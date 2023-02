https://sputniknews.lat/20230224/el-acuerdo-que-firmamos-en-el-2016-es-el-cimiento-de-la-paz-total-de-petro-1136149385.html

"El Acuerdo que firmamos en el 2016 es el cimiento de la Paz Total de Petro"

"El Acuerdo que firmamos en el 2016 es el cimiento de la Paz Total de Petro"

El director del Partido Comunes, que nació tras el Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Fuerza Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), habló con... 24.02.2023, Sputnik Mundo

Rodrigo Londoño, presidente del Partido Comunes, colectividad que nació tras el Acuerdo de Paz firmado por el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) y las FARC en 2016, pasa sus días entre las ciudades de Bogotá y Armenia (332 km al occidente de la capital). En la gran urbe el exdirigente guerrillero que se desmovilizó en 2016 tiene reuniones todo el día, invitaciones de organizaciones que lo buscan para hablar de la dejación de armas, de su apuesta por la paz, citas con amigos, con compañeros de lucha. En Armenia se dedica a la familia, a llevar al jardín a su hijo, a encontrarse con curiosos que lo reconocen y que quizá él ha olvidado con el paso del tiempo.Una vida frenética, de poco respiro, una vida distinta como él mismo enfatiza. "En el monte usted tenía que estar pensando a toda hora en el plan de emergencia, en si los guardias estaban bien ubicados, si alguna patrulla del Ejército estaba cerca, que si pasó un avión explorando. Ahora ya no tengo esa angustia. Mi preocupación es que se siga estigmatizando al firmante del Acuerdo, que no se cultive el espíritu de reconciliación".En medio de ires y venires, Londoño, el último comandante en jefe de las FARC bajo el alias Timochenko, sacó un espacio para atender a Sputnik y hablar, entre otras cosas, de lo que viene para el Partido Comunes de cara a las elecciones regionales del próximo 29 de octubre, cita en la que se jugarán su legitimidad en las urnas, su credibilidad frente a la sociedad.— El 29 de enero fue la asamblea del Partido Comunes. ¿Cómo les fue pensando en las elecciones regionales de este año?— Salimos estimulados. El evento superó las expectativas porque llegaron más de 230 delegados de todas partes de Colombia. Y algo importante es que el 60% no son firmantes [del Acuerdo de Paz de 2016], una muestra de que la sociedad cree en nuestro proyecto político. Estamos creciendo, tenemos una cara diferente. Hablamos de nuestros propósitos y de conservar el espíritu y el sentido para el cual se fundó este partido, mantener vivo el sueño que tuvimos cuando estábamos en las armas.— Tengo entendido que se nombró a una nueva dirección…— Sí. Veníamos de una con 111 personas. En su momento dije que era mucha gente y el tiempo me dio la razón. Esta vez apenas son 75, de las cuales la mitad más uno son mujeres, otra muestra de que le estamos apostando a la paridad y a la participación de las mujeres en la política. Nuevamente, hay muchas que no son firmantes, que se acercaron porque creen en este proyecto y en el trabajo que hacemos en las regiones.— ¿Se habló del Gobierno del presidente Gustavo Petro?— Ratificamos nuestro apoyo total. Nos identificamos como partido de Gobierno y nos sumamos en la apuesta de la Paz Total [propuesta de Petro para llegar al fin del conflicto armado interno en Colombia]. Nos sentimos interpretados con lo que viene haciendo, con las primeras medidas que ha tomado en estos ocho meses y en su llamado a la movilización, que es otra forma de involucrar a la sociedad en el proyecto de país que se quiere implementar.— El Partido Comunes se está consolidando como una opción política en Colombia, pero todavía hay sectores que no creen mucho en ustedes. ¿Cuál es el mensaje que manda de cara a las próximas elecciones para obtener el apoyo en las urnas?— La jornada electoral que viene, se podría decir, que es como una "tercera vuelta" presidencial porque, de una manera, el país saldrá a ratificar el proyecto del actual Gobierno. Para nosotros son claras las dificultades que tenemos y aunque sabemos que la estigmatización hacia los firmantes del Acuerdo es fuerte en algunos sectores de la sociedad, creemos que tenemos un discurso fresco basado en los intereses de la comunidad. La gente se dará cuenta de que eso es lo que hacemos: defender el querer del pueblo. Somos el partido de la paz y una prenda de garantía de cumplir lo que se promete.— El pasado 30 de enero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por el exterminio del partido Unión Patriótica (UP). Y luego de eso usted dijo que los exintegrantes de las FARC también fueron víctimas de esa práctica que impulsó el Estado en las décadas del 80 y 90. Esas palabras generaron polémica…— Es que la UP nace en el marco de un proceso de paz, de los Acuerdos de la Uribe entre la guerrilla y el expresidente Belisario Betancur en 1985. Y que a partir del genocidio de los militantes de la Unión Patriótica es que nosotros preferimos seguir en el conflicto y con las armas. Por eso planteamos que somos víctimas, no en función de una retribución económica, sino para conocer la verdad. Colombia entera y nosotros requerimos saber la verdad de un acto que llevó a que la guerra siguiera otros 30 años. Son heridas que estamos tratando de sanar.— Entonces es claro que usted no busca ningún tipo de indemnización…— En lo absoluto. Nos negamos a eso. Solo queremos saber la verdad.— Ahora le pregunto por el segundo ciclo de negociaciones entre el Gobierno y el ELN. ¿Cree que el reciente secuestro del sargento Libey Danilo Bravo haya quebrantado la mesa?— No sé si se pueda hablar de un quiebre sabiendo que ambas partes han demostrado la voluntad de avanzar. El Gobierno del presidente Petro quiere seguir adelante y los compañeros elenos también. Lo que sí se pierde es la autoridad y credibilidad frente a la sociedad colombiana. En nuestra experiencia fue clave el respaldo de la gente. Hay sectores que están haciendo fuerza por el fracaso de la Paz Total y no se les puede dar elementos para que desinformen a la sociedad y esta se frustre.— ¿Usted cree que los tiempos de Petro y del ELN son diferentes, es decir, el mandatario quiere avanzar lo más rápido posible y ellos no tienen afán?— Creo que esa interpretación se resuelve en la medida en que vayan involucrando a la sociedad. De hecho, uno de los puntos de este ciclo es la participación de la gente en el proceso, las personas tienen que saber lo que está pasando y lo que se quiere acordar, tal cual pasó con nosotros. Así fue que llegamos al Acuerdo de Paz en 2016.— Acuerdo de Paz que es la base de la Paz Total de Petro…— Lo dice el presidente, lo reiteramos nosotros: el Acuerdo que firmamos en 2016 es el cimiento sobre el cual hay que construir la Paz Total.

