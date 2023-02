https://sputniknews.lat/20230224/el-presidente-mexicano-recibe-a-esposa-de-pedro-castillo-y-califica-de-injusta-su-destitucion-1136166201.html

El presidente mexicano recibe a esposa de Pedro Castillo y califica de injusta su destitución

El presidente mexicano recibe a esposa de Pedro Castillo y califica de injusta su destitución

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que se reunió la víspera con Lilia Paredes, esposa del expresidente... 24.02.2023

El mandatario comentó que el hijo de 14 años y la hija de 10 años están estudiando y el Gobierno mexicano procura que no les falte nada."México va a seguir apoyando al presidente injusta e ilegalmente destituido, y vamos a seguir demandando que se le libere, no pude estar en la cárcel, es una gran injusticia", prosiguió el mandatario.López Obrador reafirmó que Castillo fue hostigado por la oposición desde el comienzo de su mandato."Llevaba apenas un mes o dos meses y ya estaban pidiendo su destitución porque tuvieron que aceptar el resultado de que ganó un representante del pueblo, de los más pobres, de los indígenas", prosiguió.El gobernante del país norteamericano subrayó que en Perú hay "mucho racismo y clasismo".Agregó que los intereses que se juegan en el país andino se deben a que cuenta con "muchos recursos naturales que son ambicionados por las grandes empresas transnacionales, apoyadas por gobiernos extranjeros".Se refirió asimismo a los yacimientos de gas, cobre, oro, plata, y litio; y al saqueo de los recursos naturales.Lamentó que en la nación sudamericana "hay muchísima pobreza, es lo que lleva a tomar esas decisiones de destituir a autoridades legal y legítimamente constituidas, son golpes de Estado mediáticos, técnicos, violando la Constitución, y las leyes", subrayó.Ratificó también sus críticas a la Organización de Estados Americanos, y sus organismos de derechos humanos que "están al servicio de los potentados".Deploró que el organismo interamericano no convoque a los Estados miembros para pedir que se libere al expresidente a quien considera "ilegalmente injustamente preso" y exigió que se le restituya el cargo.Finalmente tildó como "presidenta espuria" a la actual jefa del Ejecutivo, Dina Boluarte, y mencionó que a pesar de algunas encuestas tiene solo el 15 por ciento de aceptación, y el 85 por ciento la desaprueba, quiere gobernar el país andino hasta 2026.El 7 de diciembre de 2022, el entonces presidente Castillo intentó cerrar inconstitucionalmente el Congreso, así como tomar el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional a través del establecimiento de un "gobierno de excepción".Por esta acción, el Congreso procedió a destituirlo bajo la causal constitucional de incapacidad moral permanente para ejercer la presidencia.Actualmente, Castillo permanece encarcelado en un penal de Lima bajo cargo de presunta rebelión, conspiración, entre otros delitos.

