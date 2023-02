https://sputniknews.lat/20230224/eeuu-revela-la-causa-oficial-del-accidente-ambiental-en-ohio-1136145862.html

EEUU revela la causa oficial del accidente ambiental en Ohio

EEUU revela la causa oficial del accidente ambiental en Ohio

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos [NTSB, por sus siglas en inglés] reveló este 23 de febrero, 20 días después del accidente...

Si bien el maquinista redujo la velocidad y detuvo el transporte tras recibir una alarma de situación crítica, no pudo evitar el descarrilamiento."El tren 32N estaba operando con una aplicación de freno dinámico cuando el tren pasó un detector de anomalías en East Palestine, Ohio, en el poste del kilómetro 49.81. [Este aditamento] transmitió un mensaje de alarma audible crítico que indicaba a la tripulación que redujera la velocidad y detuviera el tren para inspeccionar un eje. El maquinista del tren aumentó la aplicación del freno dinámico para reducir aún más la velocidad y detener el tren", se lee en el informe preliminar.Según los expertos, la maquinaria viajaba a aproximadamente 75 kilómetros por hora, debajo del límite de velocidad, que es de 80 kilómetros por hora.El 3 de febrero, el transporte de la empresa Norfolk Southern, que circulaba de Pensilvania a Illinois, se descarriló en la ciudad de East Palestine, donde viven alrededor de 5.000 habitantes.Trasladaba cloruro de vinilo, una sustancia química cancerígena utilizada para fabricar productos de plástico, así como acrilato de butilo y otros tres productos químicos igualmente peligrosos que suponen un grave peligro por inhalación.Las consecuenciasAnte el accidente en Ohio, las personas que habitaban en un radio de 1,5 km del sitio del accidente fueron desalojadas ese mismo día. Para el 6 de febrero, las autoridades impusieron una evacuación obligatoria.El control del agua y el suelo en la zona continúa. Hasta el momento, se han encontrado 3.500 peces muertos como consecuencia de la contaminación del agua. Mientras tanto, la gente está preocupada y a menudo no encuentra respuestas a sus preguntas.Un residente de East Palestine, Chris Wallace, quedó inconforme tras la jornada de puertas abiertas de la comunidad local. "No responden a nada. Se limitan a decir que todo irá bien", resumió en una entrevista con la prensa local divulgada desde YouTube.Al respecto, Silverado Caggiano, experto estadounidense en residuos químicos, comentó que "todavía se desconoce mucho, quizá tengamos que afrontar las consecuencias dentro de cinco, 10, 15 y 20 años, cuando puedan surgir grupos de cánceres".En entrevista para la cadena BBC, Andrew Whelton, ingeniero ambiental, precisó que la rapidez y profundidad con la que hagan la limpieza en la región es vital para reducir las afectaciones a futuro."Si se excavan y eliminan los suelos y líquidos muy contaminados, se pueden reducir los impactos a largo plazo. Pero cuanto más tarde la eliminación, más lejos se puede propagar la contaminación. Lo mejor para todos es limpiar esto lo antes posible y antes de que llueva en la región. En el sitio del descarrilamiento en Ohio, los trabajadores ya están removiendo tierra contaminada a una profundidad de hasta alrededor de dos metros cerca de donde se quemaron los vagones", indicó.Biden, ¿se deslinda?Mientras las autoridades estadounidenses hacían labores para disminuir las secuelas derivadas del accidente en Ohio, el presidente Joe Biden culpó a la empresa Norfolk Southern por este hecho.En su mensaje, reclamó a las firmas de este tipo por oponerse a regulaciones para mejorar la seguridad de los usuarios."Las compañías ferroviarias han gastado millones de dólares para oponerse a las normas de seguridad de sentido común. Y ha funcionado. Esto es más que un descarrilamiento de un tren o un derrame de desechos tóxicos: son años de oposición a las medidas de seguridad que vuelven a casa", mencionó.La polémicaLa lenta reacción de las autoridades de Estados Unidos para tratar el tema del descarrilamiento del tren en Ohio ha provocado reacciones negativas, especialmente entre integrantes del Partido Republicano.Esto se incrementó con el viaje exprés de Biden a Ucrania, donde se reunió con su homólogo Volodímir Zelenski, ya que los políticos los acusan de ignorar a los habitantes de la zona afectada. Los señalamientos continuaron después de que la Agencia de Protección Ambiental rechazó declarar algún tipo de emergencia por el derrame de sustancias tóxicas, a pesar de que la población tiene malestares físicos tras el incidente y se reporta la muerte de animales.De manera oficial, las autoridades estadounidenses afirman que ni el agua ni el aire de la zona representan un riesgo para la población.Un punto álgido en esta confrontación fue la visita de Donald Trump, exmandatario de Estados Unidos, a Ohio."Lo que esta comunidad necesita ahora no son excusas y todas las otras cosas que han estado escuchando, sino respuestas y resultados", expuso en su discurso desde Little Beaver Creek, cerca del sitio del incidente.Mientras tanto, el alcalde de East Palestine, el republicano Trent Conaway, indicó a los medios de comunicación que la decisión de Biden de visitar en Ucrania en lugar de Ohio es "una gran bofetada en la cara".A las críticas también se suma que el informe preliminar que se dio a conocer este día coincidió con la primera visita del secretario de Transporte de EEUU, Pete Buttigieg, a la zona donde ocurrió el descarrilamiento.

