenta que "la inflación general muestra una disminución gradual debido a que se están moderando las presiones sobre los precios de mercancías en el componente subyacente, y a que bajaron los precios de productos agropecuarios, en específico frutas y verduras". Sin embargo, el banco privado advierte que siguen presentes tres riesgos al alza para la inflación general debido, en primer lugar, "a la inflación subyacente de mercancías que, aunque se ha moderado, sigue en niveles elevados". Los otros dos riesgos al alza son "el componente de servicios que sigue subiendo a un ritmo acelerado; y la disminución en el componente no subyacente que se debe a los precios de las frutas y verduras, cuyo precio es volátil", según las temporadas agrícolas. Debido a que la inflación reportada por el organismo estatal se ubica cerca de la trayectoria descendente esperada para el 2023, la proyección de los analistas del grupo financiero privado es que "la inflación hacia el cierre del año se mantiene sin cambios en 5,10%". Ese nivel al cierre de 2023 será todavía mayor a la meta de las autoridades monetarias y financieras, que es un rango de dos a 4% anual. Con el objetivo de contener la inflación, el pasado 9 de febrero la Junta de Gobierno del Banco de México acordó por unanimidad elevar la tasa de interés a un máximo histórico de 11%, al subir ese indicador 0,50 puntos porcentuales. Esta es la primera vez que la tasa de interés alcanza ese nivel en la segunda economía latinoamericana, desde que la autoridad monetaria mexicana adoptó este instrumento como objetivo operacional en 2008.

