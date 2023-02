https://sputniknews.lat/20230224/se-acabaron-las-elucubraciones-china-presenta-su-propuesta-de-solucion-de-la-crisis-ucraniana-1136173931.html

Se acabaron las elucubraciones: China presenta su propuesta de solución de la crisis ucraniana

Se acabaron las elucubraciones: China presenta su propuesta de solución de la crisis ucraniana

Se trata de una propuesta de 12 puntos. Una propuesta que tiene que ver con la política pragmática de Pekín, según el analista internacional Pablo Jofré Leal... 24.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-24T19:10+0000

2023-02-24T19:10+0000

2023-02-24T19:10+0000

octavo mandamiento

china

ucrania

onu

resolución

máslenitsa

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/18/1136173785_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_af533bfd222495edac9f04ace1ab9134.png

Se acabaron las elucubraciones: China presenta su propuesta de solución de la crisis ucraniana Se acabaron las elucubraciones: China presenta su propuesta de solución de la crisis ucraniana

China difunde su propuesta de solución de la crisis ucranianaPekín ha publicado su postura luego de las acusaciones directas del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien en la víspera culpó a China de querer brindar "ayuda letal" a Moscú en contra de Kiev. Sin embargo, la postura de la nación gobernada por Xi Jinping apuesta por la conciliación pacífica y la generación de condiciones adecuadas para que los países involucrados en el conflicto encuentren una solución. Según el analista internacional Pablo Jofré Leal, la propuesta de China tiene que ver con la política pragmática de Pekín.Mientras, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, declaró a la CNN que el conflicto "podría terminar mañana si Rusia dejara de atacar a Ucrania y retirara sus fuerzas". Sobre la propuesta de China, dijo: "Mi primera reacción a esto es que podría parar en el punto uno, que es respetar la soberanía de todas las naciones".¿Quiénes difunden falsedades en la ONU?Da la impresión que la ONU se convierte cada más y más en una plataforma de propagación de falsedades e intentos de imponer un solo relato en determinados asuntos, una tendencia que prospera. Muestra de ello es la aprobación de la quinta resolución propuesta por Ucrania ante la Asamblea General del organismo –no vinculante– que reclama el "cese de las hostilidades" en Ucrania, y los debates que precedieron la votación.Así, este jueves se votó a favor de una resolución que exige a Rusia la retirada "inmediata" e "incondicional" de sus tropas de Ucrania, marcando el primer aniversario del inicio de la operación militar especial rusa. La resolución fue apoyada por 141 países, 7 se opusieron y 32 se abstuvieron, entre ellos China, la India, Cuba y Bolivia. Los siete que votaron en contra fueron Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Malí, Nicaragua y Siria.No habrá amnistía en BoliviaLa ministra de la Presidencia de Bolivia, María Nela Prada, respondió al utlimátum que había presentado el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo. El cívico había amenazado con iniciar el proceso revocatorio del presidente Luis Arce si no se pasaba una ley de amnistía para quienes él considera que son presos políticos antes del 25 de Febrero. Desde Presidencia aseguraron que no habrá ninguna amnistía, pero que esperan poder iniciar un diálogo con las nuevas autoridades del Comité, prontas a asumir.Respecto a la relación entre el Comité Cívico Pro Santa Cruz y el Gobierno de Luis Arce, Camila Ugalde, periodista boliviana y presentadora de Bolivia TV, señala: "Estamos hablando de un Comité que ha llamado a muchos paros, ha buscado imponer su agenda ante el Ejecutivo y no ha tenido éxito. Esta pérdida de legitimidad tiene que verse recuperada de alguna manera [...] Necesitan salir con una bandera para poder reunir nuevamente a la población entorno a este liderazgo de oposición".Los rusos celebran el fin del invierno con la llegada de la MáslenitsaLa Máslenitsa es una de las celebraciones más queridas por los rusos, debido a que simboliza el comienzo del fin del invierno. Esta fiesta es celebrada con música, bailes, juegos y deliciosos blinis, que es como se le conoce a los creps, los cuales recuerdan al sol de una manera peculiar. Esta fiesta de origen pagano es celebrada entre los días 20 a 26 de febrero, dando paso a una manifestación sin límites de alegría por parte de todos los rusos, quienes esperan ansiosos la llegada de la primavera rusa.Ksenia Yamasheva historiadora de arte de la Universidad Estatal Rusa de Humanidades, explica: "Su nombre [Máslenitsa] procede de la palabra Maztla [manteca en español]. ¿Por qué manteca? Porque en la semana de Máslenitsa toca comer mucho para el periodo de gran cuaresma. Antes de la pascua […] hay que comer mucho antes del periodo que llega el hambre".Invitamos a los oyentes de Octavo mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.

china

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

china, ucrania, onu, resolución, máslenitsa, rusia, аудио