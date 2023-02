https://sputniknews.lat/20230224/acusan-de-nuevo-plagio-a-ministra-de-la-suprema-corte-de-mexico-1136172472.html

Acusan de nuevo plagio a ministra de la Suprema Corte de México

Acusan de nuevo plagio a ministra de la Suprema Corte de México

Según una investigación publicada por el diario 'El País', la ministra Yasmín Esquivel habría copiado 209 de las 456 páginas de su tesis doctoral. La... 24.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-24T21:12+0000

2023-02-24T21:12+0000

2023-02-24T21:12+0000

américa latina

méxico

universidad nacional autónoma de méxico (unam)

suprema corte de méxico

yasmín esquivel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/0c/1134568726_305:0:1194:500_1920x0_80_0_0_446e0dda515d010e724cdeba7708c27e.jpg

De acuerdo a los autores del artículo, la tesis doctoral de Esquivel, presentada en el año 2009 en la Universidad Anáhuac, copia textos enteros de obras de 12 autores distintos. Según el diario, descontando el título, índice, agradecimientos y bibliografía, "el plagio equivale al 46,5% de las páginas escritas en la tesis".Los periodistas explican que cotejaron la tesis doctoral de la integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), titulada Los derechos fundamentales en el sistema jurídico mexicano y su defensa, utilizando el procesador de coincidencias de textos Turnitin, además de recurrir a acervos biográficos.El País envió la tesis en cuestión a dos de los autores de los trabajos presuntamente plagiados por Esquivel, el exministro de Cultura y Deporte del gobierno de España José Manuel Rodríguez Uribes, y el jurista mexicano Miguel Carbonell. Ambos reconocieron ante el medio español las similitudes entre los textos suyos y el de Esquivel de manera categórica."Es plagio. Si entendemos por plagio el publicar con tu nombre un texto que tú no redactaste de manera original, es plagio. No hay otra manera de definirlo. Y ahí hay un aprovechamiento tanto del texto principal, que involucró un esfuerzo que yo hice al redactarlo, como de las fuentes que yo revisé para que nutrieran mi propio texto", dijo Carbonell al periódico. "Me parece un doble plagio, por el aprovechamiento de fuentes que no se revisaron de manera personal y que corresponden a un esfuerzo ajeno, un esfuerzo que me implicó tiempo, revisar acervos bibliográficos de otros países, dinero para sacar copias de los artículos, y que alguien llegue y se aproveche de esto, me parece que no hay otra manera de calificarlo", abundó. El jurista e investigador ha confirmado que la ministra Esquivel también copió varias páginas de su libro Los derechos fundamentales en México (UNAM, 2004), para el que se preparó 15 años y a cuya escritura dedicó tres.De la misma manera, Rodríguez Uribes, actual embajador de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés), también reprobó el supuesto accionar de la ministra.Además de esos dos autores, la investigación periodística afirma que Esquivel habría copiado textos, algunos publicados hace más de seis décadas, de autores españoles como Gregorio Peces-Barba Martínez, Eusebio Fernández García, Antonio Enrique Pérez Luño, así también de los juristas mexicanos Ignacio Burgoa Orihuela y Jorge Carpizo MacGregor, y expertos italianos y alemanes.Tras conocerse la investigación, Esquivel, que ya enfrentaba acusaciones de plagio por su tesis de licenciatura reveladas en un reportaje publicado em diciembre pasado, dijo que se trató de un "descuido" de su parte al no atribuir las citas correspondientes, pero rechazó haber cometido plagio alguno."Si una institución universitaria validó un trabajo de investigación, y consideró que cumplía con los estándares para ser aceptado, y servir de documento base para examinar las capacidades profesionales de la persona investigadora, la posible existencia de omisiones en las citas de autores, o de errores en su redacción, solo tienen ese significado —el de deficiencias o descuidos—, pero jamás una forma de plagio, porque técnicamente esta figura jurídica implica la publicación de una obra completa a nombre de otro", respondió a El País el abogado de la ministra, Alejandro Romano.En las últimas semanas, la ministra ha enfrentado pedidos de dimisión de distintos sectores de la política y la vida pública, especialmente luego de que una investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dictaminara que copió "parte sustancial" del contenido de su tesis, pero la acusada ha dejado en claro que no renunciará a su puesto en la Suprema Corte, incluso batallando legalmente para impedir que se conozcan los contenidos de la pesquisa de la UNAM sobre su caso.El 30 de diciembre, la ministra se defendió en un comunicado calificándose como una mujer íntegra, confiada en la transparencia y la honestidad, y aseguró estar siendo víctima de una "campaña de mentiras y difamaciones sin sustento".

https://sputniknews.lat/20230101/los-puntos-clave-del-escandalo-que-sacude-a-la-suprema-corte-de-mexico-por-una-acusacion-de-plagio-1134229014.html

https://sputniknews.lat/20230118/universidad-mexicana-despide-a-tutora-de-tesis-plagiada-de-una-ministra-de-corte-suprema-1134799289.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, universidad nacional autónoma de méxico (unam), suprema corte de méxico, yasmín esquivel