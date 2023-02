https://sputniknews.lat/20230224/que-busca-eeuu-con-la-nueva-alianza-regional-1136161475.html

¿Qué busca EEUU con la nueva alianza regional?

Tras la iniciativa de la administración de Biden de conformar una alianza de cooperación económica con un grupo de países latinoamericanos, el investigador... 24.02.2023, Sputnik Mundo

¿Qué busca EEUU con la nueva alianza regional?

Los Gobiernos de EEUU y 11 países de América Latina y el Caribe firmaron la declaración conjunta de inauguración de la alianza regional para "promover el desarrollo económico a través de cooperaciones entre los países miembros". Al respecto, "sin dudas constituye una nueva iniciativa de los EEUU, la cual se suma a una larga lista en las últimas décadas, para tratar de atender las necesidades de un grupo selecto de países", expresó el docente costarricense.Se observan exclusiones significativas, "sobre todo en el caso de Centroamérica", dijo.En lo que concierne a Costa Rica, "debido a que la política exterior del país atraviesa un momento crítico en la actualidad, la administración Chaves no ha comunicado nada a la opinión pública", concluyó el investigador.Entre los principales cometidos de la alianza, "se destaca el tratar de evitar la migración masiva hacia EEUU, mediante la promoción de un desarrollo económico con la generación de empleos", indicó. Asimismo, "se intenta contrarrestar las iniciativas de la CELAC, particularmente aquellas de las principales potencias: Brasil, México y Argentina", explicó. Allí "podríamos incorporar a Colombia, que atraviesa una situación muy particular", concluyó Murillo.Birmania: aumenta la pena contra Aung San Suu KyiLa Junta Militar birmana se afianza en el poder "atando de pies y manos" a la exlíder de la oposición, expresó la investigadora Clara Sánchez.Un tribunal de Birmania dictó siete años de prisión contra la exlíder Aung San Suu Kyi, con lo que sube a 33 años el tiempo total que le espera entre las rejas, reportó la agencia 'Myanmar Now' citando fuentes judiciales. En este marco, "los cargos de corrupción son bastante menores y no hay demasiada información de estos hechos", indicó la investigadora argentina. Sobre ello, "la intención de la Junta Militar es mantenerla bajo control para que no tenga contacto con el mundo exterior", explicó.Sin embargo, "unos días antes de esta fecha, el Gobierno propuso la creación de una nueva ley de partidos políticos, con la excusa de llegar a las elecciones en junio de este año", indicó. Esta ley propone la "disolución de los partidos existentes y el registro de otros nuevos", explicó. A este contexto "se le suma una profunda crisis económica", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre los cambios de la globalización en el mundo contemporáneo.Literatura uruguayaEn M24 nos contactamos con el escritor Juan Carlos Giacosa, con quien dialogamos sobre su nuevo libro llamado "El preludio a otra vida".

