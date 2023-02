https://sputniknews.lat/20230224/por-que-eeuu-la-otan-y-los-medios-buscan-demonizar-a-putin-y-a-rusia-1136164300.html

¿Por qué EEUU, la OTAN y los medios buscan "demonizar" a Putin y a Rusia?

MONTEVIDEO (Sputnik) — EEUU, la OTAN y unos medios pretenden dar una imagen negativa del presidente ruso, Vladímir Putin, luego de su decisión de suspender la... 24.02.2023

El 21 de febrero, Rusia suspendió su participación en el nuevo Tratado START III. El Gobierno del Reino Unido declaró que Rusia hizo una "irreflexiva decisión", Francia pidió "responsabilidad" y EEUU calificó a la medida de "profundamente desafortunada y muy irresponsable". Asimismo, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, expresó que la decisión de Rusia "hace el mundo más peligroso". Por su parte, Putin calificó de "un teatro de absurdo" los llamamientos de la OTAN a que Rusia "vuelva a cumplir con el Tratado START" y permita que los expertos occidentales inspeccionen las instalaciones militares y nucleares rusas en la actual situación de confrontación. Según el mandatario, los países occidentales están dispuestos a usar todos los medios para contrarrestar a Rusia, incluido recurrir a "terroristas y neonazis". En este contexto, detalló que estaban capacitando a los oficiales de las tropas ucranianas en sus instituciones educativas; además, indicó que los países occidentales ya gastaron más de 150.000 millones de dólares en asistencia militar a Ucrania. Medios Por su parte, Rodríguez Gelfenstein, quien es doctor en Estudios Políticos y exdirector de Relaciones Internacionales de la Presidencia de Venezuela, indicó que existe "hipocresía por parte de los medios" en el manejo de la información. Añadió que así como se preocupó en ese momento, lo hace ahora. "Pero no me parece válido que todo el mundo rasgue vestiduras por la decisión que tomó Rusia y hace cuatro años no dijera nada con una decisión igualmente lamentable", subrayó. Sostuvo que EEUU abandonó muchos de los acuerdos que se firmaron en la Guerra Fría y luego de la disolución de la Unión Soviética. Negociaciones para que OTAN forme parte del START IIIEl Gobierno ruso quiere que la OTAN también esté contemplada en un pacto sobre armas y es por eso que decidió suspender su participación en el nuevo Tratado START III, afirmó Zamora."Es una estrategia, porque no solo hay que controlar los armamentos de Rusia y EEUU, sino que la OTAN debe estar contemplada y contada en el acuerdo. No solo es un tema bilateral entre EEUU y Rusia. La OTAN y EEUU están confrontando a Rusia (…) Moscú busca generar espacios de negociación", consideró Zamora.Por tanto, la decisión de Moscú de suspender su participación en el Tratado START III es una respuesta ante la "agresiva política" de Washington y la alianza militar."Rusia dice 'vamos a contarnos todo', porque no solo están las armas de EEUU sino que las de la OTAN, más allá de las declaraciones que haga el responsable de seguridad de la OTAN. Porque aunque dicen que no, en la práctica es una guerra de EEUU y de la OTAN contra Rusia en Ucrania", agregó.El START III, que vence el 5 de febrero de 2026, es actualmente el único acuerdo que vincula a EEUU y Rusia, después de que Washington rompiera definitivamente, el 2 de agosto de 2019, el Tratado INF. La Administración Trump sostenía que dicho tratado no respondía a los intereses de Washington e insistía en elaborar uno nuevo incluyendo a China o prolongar el existente con enmiendas. Moscú proponía prolongar el tratado sin fijar precondiciones, pero Trump rechazó esta iniciativa, mientras el actual presidente de EEUU, Joe Biden, aceptó la prórroga.

