https://sputniknews.lat/20230223/la-periodista-colombiana-que-conecta-a-las-carceles-con-el-mundo-a-traves-de-cartas-1136117175.html

La periodista colombiana que conecta a las cárceles con el mundo a través de cartas

La periodista colombiana que conecta a las cárceles con el mundo a través de cartas

Del trabajo que hizo Carolina Calle en un centro de reclusión en la ciudad de Medellín salió el libro 'Cartas de Puño y Reja', una recopilación de textos... 23.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-23T02:30+0000

2023-02-23T02:30+0000

2023-02-23T02:30+0000

américa latina

colombia

cárcel

medellín

🎭 arte y cultura

presos

💬 entrevistas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/16/1136117407_0:172:1828:1200_1920x0_80_0_0_007cf7fcdb7c98db1d77acd4a3b67646.jpg

Esta historia surge del olvido. El olvido de las reclusas de la cárcel El Pedregal de Medellín, la segunda ciudad más importante de Colombia (noroeste), que durante la pandemia del COVID-19 dejaron de recibir visitas. La mayoría no tenía dinero para una llamada y lo único ilimitado para comunicarse con sus familiares eran las cartas.Pero ¿y si alguien no sabía leer y escribir? Esta historia continúa con un curso para analfabetas en 2021 con el objetivo de "aflojar enredos y liberar pensamientos", un taller que terminó siendo un espacio de confidencias y de escucha, y en el cual la periodista Carolina Calle se convirtió en el canal de comunicación entre las mujeres presas y sus seres queridos, se convirtió en su mensajera. Y de un libro que salió como resultado de un íntimo rigor: Cartas de puño y reja.A finales de agosto de ese año, Calle empezó a ir a la cárcel El Pedregal y a trabajar con 12 mujeres. El proceso fue el siguiente: dos personas sentadas frente a frente, una libreta y un lápiz —en los centros de reclusión están prohibidas las grabadoras de voz—, una mano que se mueve casi que por inercia mientras la mirada procura captar los gestos de quien habla.Luego, ya fuera del centro penitenciario, vino la redacción y la tarea de plasmar en una hoja el tono de quien habló, y de tener sencillez en el lenguaje para no dejar de lado muletillas, frases, sonrisas, hasta lágrimas. "Tuve que contener el llanto cuando me iban narrando sus historias. Pero ya en mi casa lo dejaba salir. Sobre todo cuando terminaba una carta y la leía en voz alta. Sentía que había un quiebre".Una vez Calle tenía el texto, volvía a la cárcel para leérselo a la dueña, quitar y poner palabras en un corto proceso de edición hasta obtener la aprobación. Así salieron 11 cartas, la carta a un hijo muerto, la carta en búsqueda de una señal de vida, la carta para recuperar la calma o la carta para el hijo que regaló la luna.Buscando a la destinatariaYa con las cartas aprobadas, Carolina Calle se dio a la tarea de buscar al destinatario o a la destinataria, al menos la forma de hacer llegar el texto. En algunos casos los envió por apps de mensajería, en otros viajó a pueblos de Antioquia para entregarlos en persona. Incluso fue hasta la costa norte de Colombia en búsqueda de una madre, y guiada apenas con unas cuantas indicaciones: el nombre de un barrio, la descripción de una calle, de una casa.Calle pensó que la mamá de la reclusa había muerto y que el esfuerzo por encontrarla era en vano. Sin embargo, luego de un par de horas dio con una señora que se sorprendió al verla y que quedó pasmada cuando le dijo que traía un mensaje de su hija. De hecho, la mujer, que no tenía noticias hace un año, le pidió el favor de que le escribiera una carta de respuesta."Volví a El Pedregal para entregarla, pero la hija ya la habían liberado. Y por más que indagué nadie supo darme razón. Llamé a unos números que quedaron en un formulario, pero no hubo respuesta. Hasta fui a Aranjuez, un barrio en el nororiente de Medellín [Antioquia], entré a un edificio, pregunté y nada. Ella estaba muy sola en el mundo. Su carta fue un grito desesperado que nos demoramos en escuchar", agrega Calle.En las últimas semanas Calle se ha dedicado a presentar Cartas de puño y reja en diferentes librerías de Bogotá y Medellín, a contar su experiencia dentro de la cárcel El Pedregal donde el tiempo, tan lento, suele perderse muy fácil y donde fue el puño y letra de muchas vidas convertidas en soledades. En total mandó a imprimir 800 ejemplares de los cuales le quedan 100. Hasta ha pensado en sacar una segunda edición por la acogida que ha tenido."Lancé el libro el 6 de diciembre de 2022 y a los tres días fui a la cárcel para gestionar el ingreso de unos ejemplares para ellas, que me prestaron su voz, y para otras personas que fueron importantes en este proceso, como la directora de la biblioteca, un guardia, entre otros. Sin embargo, era fin de año y no fue posible llevar a cabo la actividad. Espero hacerlo ahora en abril, porque quiero tener un lanzamiento con ellas", concluye Calle.

https://sputniknews.lat/20230113/penas-maximas-mas-bajas-y-mas-beneficios-que-propone-la-reforma-carcelaria-de-petro-1134644296.html

colombia

medellín

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Camilo Amaya https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/03/10/1123191194_0:238:1200:1438_100x100_80_0_0_ff6f7f8a1b7acd4981841f77aa66c940.jpg

Camilo Amaya https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/03/10/1123191194_0:238:1200:1438_100x100_80_0_0_ff6f7f8a1b7acd4981841f77aa66c940.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Camilo Amaya https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/03/10/1123191194_0:238:1200:1438_100x100_80_0_0_ff6f7f8a1b7acd4981841f77aa66c940.jpg

colombia, cárcel, medellín, 🎭 arte y cultura, presos, 💬 entrevistas